Crimen y Justicia

Desmantelaron un laboratorio de cultivo de marihuana en Nueva Pompeya: los antecedentes de los dos propietarios

Ocurrió el viernes pasado, cuando uno de los sospechosos intentó darse a la fuga tras detectar la presencia policial

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Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya

Un laboratorio de cultivo de marihuana que funcionaba en el barrio porteño de Nueva Pompeya fue desmantelado este viernes por personal de la Policía de la Ciudad, que además detuvo a los dos propietarios e incautó una importante cantidad de pruebas para la causa. Ambos sospechosos, que contaban con un importante prontuario, fueron capturados luego de que uno de ellos se diera a la fuga al percatarse de la presencia de los uniformados.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el operativo se llevó a cabo el pasado viernes, alrededor de las 9:30, cuando agentes de la Comisaría Vecinal 4 B, que realizaban tareas de despliegue territorial por la zona, divisaron a un hombre en actitud sospechosa y que, al notar la presencia de los uniformados, escapó corriendo y descartó un arma de fuego.

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Ante ese escenario, los oficiales comenzaron una persecución a pie por el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur y, tras recorrer unos metros, observaron que el hombre ingresó a una propiedad en la calle Crespo al 2800, luego de saltar el tapial lindero a las vías.

Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya
El lugar estaba preparado para el cultivo de marihuana a gran escala.

Tras ingresar a la propiedad detrás del prófugo, que fue reducido, la Policía se encontró con un segundo hombre armado, que fue neutralizado de inmediato.

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Al realizar una recorrida por el interior de la finca, los investigadores corroboraron que el lugar estaba equipado para el cultivo de marihuana: se hallaron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, tres pastillas de LSD con un peso de 3 gramos cada una, tres dosis de tussi, cuatro envoltorios de cocaína, un revólver calibre .38 color plateado, dos pistolas -una de ellas con 10 cartuchos intactos-, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones, entre otras pruebas de interés para la causa.

Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya
Los propietarios estaban armados.

Los registros policiales de ambos detenidos, identificados como Oscar Damián Cosme Melean (39) y Víctor Manuel González (50), arrojaron que los dos contaban con importantes prontuarios penales.

Desmantelaron un laboratorio de marihuana que funcionaba en Nueva Pompeya
Melean y González fueron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes para comercialización.

Melean posee antecedentes por robo, mientras que González registra causas por lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y una contravención por reventa de entradas.

Según pudo corroborar este medio, González está casado, se dedica al transporte de pasajeros y en la Central de Deudores del Banco Central aparece en la categoría 4, lo cual indica un alto riesgo de insolvencia.

La Unidad Fiscal Sur, a cargo de Jonathan Patti, ordenó la detención de los implicados, quienes fueron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes para comercialización.

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