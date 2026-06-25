Crimen y Justicia

Kueider está cada vez más complicado en Paraguay: ahora la Justicia lo imputó por lavado de dinero y lo embargó

El frente judicial en el vecino país se pone más complejo para el exsenador nacional entrerriano. Mientras se lleva adelante el juicio por contrabando, quedó imputado por lavado de activos. También le embargaron varias propiedades

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Kueider a juicio por contrabando en Paraguay
El exsenador Edgardo Kueider y su exsecretaria y pareja Iara Guinsel

La Justicia del Paraguay imputó al exsenador entrerriano Edgardo Kueider y a Iara Guinsel, su pareja y exsecretaria, por el delito de lavado de dinero. Rodrigo Estigarribia, juez penal de Garantías del país vecino, dictó también el embargo de seis departamentos. El magistrado entiende que el exlegislador los adquirió con dinero que presume de origen ilícito.

En la misma situación quedaron dos ciudadanos paraguayos. Se trata de Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.

Innova Asunción
Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

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Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso.

Cada unidad tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”, este último es de un dormitorio y un baño. Las cocheras se localizan en el segundo subsuelo.

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Innova Asunción
Las distintas tipologías de los departamentos del edificio Innova: Kueider compró seis unidades de ese complejo

El juez Estigarribia decretó además la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades. “Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el magistrado en su resolución, fechada el miércoles 24.

Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.

Innova Asunción
El living comedor de una de las unidades del edificio Innova en Asunción de Paraguay

“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.

Viejos conocidos

Los dos paraguayos mencionados en la operación con Kueider y Guinsel ya habían surgido en el radar de las autoridades. Torales Banega y Courisat aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024. Ese día, el exsenador argentino fue detenido con USD 200 mil sin declarar en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad.

Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre , le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. La empresa tenía domicilio en un hotel.

Innova Asunción
Otro detalle de las unidades del edificio Innova en Asunción del Paraguay

Otros datos. Torales Banega es un abogado de que no llega a los 40 años. Courisat tiene inactivo el RUC (equivalente al CUIT argentino). Esto implica que no puede realizar actividad comercial.

En detalle

El diario ABC de Paraguay hizo una reconstrucción de las operaciones de compra de los departamentos.

En primer lugar, indicó que en abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova.

Edgardo Kueider imputación por lavado de dinero
La imputación a Kueider por lavado de dinero

Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel comenzó luego a figurar como apoderada.

También en abril, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de USD$122.000 por la venta de los departamentos. Dos meses más tarde, en junio, Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sUSDrespectivas cocheras por un valor total de USD$460.379.

Edgardo Kueider imputación por lavado de dinero
La segunda parte de la imputación contra Kueider

Los desembolsos, según datos de la investigación citados por el medio guaraní, fueron los siguientes:

  • El 19 de junio, Guinsel entregó USD$5.000 y se le extendió el recibo N° 1.946.
  • Al día siguiente, 20 de junio, abonó USD$250.000 en efectivo (recibo N° 1.947).
  • El 2 de julio pagó USD$40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977).
  • Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros USD$ 60.000 (recibo N° 1.992).
  • El 9 de julio pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019)
  • El 16 de julio abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038)
  • Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044).

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