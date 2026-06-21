Marchas y contramarchas en las primeras jornadas del juicio por la desaparición de Loan Peña: lo que no se vio

Infobae

La primera semana del juicio por la desaparición de Loan Peña fue como el juego de la oca: al principio avanzó varias casillas con rapidez hasta que, repentinamente, terminó cayendo en la que indica vuelve al punto de partida. Esto alteró el cronograma del proceso, que, por lo pronto, preveía escuchar las declaraciones de los padres del niño antes del fin de semana. Y también a alguno de los imputados, con la posibilidad de que se quiebren y se sepa qué pasó con el menor, desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

El debate oral comenzó a todo ritmo. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, integrado por los jueves Fermín Cerolini (presidente); Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte, avanzó rápido sobre los problemas materiales y formales que surgieron ni bien se abrió la audiencia N°1.

PUBLICIDAD

El primer escollo fue la ausencia de un imputado y su abogado defensor. El acusado era Esteban Rossi Colombo: un psicólogo tucumano que llegó al lugar de la desaparición como miembro del grupo que se presentaba en representación de la Fundación Dupuy. Le endilgan varios delitos, entre ellos el de encubrimiento. La organización negó luego que fueran parte.

Los integrantes del TOF: Fermín Cerolini (presidente); Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte

De inmediato, el TOF lo declaró en rebeldía y ordenó su detención.

La segunda traba fueron planteos formales sobre la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio, el documento donde se detallan los hechos y delitos que se imputan a cada uno. Los originales sumaban casi 300 páginas. Por eso se leyeron resúmenes.

PUBLICIDAD

Los acusados que habían estado en el almuerzo tras el cual desapareció Loan llegaron esposados y con chalecos antibalas. Los que conformaron el bloque que se presentó como parte de la Fundación Dupuy no porque estaban excarcelados. Incluso la cabecilla del grupo, la abogada Elizabet Cutaia, se representó a sí misma en el juicio.

Hay un prófugo en la sala

Tras el cuarto intermedio del almuerzo hubo una sorpresa. En la pantalla que transmitía la videoconferencia donde participaban un juez suplente y la imputada Mónica Millapi (con prisión domiciliaria en Neuquén) había alguien más. Se trataba de Rossi Colombo. Estaba acompañado por un hombre que se presentó como el abogado Segundo Delgado.

PUBLICIDAD

La irrupción a distancia del acusado prófugo fue una bomba. Toda la tarde del martes y la mañana del miércoles la insumió el debate sobre qué hacer. El riesgo era que el juicio se caiga. El fiscal Carlos Schaefer lo sintetizó: “No queremos que pase lo mismo que con el de Maradona”.

Recién en la tarde del miércoles, y tras un cuarto intermedio de casi dos horas, el TOF decidió resetear el proceso. Se volvería a leer el tramo del requerimiento fiscal que se había leído la jornada anterior.

PUBLICIDAD

El fiscal Carlos Schaefer encabeza la acusación

Cuando la secretaria Estefanía Acosta y la oficial Anahí Vassel concluyeron la lectura, el presidente del Tribunal anunció que el debate quedaba abierto. Todo estaba dispuesto para entrar en la parte sustanciosa del juicio. Pero casi de inmediato agregó que habría un cuarto intermedio de una semana para que la defensa de Rossi Colombo pueda ponerse al corriente del expediente. Esto permitiría evitar afectar el derecho a una defensa justa.

Lo que vendrá

El proceso judicial continuará el próximo miércoles 25 a las 9 de la mañana. Ese día se procederá a las identificaciones de cada uno de los imputados. Para eso, deberán presentarse en persona ante el Tribunal. La única excepción será Millapi por tener hijos menores a cargo y por estar en Neuquén.

PUBLICIDAD

Representará también el momento en que los abogados de los acusados planteen nulidades. Según se anticipó en la última audiencia, habrá cuestionamientos al requerimiento fiscal. Y también se pedirá incluir un testigo excluido en etapas previas.

Luego se abrirá la posibilidad de que los acusados amplíen sus declaraciones indagatorias. Esta es una instancia de defensa. A diferencia de los testigos, no están obligados a decir la verdad. Por eso, lo que digan será tomado con pinzas por el TOF.

PUBLICIDAD

Laudelina Peña, tía de Loan y acusada por su desaparición

La abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivin, anunció que su pupila declarará y permitirá que la fiscalía, la querella y otras defensas la interroguen.

“Si alguno de los acusados habla y responde preguntas, puede aportar información nueva que hoy no tenemos. Y con eso se pueden hacer maravillas”, afirmó la abogada de la familia de Loan, Belén Russo Cornara.

PUBLICIDAD

Si se da este supuesto “podremos indagar a fondo cómo fue, qué pasó, qué hicieron, porqué lo hicieron”, acotó el fiscal Schaefer.

Las testimoniales de José y María, los padres de Loan, estaban previstas para el jueves 18. Pero esa audiencia se canceló. La demora previa también hacía que sea imposible llegar a que puedan exponer ante el Tribunal en su carácter de víctimas y testigos.

PUBLICIDAD