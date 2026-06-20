Dejan firme la condena a 13 años a una policía que mató a su media hermana tras una discusión

El crimen ocurrió en Recoleta y la Justicia confirmó la sentencia de trece años de cárcel para Silvia Alejandra Rosignoli

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para una sargento de la policía que mató a su media hermana tras una discusión en un departamento del barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Alejandra Rosignoli fue hallada culpable del homicidio de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2019 en un inmueble de la avenida Pueyrredón al 1000. Las investigaciones y pericias determinaron que existió una pelea previa entre ambas mujeres. Durante esa confrontación, Rosignoli utilizó una pistola Bersa y disparó de manera directa al ojo de Monzón, provocando su muerte.

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Sin embargo, la acusada sostuvo desde un primer momento que el disparo se produjo de manera accidental, argumento que fue desestimado en las distintas instancias judiciales. La defensa apeló la sentencia, reclamando que el hecho debía ser considerado como un homicidio imprudente, pero la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la condena tras analizar las circunstancias y las pericias balísticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal condenó en 2021 a Rosignoli por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de valorar las pruebas que indicaban la existencia de una pelea previa y la intencionalidad en el disparo. La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que no hubo dolo y solicitando una revisión bajo la figura menos gravosa del homicidio culposo.

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En ese marco, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja por inadmisible. Todas las instancias judiciales rechazaron este planteo y consideraron que hubo voluntad de producir la muerte. Afirmaron que la desestimación no implica validar o rechazar la justicia de la sentencia previa sino que se limita a los requisitos procesales del recurso.

Con esta resolución, la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios. La condenada, de 50 años y sargento primera de la Policía Federal Argentina, se encontraba en su departamento de Recoleta junto a su media hermana Yolanda Monzón, quien trabajaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. Ambas habían consumido alcohol el día de la tragedia.

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En ese marco, Rosignoli mostró a su hermana un arma de fuego adquirida recientemente; al manipularla, disparó y el proyectil impactó en la cabeza de Monzón, quien falleció antes de recibir asistencia médica. Aunque las pruebas judiciales indican que existió una pelea previa entre las hermanas antes del disparo, no se datallaron los motivos específicos del conflicto.

El informe policial señaló que la acusada fue trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca, presentando una crisis nerviosa y signos de intoxicación etílica. En la investigación intervinieron personal de la Gendarmería Nacional y la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad.

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Las pruebas periciales que fundamentaron la condena de Silvia Alejandra Rosignoli incluyeron la reconstrucción de la pelea previa al disparo y, especialmente, los peritajes balísticos que determinaron que el tiro. Estas pericias permitieron descartar la versión de un accidente, ya que el tribunal consideró que existió una intención clara de matar en el contexto de una discusión violenta.

Los jueces valoraron tanto la trayectoria del proyectil como los indicios del enfrentamiento físico previo, y concluyeron que el disparo no pudo haberse producido de forma accidental. El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de junio de 2026, dejó firme la condena y dispuso el archivo del caso. Por lo tanto, Rosignoli permanece detenida bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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