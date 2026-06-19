Crimen y Justicia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el condenado César Sena sufrió una crisis de salud mental y debieron atenderlo en un psiquiátrico

La expareja de la víctima fue trasladada el miércoles hasta la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando. Tras unas horas, lo llevaron nuevamente al Complejo Penitenciario Federal I, de la provincia de Chaco, donde cumple cadena perpetua junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

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El frente del Hospital Julio Cecilio Perrando en donde César Sena fue internado por unas horas en el ala psiquiátrica (Hospital Perrando)
El frente del Hospital Julio Cecilio Perrando en donde César Sena fue internado por unas horas en el ala psiquiátrica (Hospital Perrando)

César Sena, uno de los tres condenados por la desaparición y crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, fue trasladado el último miércoles a la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando por una crisis mental. Horas después fue devuelto a la cárcel, según pudo saber Infobae por fuentes cercanas a la familia.

Hasta ahora no se conoció el diagnóstico del joven que está condenado a prisión perpetua junto a su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña. No obstante, desde su entorno sí revelaron a este medio que “un familiar aseveró que César Sena no recordaba nada cuando volvió del hospital a prisión”.

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La internación, en su momento había sido confirmada por el abogado Ricardo Osuna. Según El Litoral, la derivación se dispuso después de una “fuerte descompensación emocional” mientras estaba alojado en el Complejo Penitenciario I.

veredicto en el juicio de Cecilia Strzyzowski
César Sena conversa con su abogada, Gabriela Tomljenovic, durante el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (Edgar Aguirre)

Antecedentes

Sena recibía asistencia psicológica desde antes de ser detenido por el caso. Pero la crisis psicológica del día miércoles tuvo mayor intensidad y motivó su traslado inmediato para observación especializada.

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Poco después de la detención del exnovio de la víctima, una evaluación psiquiátrica ya había establecido que Sena podía comprender el hecho que se le imputaba de acuerdo con sus facultades mentales.

Interior del Hospital Perrando
Sena fue trasladado a la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando (Gobierno del Chaco)

En aquel momento, la entonces defensora oficial de Sena había pedido una “evaluación integral y multidisciplinaria” y asistencia psiquiátrica, además de medicación en caso de que el profesional lo estimara.

Fuentes judiciales confirmaron que el examen previsto por el artículo 90 del Código Procesal Penal del Chaco “se hace en todos los casos” y que, una vez notificada de que ya se había practicado, la defensora “se dio por satisfecha”.

La solicitud de asistencia profesional se apoyaba en la manifestación de Sena sobre una atención previa en salud mental en la Clínica San Gabriel, de Chaco.

Las condenas por el femicidio de Strzyzowski

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal condenó a Sena a prisión perpetua por el femicidio de Strzyzowski. En la misma causa, sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena.

Además, hubo otras cuatro personas implicadas en el crimen que también están detenidas. Una de ellas, el casero del campo de los Sena, quien aseguró que llevaron el cuerpo de Cecilia a un basural.

Clan Sena Caso Cecilia Strzyzowski Chaco 28112025
Marcela Acuña, la madre de César Sena, también condenada a prisión perpetua junto a su marido, Emerenciano Sena, en calidad de partícipes necesarios del crimen de Cecilia Strzyzowski (Edgar Aguirre)

Por ello, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y 10 meses por el mismo delito y luego recuperó la libertad, mientras que Griselda Lucía Reynoso resultó absuelta.

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