Crimen y Justicia

Crimen en San Cristóbal: apuñalaron a un joven de 29 años en plena vía pública

La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. Los efectivos buscan el arma homicida

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crimen en balvanera capturas
El cuerpo de la víctima fue hallado esta madrugada.

Una sangrienta escena conmociona este viernes al barrio porteño de San Cristóbal, donde fue hallado el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la vía pública. La víctima, un hombre de 29 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

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Los investigadores buscan el arma homicida.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

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Las manchas de sangre muestran que la víctima caminó antes de desplomarse.

Por estas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizan las tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.

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