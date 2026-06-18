Bebé intoxicado con cocaína en Bahía Blanca: revelaron que fue hospitalizado por un cuadro similar hace un mes

La Justicia evaluaría la posibilidad de darle el alta médica al bebé

A varios días de que un bebé de tres meses fuera internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca producto de que detectaran cocaína en su orina, este miércoles se dio a conocer que presenta buen estado general y se encuentra estable. Además, indicaron que se encuentra acompañado por su madre en el área de Pediatría. Sin embargo, revelaron que esta no fue la primera vez que sufría un cuadro de estas características.

El menor de edad fue ingresado el domingo por la tarde con fiebre y síntomas compatibles con un cuadro respiratorio. Luego de que los médicos le realizaran diversos estudios, el análisis de orina confirmó que había presencia de cocaína.

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A partir de esto, los profesionales descubrieron que en la historia clínica se había registrado un ingreso previo del menor, en la que ya había sido atendido por una situación similar. Sin embargo, las fuentes hospitalarias aseguraron que el paciente “ya se encuentra en condiciones médicas de recibir el alta”.

No obstante, la salida del hospital aún no fue autorizada, ya que se espera una resolución judicial que determine cuándo y bajo qué condiciones se podrá concretar el egreso. En ese sentido, según la información obtenida por La Brújula 24, el alta médica estará supeditada exclusivamente a lo que disponga la Justicia.

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El bebé se encuentra en estado estable, tras haber estado internado varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades consideran que la intoxicación podría haberse producido a través del amamantamiento. A pesar de esta hipótesis, la madre, de 31 años, negó haber consumido sustancias.

Tras el nuevo episodio, el hospital activó los protocolos del Servicio Social y notificó a los organismos competentes. Por este motivo, la custodia y permanencia del niño en el establecimiento dependen de la resolución judicial en trámite. El proceso busca establecer las condiciones de seguridad y resguardo para el menor antes de autorizar el alta.

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Abandonaron a un bebé recién nacido en Neuquén: tenía cocaína en sangre

A finales de mayo, un bebé de aproximadamente dos semanas de vida fue abandonado por sus padres en el Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se le detectó cocaína en sangre, según confirmaron autoridades del Ministerio de Salud.

El recién nacido presentaba un estado general considerado bueno, aunque allegados a la familia señalaron que mostraba síntomas de abstinencia neonatal. Por este motivo, los médicos le realizaron estudios para evaluar posibles secuelas derivadas de la exposición a estupefacientes durante el embarazo, tras activarse el protocolo integral de protección infantil.

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Según explicó Mónica Palomba a LU5, la internación puede extenderse entre siete y diez días, o más, mientras se completan controles y estudios. Durante este periodo se evalúa quiénes pueden asumir el cuidado del bebé al salir del hospital.

El ingreso al Hospital Eduardo Castro Rendon, donde abandonaron al bebé recién nacido con signos de cocaína en sangre

La primera alternativa es que permanezca con sus progenitores, pero se realiza una evaluación exhaustiva sobre las capacidades de los adultos responsables, considerando tanto el consumo problemático como la presencia de una red familiar de apoyo.

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Cuando ningún familiar puede garantizar el cuidado seguro del recién nacido, la Defensoría puede solicitar una medida de protección excepcional ante un juez de Familia, lo que implica que el Estado asuma en forma transitoria la tutela. No se considera una solución definitiva, sino una medida temporal. Si tampoco existen familiares disponibles, se recurre a familias solidarias, incluidas en un programa estatal de alojamiento y cuidado temporal, hasta resolver la situación definitiva del niño.

Horas después del parto, la madre y el padre del bebé se retiraron del centro de salud, abandonando al niño. Según trascendió, ambos progenitores presentarían problemas de adicciones. Por este motivo, la abuela y la tía paternas comenzaron el trámite para obtener la tenencia, mientras la Justicia analiza el entorno más adecuado para el bienestar del menor.

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Una amiga de la tía del bebé declaró a LM Neuquén que el hospital se comunicó con su amiga para consultar si podía hacerse cargo del niño. “Le encontraron cocaína en sangre al bebé. El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que sí”, relató.

Según la misma fuente, tanto la tía, de 27 años y con trabajo estable, como la abuela paterna, están dispuestas a asumir la responsabilidad del niño. Además, afirmó que el padre del recién nacido se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento.

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Respecto al estado de salud del bebé, la mujer indicó: “Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron”. También mencionó que habían realizado una colecta solidaria para reunir ropa, pañales y otros insumos necesarios.