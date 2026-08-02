Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

El drama del nuevo asesinato estilo Báez Sosa en Puerto Madryn: tres puñaladas por celos, decenas de testigos y ningún video

Anthony Bruce Lara fue atacado a cuchillazos en una disco de la ciudad chubutense el 15 de marzo pasado. Murió. Un joven de 16 años está detenido por el hecho. Sin embargo, la querella del caso reclama por una posible cómplice en la causa, la novia del acusado

Bruce Lara, la víctima del crimen de Puerto Madryn
Bruce Lara, la víctima del crimen de Puerto Madryn
Guardar

Anthony Bruce Lara encontró la muerte en medio del tumulto, entre chicos de su generación, en el mundo que conocía, en una noche en la que estaba totalmente dispuesto a bailar y sentirse bien. La Argentina que desprecia la vida de los demás hizo el resto.

De un momento a otro, el chico trastabilló hacia la pista del fondo en la disco Cleopatra de Puerto Madryn a las 4:30 de la mañana del 15 de marzo pasado. Gemía de dolor. Un trabajador del lugar le preguntó qué le pasaba. “Me pincharon, me pincharon, ¡ayudame!“, alcanzó Anthony Bruce a gritar.

PUBLICIDAD

Alguien llegó con un bollo de ropa, que sirvió, apenas, para contener la herida. El trabajador de la disco lo llevó hacia un pool cercano. Allí, según el testimonio que daría ese trabajador ante el fiscal Waldo Williams, el chico que iba hacia a su muerte alcanzó a levantar un dedo acusador. Apuntó a otro chico, que vestía una remera blanca, para señalar: “Ese fue el que me apuñaló”.

Así, hombre del boliche Cleopatra corrió y lo redujo. “Yo no fui”, dijo el joven acusado en el suelo. Pero Anthony Bruce, con la sangre que se le iba, habló una vez más. Allí, dijo: “Fue él”. La gente comenzó a gritar, indignada.

PUBLICIDAD

Crimen de Bruce Chubut
Bruce en fotos familiares. Antes de morir, alcanzó a señalar a su presunto asesino.

Una ambulancia llegó y aceleró hacia el Hospital Zonal, donde los médicos intentaron salvarle la vida a Anthony. Murió por la causa previsible, la que indica el manual de los apuñalados: hemotórax aguda, shock hipovolémico, paro cardiorrespiratorio. El chico se había tatuado tiempo atrás en el antebrazo izquierdo: “Librame de todo mal. Amén”. Los policías no tardaron en reconocerlo. Llevaba su DNI en la billetera.

Así, tras ser retenido por un trabajador héroe, el presunto asesino terminó detenido y preso bajo prisión preventiva. Tiziano Armando A. es su nombre. Tiene 16 años. Es perfectamente imputable: la Justicia de Puerto Madryn lo acusó del delito de homicidio simple. Anthony Bruce, nacido el 4 de noviembre de 2009, tenía 16 años también.

Asesinaron a un joven de 16 años en un boliche de Puerto Madryn.
La disco Cleopatra, donde ocurrió el hecho

El cuchillo asesino, un filo de cocina, de mango verde, fue hallado bajo una tarima cerca del baño de mujeres de la disco, ya roto. Las autoridades lo peritaron tiempo después. El resultado del estudio al cuchillo reveló que tenía la sangre de la víctima.

El Cleopatra fue clausurado por el Tribunal de Faltas local, con una multa de $11 millones; hoy, la clausura está apelada. La autopsia al cuerpo de Bruce reveló aún más la barbarie del crimen: el tajo que le provocó su asesino recorría toda su tetilla izquierda. Otra puñalada acertó justo debajo de la clavícula, en la zona derecha también.

Pero hay una tragedia más curiosa en todo esto. En la época donde todos ven todo, nadie vio nada. Al menos, no con sus teléfonos. El crimen de Fernando Báez Sosa fue esclarecido gracias a los testigos que filmaron la paliza que sufrió. Aquí, en medio del baile, nadie filmó, a pesar de que varios chicos se acercaron a ver la pelea que desembocó en el ataque a puñaladas a Bruce. Una era de celulares curiosos en vano. De tantos crímenes con video, el asesinato de Anthony Bruce no lo tiene. O al menos, ninguno consta en el expediente.

Primer plano del rostro de una persona. La parte superior de la frente está cubierta por un rectángulo negro. Se observan nariz, boca, marcas rojizas en la piel y labios resecos
Tiziano A., el acusado del crimen

¿Hubo una pelea? No parece. El Cuerpo Forense local peritó a Tiziano A. No se encontró lesión relevante alguna en su cuerpo. El móvil del hecho, aseguran altas fuentes del caso, sería una cuestión romántica, simples celos. Todo, por una selfie en la que Bruce, simplemente, aparecía en el fondo. Cerca de la víctima, aseveran: “Antes del hecho, Tiziano, en una moto, lo había perseguido a Bruce, que iba a pie. Bruce logró escapar”.

Patricia Andrade, madre de Bruce, presentó una querella, encabezada por el abogado Leonardo Cárdenas. Ante la Justicia chubutense, Cárdenas insiste con la posibilidad de la participación de una sospechosa más, inimputable según la ley: la propia novia de Tiziano, de apenas 14 años, presente en el Cleopatra en la noche de los hechos.

Esta supuesta participación representa un dilema jurídico interesante.

Dos manos con las palmas abiertas sobre una superficie lisa blanca. Una palma presenta un tono de piel más oscuro que la otra
Las manos del acusado al ser peritadas

En una presentación realizada este año, Cárdenas aseguró, de acuerdo al testimonio, que la joven fue “quien introdujo el cuchillo al interior del local eludiendo el control de seguridad en razón de su condición femenina... Sin esa colaboración funcional y necesaria”, Tiziano “no habría podido contar con el instrumento letal con el que ejecutó el homicidio”.

La propia novia, incluso, realizó “amenazas directas a amigas de la víctima blandiendo el cuchillo en ostensiva y amenazante exhibición del arma dentro del local”.

Una testigo, incluso, aseguró que Tiziano intentó escapar junto a su novia, antes de que su víctima, ya moribundo, lo señalara.

A pesar de ser inimputable, el abogado Cárdenas razona que su participación debería agravar la imputación en contra de Tiziano. En vez de homicidio simple, estima la querella, debería convertirse a homicidio agravado por la premeditación y la participación de dos o más personas, una calificación casi idéntica a la que recibieron los rugbiers que mataron a Báez Sosa. La potencial pena, desde ya, sería mucho más grave.

Temas Relacionados

ChubutAsesinatoúltimas noticiasBruce LaraFernando Báez Sosa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acusado por el femicidio de Agostina Jalabert denunció amenazas y hostigamiento: la respuesta de la familia

Juan Manuel Reverter fue detenido por el ICE en Estados Unidos y espera la audiencia de deportación. Su versión sobre su viaje a ese país

El acusado por el femicidio de Agostina Jalabert denunció amenazas y hostigamiento: la respuesta de la familia

Un hombre fue apuñalado en su casa de La Plata y acusó a su hijastro antes de morir

El hecho se habría producido en medio de una pelea familiar. El acusado, de 19 años, es buscado por la Policía

Un hombre fue apuñalado en su casa de La Plata y acusó a su hijastro antes de morir

El cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata se negó a declarar: qué pena podría recibir

Nicolás Gastón Cichero está imputado por lesiones graves, coacción y amenazas por hechos contra dos adultas mayores y una ex compañera de trabajo. Tras la indagatoria, continúa detenido

El cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata se negó a declarar: qué pena podría recibir

“Nos pidió perdón de rodillas”: las declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Liam Payne horas antes de su muerte

El testimonio ante la Justicia de las trabajadoras sexuales que fueron parte de la debacle final del ex One Direction en el hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo trasciende casi dos años después con detalles escalofriantes. Cómo son sus vidas hoy

“Nos pidió perdón de rodillas”: las declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Liam Payne horas antes de su muerte

Horror en Rafael Calzada: un chico de 12 años fue asesinado y su padre quedó detenido tras confesar el hecho

El menor fue hallado este sábado en una habitación de la vivienda familiar. Tenía golpes en el rostro

Horror en Rafael Calzada: un chico de 12 años fue asesinado y su padre quedó detenido tras confesar el hecho

DEPORTES

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2-2 contra Columbus Crew por la MLS

El golazo de Luis Suárez que abrió el marcador para Inter Miami ante Columbus: la reacción de Messi en el banco de suplentes

Así están las tablas de la Liga Profesional, la de Promedios y la Anual camino a las copas internacionales de 2027

Facundo Díaz Acosta volvió al Top 100 y jugará la final del Challenger de San Marino

TELESHOW

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

La tarde libre de María Becerra en España: bikini animal print y la reacción de J Rei

Soledad Silveyra le confesó a Mirtha Legrand que no está bien de salud: “Me dicen ‘caminá aunque te duela’, pero no puedo”

Ángela Torres, la primera invitada al confesionario de Rosalía, arremetió contra una ex pareja: “Me hizo perderme a mi misma”

Mirtha Legrand deslumbró con su look en una noche especial

INFOBAE AMÉRICA

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

Gasolinas, diésel y queroseno suben de precio en Honduras a partir del próximo lunes

Costa Rica: Encuentran abandonado el vehículo del periodista Wilfredo Pizarro, quien fue asesinado

Una embarazada en Panamá es imputada por presuntamente lavar dinero para una estructura del narcotráfico

Aprueban extradición de un hondureño acusado de extorsión y conspiración para homicidio en El Salvador