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El acusado por el femicidio de Agostina Jalabert denunció amenazas y hostigamiento: la respuesta de la familia

Juan Manuel Reverter fue detenido por el ICE en Estados Unidos y espera la audiencia de deportación. Su versión sobre su viaje a ese país

Pintadas y daño a vehículos, el hostigamiento que denunció Juan Manuel Reverter
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El entorno de Juan Manuel Reverter, imputado en la causa que investiga la muerte en Playa del Carmen de Agostina Jalabert como un femicidio, denunció amenazas y hostigamiento mientras el informático de 38 años permanece detenido en el Northwest Processing Center del ICE en Washington, a la espera de una audiencia de deportación pactada para el 6 de agosto.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que Interpol no participó del operativo en Oregón; el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arrestó a Reverter por tener vencido el plazo de permanencia en ese país.

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La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento
La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento

Aunque está al tanto de la aprehensión, la agencia internacional, por el momento, no tiene intervención debido a que el pedido de captura internacional se encuentra suspendido por la justicia mexicana y ese país aún no reclamó al imputado.

Esa circunstancia fue aclarada, a la vez, por sus abogados, Marcelo Fernández y Roxana Piña, en respuesta a las versiones que llegaron a Argentina sobre la captura por el presunto femicidio.

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Al mismo tiempo, los penalistas pusieron en conocimiento la existencia de videos y mensajes que darían cuenta de agresiones a su defendido y a su familia, por parte de allegados a la modelo argentina que fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023, en el baño de un departamento que rentaba en esa ciudad. Concretamente, a su exnovio lo acusan de haber montado la escena de un suicidio para ocultar el femicidio y abuso sexual de la víctima.

“Entendemos el dolor que está atravesando la familia de Agostina y, en un principio, no quisimos avanzar con denuncias, pero ya son tres años de hostigamiento y amenazas que Reverter y su círculo soportaron en silencio”, manifestaron a Infobae Fernández y Piña, quienes sostienen la inocencia de su defendido. “Agostina se autolesionaba, tomaba medicación psiquiátrica y ya había amenazado con quitarse la vida”, remarcaron en ese sentido.

La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento
La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento

De acuerdo a esa versión, a causa de las pintadas, afiches, insultos y ataques en redes sociales, también dirigidos a la hermana y a la madre del imputado, oriundo de Viedma como la víctima, perdió trabajos.

En las inmediaciones de su domicilio y en diferentes puntos de la ciudad, todavía se puede leer en paredones “Reverter asesino”, en letras rojas, y afiches con su rostro acompañado por la leyenda: “Torturador, abusador sexual y femicida libre”, a la vez que reclama “Justicia por Agostina”.

Al mismo tiempo, una mujer fue captada en video mientras pegaba y pintaba con aerosol un vehículo de la familia Reverter. Las imágenes acompañan esta nota.

La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento
La familia de Juan Reverter denuncia hostigamiento

“Cuando se le hizo insostenible vivir con sus padres, se mudó a la casa de su hermana en Buenos Aires, pero la persecución continuó y lo obligó a retirarse de allí”, remarca Piña. “Alerta roja de Interpol, ayúdanos a encontrarlo” y “Hermana y cómplice de femicida prófugo”, fueron los nuevos carteles que aparecieron en la ciudad.

¿Qué hace Rocío Reverter trabajando con ustedes? Su hermano mató a mi hija Agostina, él tiene alerta de Interpol, está prófugo, su hermana la encubre y vive con él", afirmó en un comentario la madre de la víctima, en un posteo de la empresa en el que se desempeña la joven.

La denuncia de presunto encubrimiento realizada por la familia de Reverter también alcanza al padrastro del supuesto femicida y a su madre, quienes, según los afiches, trabajan en la administración pública de Río Negro.

A la vez, hay publicaciones en Facebook que advierten a la comunidad de “Viedma-Patagones” sobre el comercio de la madre del imputado. “Esta ferretería financia el escondite del prófugo, que fue a México a asesinarla porque ella había logrado recuperarse de su violencia y rehacer su vida. FAVOR DE NO COMPRAR AQUÍ”, escribieron.

En ese contexto, según sus abogados, decidió migrar a Estados Unidos, donde el ICE detectó que permaneció más tiempo del permitido y lo detuvo.

Agostina Jalabert fue encontrada muerta en Playa del Carmen
Agostina Jalabert

El escenario para la familia de la víctima es totalmente opuesto. Aseguran que Reverter nunca estuvo en Argentina. Sobre las pintadas y agresiones dicen: “La comunidad ha hecho marchas, murales, carteles, pidiendo justicia por Agos”. Al mismo tiempo, enmarcan comportamientos “que no estuvieron bien” en el duelo por Agostina. “Él la mató, es un asesino”.

"La sociedad los repudia, vivimos en un lugar chico y nos conocemos todos. Jamás dieron la cara. El repudio es social. Él tiene antecedentes similares con otras parejas. Quieren ensuciar a Agos“, aseguraron.

Del otro lado, afirman que Reverter declaró como testigo en dos oportunidades en el juzgado federal de Viedma y una tercera en Comodoro Py. “Juan Manuel nunca estuvo prófugo. La imputación y la orden de captura llegaron en enero de este año, con el tercer fiscal que tomó la causa, y nosotros nos enteramos a fines de ese mes”, dicen los abogados.

Los defensores presentaron un recurso en el que solicitaron la suspensión de la medida en abril. Un juez aceptó el amparo a fines de ese mes y está vigente. ¿Puede revertirse esa orden? Sí. En caso de que eso no suceda, Reverter será deportado a Argentina y quedará libre.

Para la familia de Agostina no hay otra alternativa que la extradición. “No puede quedar en libertad”, sostienen. “Los amparos son para demorar su encarcelamiento en México”, remarcaron.

La palabra del padre de Agostina

“La verdad es que fueron los peores años de nuestras vidas porque esto no tiene forma de describirlo. Pero bueno, haciéndonos fuertes desde el dolor porque la pérdida de una hija y de esa forma no es algo común y a partir de eso es que seguimos porque nos encontramos en un principio con todas las cosas adversas del caso”, dijo tras la detención el médico Edgardo Jalabert, padre de Agostina, a un medio local.

“Al principio nos encontramos con la perversidad de la primera investigación de la Fiscalía de Quintana Roo que sostenía el suicidio, a pesar de que los peritajes demostraban que Agostina había sido violentada, abusada y torturada”, aseguró en diálogo con Noticias Net.

Jalabert se refiere a un peritaje realizado por un perito de parte, que determinó, a través de fotografías del cuerpo, que Agostina habría sido quemada con cigarrillos, golpeada y abusada, un informe que discute la defensa. Otro indicio es el testimonio de vecinos de la modelo argentina, quienes refirieron haber escuchado una discusión a los gritos durante la noche.

Por otro lado, Candela, la hermana de Agostina, quien encontró el cuerpo, aseguró que comenzó a sospechar de Reverter poco después del hallazgo. El informático le dijo que estaba durmiendo cuando ella llegó al departamento y la puerta estaba cerrada. Cuando preguntó por su hermana, la encontraron muerta en el baño.

Con fuertes críticas a la investigación, la familia de la víctima logró apartar a dos fiscales que sostuvieron la figura de Reverter como testigo, hasta que un tercero, en enero de este año, se volcó por la imputación.

“Estos tres años que fueron largos, pero bueno, hoy está dando los resultados esperados. Así que satisfechos porque ha traído alivio esta detención, porque para nosotros la persona que mató a nuestra hija, que estaba libre, hoy está detenido”, manifestó el padre de Agostina.

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