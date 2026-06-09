Crimen y Justicia

Mataron a un hombre de una puñalada tras una discusión en plena calle en Córdoba

Ocurrió en San Martín al 600 de la localidad de Las Varillas. La fiscalía investiga un homicidio en ocasión de riña y la Policía busca al sospechoso, que ya fue identificado

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Camioneta policial de "Guardia Local" estacionada en una calle, con césped verde, árboles y una persona de azul caminando al fondo
Un vehículo de la Guardia Local se observa en una calle de Las Varillas, Córdoba, cerca del lugar donde un hombre fue apuñalado tras una discusión (Radio Regional Las Varillas)

La tarde de ayer lunes en Las Varillas, localidad ubicada en el departamento San Justo, Córdoba, se vio interrumpida por un hecho de violencia que rápidamente movilizó a autoridades y vecinos. Un hombre murió tras ser apuñalado en la vía pública, en un episodio que se habría desencadenado durante una discusión en la calle San Martín al 600.

Poco después de las 17, un llamado alertó sobre una pelea entre dos personas en esa dirección. Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía, que acudieron de inmediato. Al llegar, los paramédicos constataron que la víctima presentaba una herida punzante en el pecho y ya no tenía signos vitales.

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Las primeras informaciones recabadas por los investigadores apuntan a que la víctima, cuya identidad no fue difundida oficialmente, mantuvo una discusión con otra persona antes de recibir un puntazo a la altura del pecho. El ataque habría sido producto de un altercado espontáneo, sin premeditación previa.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de homicidio en ocasión de riña. Según las fuentes, el agresor ya estaría identificado y se realizan diferentes pericias en el domicilio donde ocurrió el hecho, en busca de pruebas que permitan reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos.

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La Policía de Córdoba desplegó un operativo en la zona para dar con el sospechoso y proceder a su detención. Hasta el cierre de la jornada, se mantenía la reserva sobre el nombre del presunto autor y su posible paradero, mientras continuaban las tareas de rastrillaje y toma de testimonios.

Policía de Córdoba
La Policía de Córdoba busca al sospechoso que ya fue identificado (Policía de Córdoba)

Asesinaron a otro hombre en Córdoba

A principios del mes de abril, también en la provincia de Córdoba, un hombre fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Villa El Libertador, en la capital provincial y hay un sospechoso detenido. La víctima tenía signos de violencia y golpes severos en la cabeza.

El episodio se registró en las últimas horas del jueves en la zona suroeste de la ciudad en una casa situada sobre la calle Forestieri al 5000. Según informaron fuentes de la policía de Córdoba, quienes arrivaron al domicilio junto al servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar, el golpe recibido por la víctima pudo haberle causado un edema cerebral, hematomas o un coma, que lo llevó a la muerte.

Los primeros exámenes médicos determinaron que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo severo, lo que condujo a los investigadores a evaluar la hipótesis de un homicidio. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de la víctima ni del detenido mientras continúan las tareas judiciales. Tampoco se dio a conocer si de la vivienda en donde encontraron el cadáver faltaba algún elemento de valor o personal de la víctima.

En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y el secuestro de una motocicleta que era utilizada por él. El sospechoso será indagado en las próximas horas.

La Policía de Córdoba indicó que el operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que interviene en el caso para esclarecer las circunstancias del crimen y el vínculo entre los involucrados.

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