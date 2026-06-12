Crimen y Justicia

Descubrió que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba y la denunció: el episodio quedó grabado

La madre de las víctimas aseguró que nunca habían mostrado signos de maltrato, sin embargo, se dio cuenta de la situación mientras miraba las cámaras de seguridad

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La mujer le grita a la niña: "Comé bien". Acto seguido, le pagó en la cara

Una madre de la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba, denunció a una niñera, luego de que viera cómo la mujer golpeó a su hija de tres años por la manera de comer. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en el interior de su vivienda.

Todo ocurrió durante el almuerzo del 1 de junio, cuando la acusada se había quedado al cuidado de la menor y su hermano, de 2 años. En el video que la madre difundió en redes sociales, se vio a la cuidadora retar a la nena cuando comía.

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“Comé bien”, le exigió antes de golpearle la mano. Al notar que la menor tardó en volver a tomar el cubierto, la mujer le dio una cachetada y le volvió a insistir para que coma. “Te estoy hablando, comé la galleta”, le indicó para después repetirle la orden a su hermano.

Para ese momento, la menor estaba visiblemente afectada, por lo que demoró varios minutos en recuperar la compostura y tomar nuevamente la cuchara. Mientras tanto, la niñera utiliza su teléfono móvil y sigue presionándola para que continúe comiendo.

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El momento en el que se vio como la mujer golpeaba a la menor
El momento en el que se vio como la mujer golpeaba a la menor

Durante un diálogo con El Doce.tv, la madre de los menores contó que la niñera trabajaba con la familia desde febrero y que nunca sospechó de los episodios de violencia. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, explicó.

Sin embargo, la percepción que tenía de la mujer cambió por completo ese día, cuando logró ver en vivo la secuencia durante la pausa que se había tomado en el trabajo. “En primer momento, me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar”, recordó.

A raíz de la conmoción que el hecho generó en ella, la mujer contó que la tuvieron que llevar a su departamento para que pudiera hacerse cargo de los nenes. Pese al enojo de la situación, reconoció que no actuó desde la violencia y solo le pidió que se retirara de la vivienda.

“Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, consideró la mamá de los menores. Después de haberla echado de la casa, señaló que se presentó en la Unidad Judicial de Jesús María para realizar la denuncia.

La denuncia fue radicada ante la sede judicial de Jesús María
La denuncia fue radicada ante la sede judicial de Jesús María

Poco después, decidió compartir el video y un mensaje en Facebook con la intención de evitar que la niñera vuelva a estar al cuidado de otros menores. La repercusión que tuvo la filmación generó una ola de repudio y preocupación entre los usuarios.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, manifestó.

De la misma manera, la madre agradeció el apoyo recibido tras la difusión del caso y pidió a otras familias extremar las precauciones al elegir personas para el cuidado de niños. “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar”, concluyó.

Detuvieron a dos docentes en Villa Carlos Paz por presunto maltrato infantil en un jardín de infantes

Dos docentes de un jardín de infantes en Villa Carlos Paz fueron detenidas bajo sospecha de maltrato infantil hacia niñas de cuatro años que concurrían a la misma sala de la institución. El caso se encuentra en etapa de investigación, mientras la Justicia avanza en la recolección de testimonios y pruebas para determinar si existieron hechos vinculados entre las diferentes denuncias.

La Justicia está a la espera de conocer los informes técnicos y pericias del caso
La Justicia está a la espera de conocer los informes técnicos y pericias del caso

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que la primera detenida es la docente a cargo de la sala donde habrían ocurrido los episodios denunciados. La detención se produjo a finales de abril, cuando fue imputada como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Iván Rodríguez, responsable de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, quien también solicitó el arresto de la directora de la institución, a quien se le imputó el delito de encubrimiento, bajo el argumento de que habría tenido conocimiento de los hechos.

Las detenciones derivaron de la denuncia presentada por la madre de una alumna, quien advirtió cambios de conducta y episodios de pesadillas en su hija durante varios meses. La abogada Macarena Martín Ubiergo, representante legal de las familias, afirmó que la comunicación entre las madres permitió identificar similitudes en los relatos de las menores.

En este caso, no se pudo establecer una fecha precisa del supuesto abuso, aunque los testimonios coinciden en ubicarlo en el mismo período que las anteriores denuncias. Además, se señaló que la menor afectada compartía sala con las primeras dos denunciantes.

Desde que el caso salió a la luz, entre 10 y 14 familias decidieron retirar a sus hijos del jardín, preocupadas por la falta de respuestas y el curso de la causa judicial. Incluso, las familias denunciantes manifestaron disconformidad con la respuesta de la institución educativa.

Según la abogada, el único contacto formal fue una breve reunión con el representante legal, quien informó que “ya se investigará” y sostuvo que la situación no tendría relación con el ámbito escolar. Por este motivo, las familias, que llevaban más de una década vinculadas a la institución, expresaron su malestar ante la falta de información y contención.

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