Teherán amenazó con impedir el paso por Ormuz a buques que acepten fondos iraníes congelados

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán) el 28 de julio de 2026 (REUTERS/Stringer)

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El régimen de Irán advirtió este martes que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos provenientes de sus activos congelados.

Esta advertencia surge después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera usar ese dinero para indemnizar a embarcaciones dañadas durante el conflicto.

“Informamos a todas las empresas y países que acepten la propuesta de Trump y hagan uso de los activos iraníes bloqueados con este fin que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán el tránsito de ninguno de sus buques por el estrecho de Ormuz“, declaró el portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según la agencia Tasnim.

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El portavoz militar criticó a Trump por proponer indemnizaciones a embarcaciones afectadas utilizando los fondos congelados de Irán y señaló los “actos de agresión” de Estados Unidos y sus “continuos esfuerzos por desestabilizar la región”.

“Advertimos al presidente criminal de Estados Unidos sobre las consecuencias de esta medida ilegal”, afirmó Zolfagari.

Una mujer camina cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 27 julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El jueves pasado, Trump afirmó que Estados Unidos usará los activos iraníes congelados para pagar a los barcos y cargamentos dañados en los ataques en el Golfo y zonas cercanas, declaraciones que Teherán calificó de “precedente incendiario”.

Las declaraciones de Trump ocurrieron en medio de la escalada entre Irán y Estados Unidos iniciada a principios de julio, luego de que Teherán atacara buques comerciales en el estrecho de Ormuz como respuesta a la apertura, con apoyo estadounidense, de una ruta alternativa de tránsito promovida por Omán.

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Teherán sostiene que los barcos solo podrán cruzar el estrecho utilizando la ruta designada por las autoridades iraníes.

Washington respondió a las acciones iraníes en Ormuz con 13 días de bombardeos consecutivos contra la República Islámica, tras dar por finalizado el memorando de entendimiento acordado a mediados de junio para detener la guerra.

En represalia, Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Medio Oriente.

A pesar de que los ataques cruzados terminaron el viernes, la navegación en el estrecho de Ormuz sigue limitada por el bloqueo impuesto por Irán desde el 12 de julio. Como respuesta, Estados Unidos restableció el cerco naval sobre puertos y buques iraníes dos días después.

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