El alquiler en Santo Domingo absorbe hasta el 50% del salario de jóvenes que buscan independizarse

Mudarse solo en Santo Domingo se ha convertido en un reto financiero por el alto costo de la vida en la capital dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mudarse solo en la capital dominicana se ha convertido en un reto financiero para muchos jóvenes profesionales. La búsqueda de independencia y mejores oportunidades laborales implica asumir el alto costo de la vida en Santo Domingo, donde el alquiler y los gastos iniciales representan una barrera significativa para quienes desean establecerse por cuenta propia.

María De Jesús, una joven de 25 años, decidió mudarse desde Bonao a Santo Domingo para combinar trabajo y estudios universitarios. Su experiencia ilustra el panorama actual: “Recuerdo que, de los 100,000 pesos (aproximadamente $1,700) que tenía para mudarme sola, tuve que destinar 51,000 pesos para los depósitos que exige el arrendador, comprar los artículos para el hogar, lo cual constituyó unos 40,000 pesos, e hice una compra con el resto del dinero. Actualmente, pago 17,000 pesos mensuales, lo que representa el 50 por ciento de mi salario”, recoge el testimonio publicado por Diario Libre. El caso de María no es aislado. Cada vez más jóvenes eligen alquilar apartamentos pequeños o habitaciones compartidas para acercarse a universidades y centros de trabajo.

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María De Jesús se mudó de Bonao a Santo Domingo y destinó 51,000 pesos a depósitos, 40,000 a artículos para el hogar y el resto a una compra inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los costos para independizarse varían sustancialmente según la ubicación y el tipo de vivienda seleccionada. El presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert, señaló que el precio de un apartamento en zonas de demanda media se encuentra entre los 25,000 y 40,000 pesos (aproximadamente $680) mensuales, mientras que en sectores más exclusivos el alquiler supera los 45,000 o incluso los 50,000 pesos. Para quienes buscan alternativas más accesibles, las habitaciones en viviendas compartidas pueden costar entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales, dependiendo de la zona.

El dinamismo inmobiliario en la ciudad responde al perfil de los nuevos inquilinos. Jóvenes como Yahir Guillén, de 20 años, optan por mudarse para evitar desplazamientos constantes. “Antes de mudarme para residir aquí hacía viajes todos los fines de semana para poder estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; luego terminé mudándome definitivamente”, contó Yahir, quien paga 18,700 pesos mensuales de alquiler en la capital. Los sectores con mayor demanda entre jóvenes profesionales y estudiantes incluyen Naco, Piantini, Evaristo Morales, Bella Vista, El Millón, Renacimiento, Gascue y el Distrito Nacional en general, por estar cerca de centros educativos y centros de trabajo. También se destacan zonas de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, como Alma Rosa I, Invivienda, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, Villa Mella y Los Alcarrizos.

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El mercado inmobiliario de Santo Domingo ubica el alquiler de apartamentos en zonas de demanda media entre 25,000 y 40,000 pesos mensuales, según la AEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario ha registrado un incremento sostenido en los precios del alquiler en los últimos cinco años. Tras la pandemia de COVID-19, la demanda de viviendas aumentó, pero la oferta para alquiler no creció con igual rapidez. A esto se suman los mayores costos de construcción, financiamiento y mantenimiento de los inmuebles, factores que han impulsado el alza de precios.

El impacto económico de independizarse no solo afecta el presupuesto inicial sino también la administración mensual de los ingresos. La experta en finanzas personales, Ana Brioso, explicó que una persona que desea dejar la casa de sus padres debe contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos. Según Brioso, el dinero destinado al alquiler no debe superar el 30 % o 40 % del ingreso mensual para no comprometer otras necesidades básicas. “Como es una persona que decide construir una nueva realidad financiera debería estar preparado para asumir los compromisos financieros de la regla: 50, 30, 20. Es decir, 50% de las necesidades básicas (alquiler, alimentación, servicios, carrera universitaria, entre otros); 30% de deseos y ocio que incluyen salidas o entretenimiento y 20% destinado a inversiones: ahorros, pago de deudas”, detalló.

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La experta Ana Brioso recomendó un fondo de emergencia de tres a seis meses y advirtió que el alquiler no debe superar entre el 30 % y el 40 % del ingreso mensual.

Los errores financieros más frecuentes entre quienes buscan independizarse incluyen mudarse sin presupuesto, financiar la compra de electrodomésticos con tarjetas de crédito o préstamos y creer que aportar una cuota en la casa de los padres es suficiente experiencia para administrar un hogar propio.