El Gobierno lanzó una licitación internacional para privatizar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza

Las concesiones originales de Los Nihuiles habían sido otorgadas en 1994

Guardar

El Gobierno lanzó una nueva licitación para privatizar el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Junto a la provincia de Mendoza, buscará un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el holding controlado por el empresario argentino Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, abre la segunda etapa del plan de privatizaciones energéticas del ministro de Economía, Luis Caputo, que aspira a recaudar hasta USD 2.300 millones entre lo que queda de 2026 y 2027.

PUBLICIDAD

El proceso de reprivatización contempla dos componentes. Por un lado, el otorgamiento de una nueva concesión por 30 años; por el otro, la venta del 100% del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la empresa provincial creada en 2025 para administrar los activos del sistema tras el vencimiento de los contratos anteriores. Ambas adjudicaciones deberán recaer sobre un mismo oferente: si no coinciden, la operación no tendrá efecto.

Las concesiones originales de Los Nihuiles habían sido otorgadas en 1994, en el marco de la privatización de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AYEE S.E.). Estas vencieron en junio de 2024 y desde entonces el complejo operó bajo sucesivas prórrogas de transición.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la situación se complicó en enero de 2025, cuando un aluvión con un caudal de arrastre de 1.200 metros cúbicos por segundo golpeó el sistema sobre el río Atuel e inundó las centrales Nihuil II y III, que permanecen fuera de servicio hasta la actualidad. La futura administración deberá ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos afectados, modernizar las instalaciones, recuperar capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del complejo. Entre las obras previstas figura la regeneración de las turbinas.

En enero de 2025, cuando un aluvión con un caudal de arrastre de 1.200 metros cúbicos por segundo golpeó el sistema sobre el río Atuel e inundó las centrales Nihuil II y III

Con una capacidad instalada cercana a los 290 MW, el complejo —integrado por tres represas (El Nihuil, Aisol y Tierras Blancas), un dique compensador (Valle Grande) y cuatro centrales— abastece la demanda eléctrica del sur mendocino, en particular de los departamentos de General Alvear y Malargüe, y vuelca energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

PUBLICIDAD

Según dispuso el texto oficial, HEMSA asumió esta semana la operación del sistema como continuadora de HINISA para los complejos I, II y III, y de Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M. (EMESA S.A.P.E.M.) para el Nihuil IV. Esta gestión transitoria se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el adjudicatario de la licitación tome posesión del complejo, lo que ocurra primero. Durante ese período, la Subsecretaría de Energía Eléctrica actuará como veedor sin interferir en la operación.

El procedimiento se tramitará a través de Contrat.Ar, la plataforma que el Gobierno utiliza para gestionar sus procesos de privatizaciones y contrataciones públicas. El DNU establece que la totalidad de los ingresos derivados de la concesión nacional corresponderán al Estado nacional, mientras que los fondos de la venta accionaria quedarán en la órbita provincial. La adjudicación definitiva del paquete de HEMSA requerirá, además, ratificación de la Legislatura de Mendoza.

PUBLICIDAD

Avanzan las privatizaciones

El llamado a Los Nihuiles es el primer paso de lo que el Palacio de Hacienda denomina la “segunda tanda” de privatizaciones hidroeléctricas. La primera, concluida en diciembre de 2025 con la firma de contratos en Cipolletti, transfirió los complejos del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados— a Edison Inversiones, BML Inversora y Central Puerto por un canon total de USD 706,8 millones, más compromisos de inversión por USD 400 millones adicionales. Edison Inversiones S.A.U. asumió Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora S.A.U., El Chocón; y Central Puerto, Piedra del Águila.

Hidroeléctricas del Comahue

La agenda prevista para los próximos meses incluye los complejos de Futaleufú (Chubut), Ullum (San Juan), Cabra Corral (Salta) y El Cadillal (Tucumán), que también operan con concesiones vencidas y prórrogas en vigencia. El conjunto de estas operaciones apunta a sumar una potencia total de 1.399 MW al proceso.

PUBLICIDAD

Según reveló Caputo en la presentación del programa financiero semanas atrás, el Ministerio de Economía proyecta ingresos por privatizaciones por alrededor de USD 800 millones para 2026 y otros USD 1.500 millones para 2027. El plan del Gobierno no se limita al sector hidroeléctrico. Entre las empresas incluidas en el horizonte de 2026 figuran AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), YCRT y SOFSA, además de al menos dos de las cuatro centrales termoeléctricas que controla Enarsa.