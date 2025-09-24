Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

Aralí tenía 8 años cuando la mataron

A poco de que se cumpla un año del crimen de Aralí Vivas en la localidad cordobesa de Brinkmann, solicitaron la elevación a juicio de los tres acusados del crimen: su mamá, su padrastro, y un amigo de ambos. La nena de 8 años fue encontrada muerta dentro de la casa donde vivía, luego de que los bomberos lograran apagar el fuego que se desató en la vivienda. La autopsia reveló después el calvario que sufrió la menor antes de morir.

Rocío Milagros Rauch, de 28 años, y Ezequiel Matías Simeone, de 33, serán juzgados por los delitos de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la intervención de más de una persona y homicidio criminis causa. En tanto, sobre el tercer individuo de 40 años, Cristian Hernán Varela, recae la acusación por provocar un incendio intencional. Todos permanecerán detenidos hasta el inicio de las audiencias, luego de que se cerrara la investigación y el fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges, firmara el pedido de citación, según informó el portal local El Doce.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 1 de noviembre Varela arribó en bicicleta a la vivienda de Simeone alrededor de las 21. Durante la madrugada, los dos hombres se alternaron para utilizar una bicicleta en diferentes momentos, hasta que el segundo volvió a la casa aproximadamente a las 3:27 del sábado. Luego de las primeras horas de la mañana, Simeone salió del domicilio con los otros dos hijos menores de Rauch, los llevó a una plazoleta cercana y regresó poco antes del mediodía. Minutos después, alrededor de las 2 de la tarde, los vecinos dieron aviso a las unidades de rescate por el incendio en la vivienda de Aralí Vivas.

Según detalla el expediente judicial, el fuego habría sido provocado intencionalmente para borrar evidencias del crimen. Esto quedó a la vista tras haber encontrado signos de abuso en el cadáver de la nena. Poco después, los resultados del análisis pericial constataron la presencia de material genético masculino en el cuerpo de la víctima, lo cual sostuvo la hipótesis de la Fiscalía. Además, se estableció que la muerte ocurrió en la medianoche del viernes, 14 horas antes de que descubrieran el cuerpo, el cual presentaba un traumatismo craneal, lo que llevó a descartar la muerte por inhalación de humo.

El domicilio donde encontraron a la víctima

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ministerio Público Fiscal y testimonios aportados por allegados, la madre no habría protegido a la niña a pesar de conocer los antecedentes de violencia de su pareja. Según relató en Cámara Gesell la hermana de Aralí Vivas, intentó despertarla al notar que no respondía, pero luego se retiró al asumir que dormía.

El expediente incorporó también peritajes sobre comunicaciones telefónicas entre los tres imputados, registradas entre la 1 y las 6 de la madrugada del día del crimen. Además, en la causa se incorporaron los dichos de uno de los imputados, quien indicó días después del crimen que “era costumbre abusar de esa niña”.

Al mismo tiempo, se supo que Simeone se encontraba en libertad condicional al momento del crimen, tras haber recibido una condena en septiembre de 2023 por amenazas y violencia de género. En medio de los reclamos y los pedidos de justicia por parte de la familia, Nazarena, la tía de la menor, pidió que tanto su hermana y los otros dos detenidos “se pudran en la cárcel”. “Nos vendió a todos un verso de que era bueno”, dijo sobre Simeone. “Él se hacía cargo de los chicos, se encargaba de lavarles la ropa, de hacerles la comida, y todos creímos que dentro de todo los trataba bien, pero hoy en día saber que le hizo todo a nuestra sobrina, nos tiene desgarrados”, se lamentó. A su vez, cuestionó el trabajo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) por darle nuevamente la tenencia de los niños a Rauch. “Nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”, acusó la mujer.