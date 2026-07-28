Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy 28 de julio

El juez Fermín Amado Ceroleni preside la audiencia: el juicio se transmite en vivo por YouTube

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña seguirá hoy, martes 28 de julio en Corrientes, luego de la feria judicial, con la décima audiencia en la que declararán dos policías que participaron de las primeras horas de la búsqueda y dos testigos civiles, en una etapa que apunta a reconstruir qué ocurrió antes y después del momento en que se perdió el rastro del niño, desaparecido hace 776 días.

Hasta ahora ya declararon 19 testigos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, cuyas exposiciones permitieron reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el trayecto hacia el naranjal y el comienzo del operativo de búsqueda. Aun así, persisten las dudas centrales sobre qué pasó con el menor.

Uno de los testigos que compareció ante el juez Cerolini, en Corrientes

Los convocados para esta audiencia son Virginio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte. Los dos primeros ya habían declarado durante la investigación.

Duarte es el efectivo que recibió el primer aviso telefónico sobre la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego informó a la comisaría de 9 de Julio. Alegre, por su parte, intervino en las primeras horas del operativo de búsqueda.