Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy 28 de julio

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña seguirá hoy, martes 28 de julio en Corrientes, luego de la feria judicial, con la décima audiencia en la que declararán dos policías que participaron de las primeras horas de la búsqueda y dos testigos civiles, en una etapa que apunta a reconstruir qué ocurrió antes y después del momento en que se perdió el rastro del niño, desaparecido hace 776 días.
Hasta ahora ya declararon 19 testigos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, cuyas exposiciones permitieron reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el trayecto hacia el naranjal y el comienzo del operativo de búsqueda. Aun así, persisten las dudas centrales sobre qué pasó con el menor.
Los convocados para esta audiencia son Virginio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte. Los dos primeros ya habían declarado durante la investigación.
Duarte es el efectivo que recibió el primer aviso telefónico sobre la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego informó a la comisaría de 9 de Julio. Alegre, por su parte, intervino en las primeras horas del operativo de búsqueda.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 28 de julio con la décima audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. En esta oportunidad, declararán dos testigos civiles y dos efectivos policiales que participaron de las primeras horas de la búsqueda.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes se reanudará este martes 28 de julio tras el receso por la feria judicial. Luego de un mes de debate, nueve audiencias y 19 testigos, el Tribunal volverá a reunirse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para escuchar a cuatro nuevos declarantes, entre ellos un policía que participó de las primeras horas de la búsqueda y un suboficial que recibió el primer aviso sobre la desaparición del niño. Hasta el momento, el silencio de los imputados se mantuvo firme.
La pista que durante el fin de semana generó expectativa por la posible aparición de Loan Danilo Peña en Paraguay quedó oficialmente descartada. La Policía Nacional del país vecino confirmó que el niño filmado en la Expo 2026 no es el menor correntino desaparecido desde el 13 de junio de 2024. La madre del niño se presentó de manera voluntaria ante las autoridades argentinas en Clorinda, provincia de Formosa, tras enterarse de la viralización del video.
La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de Loan Peña, podría ser convocada a declarar ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación analizará una propuesta presentada por el consejero Álvaro González.