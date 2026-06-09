Crimen y Justicia

Liberaron a cuatro detenidos por el caso de Axel González en Chaco a tres semanas de su desaparición

La Fiscalía resolvió la situación de los siete imputados, entre los que se encuentran la ex novia y su familia. Todos continúan vinculados a la causa que se inició el 17 de mayo, tras la denuncia de la madre del joven

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Axel desapareció el 17 de mayo y aún no hay novedades sobre su paradero
Axel desapareció el 17 de mayo y aún no hay novedades sobre su paradero

La investigación acerca de la desaparición de Axel González sigue sumando capítulos y ya son 25 días de incertidumbre. La búsqueda incorporó en las últimas semanas una recompensa de $10 millones para quien pueda brindar datos acerca del paradero del joven de 21 años, en la provincia de Chaco.

En tanto, una reciente resolución por parte de la fiscal que integra el Equipo Fiscal Especial que lleva adelante la investigación, Julieta Arolfo, definió la situación procesal de los siete detenidos: tres quedaron con prisión preventiva y cuatro recuperaron la libertad, aunque todos siguen imputados y sujetos a la causa, según informó Diario Chaco.

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La resolución estableció que Antonio Omar Íñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ramón Antonio “Cuno” Gómez, permanecerán detenidos con prisión preventiva. Los dos primeros están imputados por encubrimiento, mientras que el tercero -ex suegro del joven- por amenazas. Por otro lado, la autoridad fiscal dispuso la libertad de Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez (ex novia de González). Uno de los liberados apuntó contra los Gómez ante el Equipo Fiscal Especial (EFE). En su relato dijo que vio al chico desaparecido corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras que Cuno lo perseguía en moto. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre, por lo que las autoridades tuvieron en cuenta la declaración.

Los argumentos de la decisión tomada por la funcionaria no trascendieron y tampoco surgieron novedades acerca de la búsqueda, la cual comenzó el 16 de mayo cuando González fue visto por última vez en su domicilio del barrio Takay, en Puerto Tirol, con rumbo a la casa de su novia en Puerto Vicentini.

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Ofrecen una recompensa millonaria a cambio de datos que ayuden a encontrarlo (Fuente: radio norte)
Ofrecen una recompensa millonaria a cambio de datos que ayuden a encontrarlo (Fuente: radio norte)

Desde entonces, distintas unidades de la Policía del Chaco llevan adelante rastrillajes, patrullajes terrestres, aéreos y fluviales en un radio de 300 hectáreas alrededor de la zona donde se extravió, sin que hasta ahora haya rastros de su paradero, según precisaron fuentes del caso a Infobae. Distintas unidades trabajan de manera coordinada para llevar adelante recorridas preventivas, rastrillajes, entrevistas y tareas investigativas en diferentes puntos de la provincia.

Del operativo también participaron divisiones de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, la División Búsqueda de Personas, el Departamento Canes y personal de las comisarías Primera y Tercera de Fontana.

El foco de la investigación recayó desde temprano sobre la familia de la ex pareja del joven, dado que el expediente registra antecedentes de violencia entre ambas familias, con denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados. “Cuno” arrastra una condena condicional por tenencia de estupefacientes y su hijo Sergio por causas similares. Íñiguez enfrenta antecedentes de microtráfico con una causa abierta en 2020 por infracción a la Ley 23.737; en tanto, Lázaro fue acusado en 2014 por lesiones, amenazas y daños, y Silva registra ingresos policiales por hurto y daños en 2014 y 2019.

Los rastrillajes no ceden (Fuente: radio Norte)
Los rastrillajes no ceden (Fuente: radio Norte)

Según Diario Norte, la denuncia presentada por la madre del joven desencadenó la activación del Protocolo de Búsqueda de Personas y generó una movilización masiva de recursos policiales y judiciales. La causa también abrió una línea paralela sobre una posible intervención policial a raíz de los comentarios de la mujer que denunció presuntas irregularidades en los operativos, y sugirió que una ojota hallada como evidencia podría haber sido plantada en un lugar donde ya se había buscado previamente.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de González. Según consta en el documento oficial, Axel González es argentino, nacido el 9 de julio de 2004, hijo de María Inés Gómez y José Luis González, con domicilio en el barrio Takay de Puerto Tirol, Chaco.

La resolución describe que fue visto por última vez cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo en el barrio Anunciación de la ciudad de Fontana. El folleto que acompaña la publicación oficial informa que la contextura física es contextura delgada, 1,70 metros de altura, cabello negro enrulado y un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

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