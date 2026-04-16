Dictaron prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Ramona Medina en Santiago del Estero

Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero tras los feriados de Carnaval

En el marco de la investigación por el femicidio de Ramona Medina, la mujer que fue calcinada y desmembrada durante las celeberaciones de Carnaval en Santiago del Estero, la Justicia dictó prisión preventiva para el único detenido.

Se trata de L. R. B., alias “Chucky”, quien continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra. La decisión estuvo en manos de la jueza ad hoc Pamela Gadán.

La magsitrada asumió el caso tras la recusación de los dos jueces anteriores solicitada por la defensa del imputado, quien alegó que se encontraba en riesgo la imparcialidad de uno de ellos. Por esto mismo, se retrasó la prisión preventiva, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Panorama.

En su pedido, la fiscal Dahiana Pérez Vicens y el fiscal coordinador Gustavo Montenegro aseguraron que existen pruebas contundentes para fundamentar la medida. Por su parte, la defensa, a cargo de Silvia Geréz, solicitó un cambio de calificación legal, la excarcelación o, en su defecto, que L. R. B. pueda cumplir con la preventiva de forma domiciliaria.

Sin embargo, todas estas opciones fueron rechazadas por la jueza al considerar la gravedad de los hechos y la solidez de los elementos probatorios.

El hallazgo del cuerpo Ramona Medina ocurrió tras el fin de semana largo de Caranval en un campo junto al cementerio de la zona. El cadáver estaba envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según el entorno familiar, Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero cuando se dirigía animada hacia los festejos de carnaval en el corsódromo. Su hija, Edith, relató que la mujer se encontraba “feliz” y vestía un short de jeans y una remera blanca. Entre sus planes figuraba encontrarse con L. R. B., con quien mantenía una relación.

El caso tomó un giro inesperado por la declaración de un remisero, quien relató haber visto a una mujer sentada en una galería y a un hombre que intentaba incorporarla en una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor decidió no tomar el viaje, ya que pensó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

A raíz de esa denuncia, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento de urgencia. Los efectivos detuvieron a L. R. B., de 38 años, e incautaron dos teléfonos, uno de ellos perteneciente a la víctima. En la comisaría, el sospechoso habría confesado el crimen y señaló el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Según fuentes policiales, el cadáver presentaba la ausencia de torso, brazos y cráneo. Las autoridades buscan determinar si el fuego o animales carroñeros provocaron esa destrucción. El avance de las pericias será clave para esclarecer los detalles finales del hecho.

En el marco de la causa, “Chucky” fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo para ser sometido a las primeras pericias psicológicas. Participaron peritos designados por la Fiscalía y la defensa.

Desde entonces, las hijas de Ramona han realizado reiteradas marchas para exigir justicia por su madre. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, declaró Edith tras el crimen.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró y agregó:“Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”. De esta manera, se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

En este contexto, en una audiencia realizada la semana pasada, la defensa del detenido apuntó contra ambas mujeres al acusarlas de utilizar estas movilizaciones para presionar a la Justicia para mantener a “Chucky” como sospechoso.