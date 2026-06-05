Crimen y Justicia

La Justicia investigará la muerte del Indio Solari: qué se sabe hasta ahora y el despliegue policial en la vivienda

El mítico cantante de Los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir. Estaba en la zona de la pileta. Al lugar se movilizó la Policía Científica

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La Policía Científica en el lugar
La Policía Científica en el lugar

Las causas de muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, serán investigadas por la Justicia, según informaron fuentes judiciales a Infobae. El ídolo del rock nacional fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir. Estaba en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Ante la situación, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero. El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó se desplazó esta mañana a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena.

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Peritos forenses en la casa del Indio Solari
Peritos forenses en la casa del Indio Solari

Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica por protocolo y adelantó se le realizará una autopsia. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el Indio cenó con su familia el jueves a la noche, luego se metió a la pileta y se descompensó.

Mientras las autoridades judiciales trabajan en el lugar, personal de la Policía Bonaerense desplegó un gran operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras aledañas. Poco después de que se conociera la noticia de la muerte, muchos fans ya habían comenzado a acercarse a la casa para despedirlo.

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El ingreso de la vivienda
El ingreso de la vivienda

La última aparición pública del Indio fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público. La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.

La separación de Los Redondos supuso un hiato en la carrera de Solari. No fue hasta 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018. Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

Tras su muerte, las redes se convirtieron en un obituario inmediato y urgente en honor a su figura.

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