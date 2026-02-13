Crimen y Justicia

El único detenido por el crimen de Camila Merlo aseguró que es “un perejil” y que “está siendo incriminado”

Durante su declaración, el imputado apuntó contra una presunta pareja que habría tenido la joven. “Era muy violento, la obligaba a consumir y, si no lo hacía, le pegaba”, relató

Guardar
El acusado había sido imputado
El acusado había sido imputado por homicidio agravado, luego de haber sido detenido

A casi un mes de la detención del único imputado por el crimen de Camila Merlo, la joven que fue descuartizada y esparcida en bolsa en Córdoba, el joven paraguayo, identificado como M. R. M., negó tener relación con el asesinato. “Soy un perejil”, aseguró durante una indagatoria celebrada este jueves.

Luego de que aceptara declarar ante la fiscal Eugenia Pérez Moreno, la defensa, representada por la abogada Fernanda Alaniz, sostuvo que “está siendo incriminado”. A raíz de esto, el acusado accedió a someterse a pericias psicológicas para esclarecer el caso y garantizar transparencia.

Aunque el joven se desligó del homicidio, considerandose un “perejil”, sí confirmó que mantenía una relación de amistad con ella. Según relató, la había conocido meses atrás cuando trabajaba como conductor de una aplicación de viajes. No obstante, negó haber sido cliente de ella.

Según la información obtenida por El Doce.tv, Alaniz contó que “la vio por última vez un día que fue a su casa; se juntaron como se juntan los amigos. Ella se fue en un auto gris con un cliente”. Asimismo, aseguró que se había quedado tranquilo “porque era una zona con muchos domos policiales”.

El único acusado aseguró que
El único acusado aseguró que la joven estaba inmersa en una relación marcada por la violencia de género

“Él es un chico jovencito, tiene 26 años”, subrayó la defensora respecto del imputado y planteó que se encontraría en una situación de desprotección porque su familia no vive en el país. Para justificar su postura, explicó que su cliente solo se enteró de lo ocurrido un mes después del hecho, a través de una publicación en redes sociales.

“Se enteró recién un mes después de lo que ocurrió por un TikTok. No podía creer cuando lo llevaron, él era su amigo”, señaló la abogada. En ese sentido, aseguró que el último contacto que ambos mantuvieron fue por teléfono.

Por otro lado, el detenido brindó detalles sobre una presunta relación violenta que habría tenido Camila antes de ser asesinada. Según relató el joven, ella estaba en pareja con un hombre mayor, domiciliado en barrio Maldonado, al sudeste de la ciudad, a quien responsabilizó por situaciones de violencia y actividades delictivas como la venta de drogas y estafas telefónicas.

“Era muy violento, la obligaba a consumir y si no lo hacía le pegaba”, transmitió la defensora al agregar que también habría sido víctima de violencia por parte de una hermana. “También contó una relación conflictiva con una hermana que una vez la apuñaló en una pierna”, apuntó. Asimismo, brindó su propia perspectiva al plantear que el homicidio podría estar relacionado con el narcotráfico.

A pesar de esto, no se informó sobre ningún cambio en la situación procesal de M. R. M., quien había sido imputado por homicidio agravado, según había informado el Ministerio de Seguridad de Córdoba.

El lugar donde encontraron una
El lugar donde encontraron una bolsa con parte de los restos de Camila

La detención se concretó el 16 de enero, luego de una serie de allanamientos encabezados por la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía de Córdoba. El operativo también contó con la participación del ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros.

“Esta detención es el resultado de una ardua tarea del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para reconstruir la evidencia, a partir de peritajes forenses, de comunicaciones, relevamiento de testimonios, chequeos de domos y cámaras, entre otras tareas que dirigieron la pista en este sentido”, destacó el funcionario, quien consideró que se trataba de “un avance muy importante”.

El hallazgo de los restos de Camila sucedió el 16 de noviembre cuando una pareja de policías halló parte de un muslo humano con un tatuaje, lo que dio inicio a la investigación. Los peritos determinaron que se trataba de restos humanos y llevaron a cabo nuevos rastrillajes en la zona.

El trabajo se prolongó durante una semana y se encontraron otras partes del cuerpo, como manos, brazos y piernas, que estaban dentro de dos bolsas negras de consorcio.

La identidad de la víctima pudo confirmarse a través de huellas digitales. Según informes del Departamento de Homicidios de la Policía, la identificación presentó dificultades por la ausencia de reportes de personas desaparecidas en el área y la falta de familiares que reclamaran el cuerpo.

Temas Relacionados

CórdobaCamila MerloDetenidoHomicidiosRestos humanosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Querían ingresar droga a un penal de Córdoba oculta en un cargamento de limones y fueron descubiertos

Ocurrió en el sector de requisa del penal de Bouwer. Los agentes identificaron cortes inusuales en los cítricos

Querían ingresar droga a un

Un efectivo de la Policía de Santa Fe fue condenado a tres años de cárcel por participar de un operativo ilegal

El ex agente de la Brigada Motorizada fue acusado de los delitos de privación ilegal, allanamientos ilegales, robo y encubrimiento

Un efectivo de la Policía

Reforma laboral: uno de los detenidos por la violencia afuera del Congreso tenía pedido de captura por robo

Lo atrapó la Policía de la Ciudad y era buscado por la Justicia de San Martín. Es el único que queda preso de los más de 20 manifestantes que habían sido arrestados

Reforma laboral: uno de los

Julieta Prandi debió volver a ver a su ex en una audiencia: “juicio por jurados” e “indefenso”, las quejas de Contardi

Fue ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal, donde se trató un “mejoramiento del recurso de la defensa” interpuesto a la sentencia de 19 años por violación y daño psicológico

Julieta Prandi debió volver a

El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso

Lo hizo ante la Justicia Federal el Ministerio de Seguridad Nacional. Pidió la investigación y detención inmediata de los involucrados en los incidentes durante la manifestación contra la reforma laboral

El Gobierno denunció por actos
DEPORTES
Tras la derrota de River,

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir”

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió 1-0 ante Argentinos en La Paternal

Tras la caída ante Argentinos, cómo quedó River Plate en la tabla de posiciones del Torneo Apertura: su agenda de partidos

“Ironías, no”: el gesto por el que Merlos expulsó a Gallardo en Argentinos-River y la discusión en el túnel

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Apareció la autobiografía que Jacobo

Apareció la autobiografía que Jacobo Timerman decidió no publicar: la tortura, el periodismo, las anécdotas falsas

Olviden “Los monólogos de la vagina”, ahora todo gira en torno a la menopausia

Periodistas centroamericanos ven en Costa Rica un ejemplo tras la eliminación de penas de prisión por calumnia e injuria

Tensión en el mar Oriental: Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección

Delcy Rodríguez aseguró que se realizarán elecciones “justas y libres” en Venezuela pero no fijó una fecha