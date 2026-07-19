Honduras

Casos de tosferina aumentan casi un 200 % en Honduras por baja cobertura de vacunación, advierten autoridades

Los casos confirmados de tosferina en Honduras registran un incremento cercano al 200 % en comparación con el mismo período del año pasado, una situación que las autoridades de Salud atribuyen a la baja cobertura de vacunación infantil.

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Las autoridades sanitarias alertaron sobre un incremento cercano al 200 % en los casos confirmados de tosferina en Honduras. (FOTO: Imagen generada con IA)
Las autoridades sanitarias alertaron sobre un incremento cercano al 200 % en los casos confirmados de tosferina en Honduras. (FOTO: Imagen generada con IA)

Las autoridades sanitarias alertaron sobre el aumento de los casos de tosferina en Honduras y atribuyeron este comportamiento al descenso en la cobertura de vacunación, especialmente entre los menores de cinco años, quienes constituyen la población más vulnerable frente a esta enfermedad respiratoria.

El subdirector departamental de Salud, Diógenes Chávez, informó que el país registra un crecimiento considerable en el número de contagios confirmados en comparación con el año anterior, por lo que hizo un llamado urgente a los padres de familia para que completen el esquema de inmunización de sus hijos.

“Nosotros tenemos problemas con la vacunación. Tenemos que decirlo porque definitivamente la tosferina, el año anterior teníamos seis casos confirmados; para esta fecha son 17 casos. Si usted ve, casi cerca del 200 por ciento arriba y esta es una enfermedad que se puede prevenir”, manifestó el funcionario.

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Chávez explicó que el incremento de los casos está directamente relacionado con la disminución en las coberturas de vacunación registradas en distintas regiones del país, lo que ha permitido que enfermedades prevenibles vuelvan a representar un riesgo para la salud pública.

Diógenes Chávez atribuyó el aumento de contagios a las bajas coberturas de vacunación registradas en el país. (Foto: Destacada)
Diógenes Chávez atribuyó el aumento de contagios a las bajas coberturas de vacunación registradas en el país. (Foto: Destacada)

El funcionario recordó que la tosferina es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta principalmente las vías respiratorias y puede provocar complicaciones graves en lactantes y niños pequeños, especialmente cuando no cuentan con la protección que brinda la vacuna.

Ante este escenario, reiteró el llamado a los padres y madres de familia para que acudan a los establecimientos de salud y vacunen oportunamente a los menores.

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“Es necesario hacer un llamado a la población, en especial a los padres responsables, para que acudan a vacunar a sus hijos. Nuestra población meta son los menores de cinco años y las coberturas a nivel nacional son bajas”, señaló.

Según detalló, las autoridades sanitarias proyectaban inmunizar aproximadamente 300 mil menores durante la presente campaña; sin embargo, hasta la fecha únicamente 210 mil han recibido las dosis correspondientes.

Hasta la fecha, alrededor de 210 mil menores han sido vacunados, equivalente al 70 % de la meta prevista por Salud. (Foto: Cortesía)
Hasta la fecha, alrededor de 210 mil menores han sido vacunados, equivalente al 70 % de la meta prevista por Salud. (Foto: Cortesía)

Esto representa una cobertura cercana al 70 %, porcentaje que, según Salud, aún se encuentra por debajo de la meta necesaria para garantizar una protección colectiva efectiva contra enfermedades prevenibles.

Chávez indicó que esta situación puede revertirse si la población responde al llamado de las autoridades y lleva a los menores a completar su esquema de vacunación.

Además, recordó que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) no solo protege contra la tosferina, sino que actualmente ofrece 23 vacunas capaces de prevenir 27 enfermedades, muchas de ellas potencialmente mortales.

El funcionario reconoció que durante las últimas semanas se ha observado un aumento en la asistencia de personas a los centros de salud, impulsado principalmente por la preocupación generada tras la detección de casos de sarampión en el país.

“Si bien es cierto, nosotros ahorita estamos teniendo una mejor vacunación por los problemas que se han dado en cuestión de sarampión, está mejorando, pero no son los porcentajes ideales que estamos buscando”, afirmó.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para completar el esquema de vacunación de sus hijos. (Foto: Cortesía)
Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para completar el esquema de vacunación de sus hijos. (Foto: Cortesía)

Pese a esta mejoría, insistió en que el ritmo de vacunación continúa siendo insuficiente para alcanzar los niveles de cobertura recomendados por los organismos internacionales de salud.

El subdirector departamental también abordó las dudas surgidas en torno al fallecimiento de algunos menores diagnosticados con tosferina y descartó que esas muertes hayan sido consecuencia de la aplicación de vacunas.

Explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades competentes determinaron que los decesos estuvieron asociados a condiciones respiratorias previas que presentaban los pacientes y no a problemas relacionados con la calidad o seguridad de los biológicos.

“Está descartado que las muertes de los niños por tosferina fueron a consecuencia de la vacunación. Estas muertes fueron porque fue una cuestión incidental. Desgraciadamente los menores tenían un problema respiratorio previo”, indicó.

Añadió que esa conclusión fue respaldada por Medicina Forense, institución que confirmó que las vacunas administradas no tuvieron relación con los fallecimientos y que cumplían con los estándares de calidad establecidos.

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