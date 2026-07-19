La amistad en el arte como una fuerza creativa que se forja entre rivalidad, exilio y lealtad

Simpatía (La rabia del gato) - 1955 (Foto: Malba)

Hay un lazo que no se hereda, no se impone por la sangre ni se firma ante un altar, pero es suficiente para compartir alegrías y fundamental para soportar el peso del mundo cuando todo se derrumba. Viene al rescate en momentos de oscuridad y exilio, cuando la verdad se vuelve cruel y el dolor cala los huesos. Ese vínculo que a menudo reemplaza a las familias se sostiene con pactos de amor y lealtad. Sumergidos en el arte, las obras serán testigos del sentir de los maestros, quienes con guiños vinculantes supieron plasmar rivalidades, desencuentros, pero también aquellos inquebrantables sentimientos en honor a la amistad.

Mientras el romanticismo encabeza portadas con intensa pasión o dramas, en los titulares de la historia existen otros carteles de complicidad silenciosa: los que comienzan con las portadas de amigos, esos que hasta en sus diferencias, incluso como rivales, se necesitan para existir. Ese ha sido el motor invisible de la creación humana, y la historia del arte también da cuenta de ello.

PUBLICIDAD

Las pinceladas más famosas del mundo cobijan verdades. No son solo gestos retratados, paisajes desolados o habitaciones decoradas al pasar; cada trazo conforma la obra y convierte la lingüística y la semiología en el impulso de pintar. Allí se eligen luces y sombras que se dejarán contemplar y, aunque hoy todo parezca público, la mezcla de los óleos sabrá en quién confiar.

Esos maestros del arte también cargaban anhelos, pactos, cofradías e ideas de cambio; ellos también tenían amigos que comprendían sus sueños, celebraban sus logros y abrazaban sus fracasos.

PUBLICIDAD

En ocasiones la rivalidad también une en espejo, como ocurrió con Rafael y Miguel Ángel en Italia a inicios del siglo XVI. Son esos vínculos que no se consolidan en el abrazo, sino en el desafío mutuo. La historia del Renacimiento suele narrar la relación entre Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio como una guerra de egos sin cuartel. Mientras el huraño Miguel Ángel se encerraba forzando sus vértebras en los andamios de la Capilla Sixtina, el joven, carismático y aristocrático Rafael se ganaba los aplausos del papa Julio II pintando La Escuela de Atenas a solo unos metros de distancia. Se vigilaban, se criticaban y se temían. Detrás del veneno de los talleres, existía un pacto tácito de reverencia que solo los genios comprenden. Ante cada cita pública sus miradas se buscaban para darse la vuelta, regresar a sus sitios y seguir creando. El secreto de esta rivalidad es que, más allá de toda disidencia, uno no habría alcanzado su cumbre sin la existencia del otro; estaban unidos por el arte. Rafael, fascinado en secreto por la brutalidad anatómica del David y los techos de la Sixtina —lugar que espió con ayuda de su amigo el arquitecto Bramante—, decidió rendir un homenaje complejo y noble a su rival. En el centro inferior de La Escuela de Atenas, interrumpiendo la armonía geométrica, Rafael pintó a Heráclito, el filósofo de la melancolía, con las facciones exactas de Miguel Ángel, apoyado sobre un bloque de mármol.

No fue una burla; fue el reconocimiento público de que, a pesar de sus distancias irreconciliables, Rafael consideraba a su enemigo un pilar de su propio universo creativo. Una amistad intelectual construida desde la tensión, la genialidad y la admiración.

PUBLICIDAD

SILLAS

En el pacto de honor en el corazón del Manierismo, el Retrato de dos amigos de Jacopo Pontormo (c. 1524) pinta una promesa de vida o muerte, como si eso fuera posible más allá de su obra. En la Florencia del siglo XVI, una mirada equivocada o una palabra en el momento incorrecto podían costar la vida. Las traiciones políticas eran la moneda corriente de la época y la confianza mutua, el bien más escaso. En ese escenario de paranoia, Jacopo Pontormo retrató a dos hombres que observan al espectador con una gravedad casi litúrgica. El verdadero enigma, no obstante, no está en sus ojos. El secreto detrás del lienzo, si se agudiza la vista, está en la mano del joven de la izquierda: ese papel sostenido con firmeza casi desafiante es, en un zoom histórico, un manuscrito que revela un fragmento de De Amicitia (Sobre la amistad) de Cicerón. En una sociedad gobernada por la delación y el espionaje, posar sosteniendo juntos ese manifiesto ético era un acto de valentía extrema. No era un cuadro decorativo; era un pacto de confidencialidad y lealtad absoluta. La tela se volvía escudo, una prueba física en la que ambos habían decidido convertirse: el inicio, tal vez, de una familia secreta blindada contra las intrigas y los límites de aquel mundo.

PUBLICIDAD

En los sueños algunas sillas se ocupan y otras quedan vacías. Tal fue el caso de La silla de Vincent y La silla de Gauguin, pintadas por Vincent van Gogh en 1888. Pocas historias tienen tanta carga dramática como la estancia de Vincent van Gogh y Paul Gauguin en la Casa Amarilla de Arles. Ambos compartían un sueño utópico: fundar una comunidad de artistas independientes, un refugio donde los creadores pudieran trabajar lejos de las presiones del mercado parisino. Un sueño que podría ser el mayor deseo de cualquier artista, sin importar disciplina, época o tiempo. La convivencia entre el febril Vincent y el arrogante Gauguin colapsó en apenas nueve semanas, con la famosa y trágica noche del corte de la oreja como punto de quiebre. Gauguin huyó para siempre, pero el lazo y la marca del óleo jamás desaparecieron.

Tras aquel momento accidentado se esconde un verdadero testimonio de amor fraternal, plasmado en una pareja de cuadros que son sus cartas de despedida. Vincent pintó su propia silla: un mueble de paja, rústico, iluminado por el sol, con su pipa y un pañuelo de tabaco encima, símbolos de su humilde cotidianidad. Al mismo tiempo, pintó la silla de Gauguin: un sillón de madera oscura, elegante, iluminado por una vela y con dos novelas francesas encima. Los elementos no eran decorativos; eran el retrato psicológico del amigo ausente. A pesar del exilio de Gauguin a Tahití y de los años de silencio, ambos se mantuvieron presentes en la mente del otro hasta los últimos días de sus vidas. Gauguin, poco antes de morir, mandó a pedir semillas de girasol para plantarlas en el Pacífico: un homenaje silencioso a los girasoles que Vincent pintó. Esas sillas vacías siguen siendo el monumento al sueño que no pudo ser, pero cuyo afecto sobrevivió y trascendió las líneas del tiempo.

PUBLICIDAD

Al viajar hacia el interior es posible encontrar ausencias y sistemas de supervivencia que invitan a seguir. En esa sintonía, la amistad pura y sana también participa y se cultiva desde adentro y hacia adentro.

Cuando el dolor físico y la devastación dejaron a Frida Kahlo exhausta, pintó Las dos Fridas (1939). Tras su divorcio quedó sumida en una soledad asfixiante, en un dolor tan inmenso que paralizó su mundo. La traición vino de su amado Diego Rivera y de su hermana menor. Este célebre doble autorretrato esconde un mecanismo de supervivencia infantil: a los seis años, aislada por la poliomielitis, Frida se inventó una amiga imaginaria en el reflejo de la ventana para combatir el dolor. En 1939, rota por el abandono familiar y amoroso, la pintora recuperó a esa compañera de la infancia. Las dos Fridas, tomadas de la mano, están unidas por una arteria que bombea una sola sangre y representan el acto supremo de la amistad que, ante la inmensidad de la traición, solo ella —sumergida en las profundidades del dolor— pudo crear, convirtiéndose en su propio refugio. Su rescate fue pintar, sostenerse, volver a respirar y no morir desangrada.

PUBLICIDAD

'Las dos Fridas' - 1949 (Foto: Museo de Arte Moderno México)

A lo largo de la historia, la alquimia del exilio fusiona culturas y amistades. Simpatía (La rabia del gato) de Remedios Varo (1955) describe el ambiente de los años cincuenta en la Ciudad de México: todo era un hervidero de almas rotas por la Segunda Guerra Mundial. Entre los callejones de la colonia Roma, dos mujeres extranjeras tejieron una alianza que la historia del arte aún intenta descifrar. La pintora española Remedios Varo y la británica Leonora Carrington se visitaban a diario y compartían sueños. La obra parece retratar una escena doméstica con una mascota, pero esconde un código mucho más profundo. Los hilos de luz amarilla que conectan a la mujer con el felino y los objetos de la habitación no son simples caprichos estéticos; plasman la teoría de la “simpatía cósmica”. Remedios y Leonora creían firmemente en la telepatía y en que sus mentes estaban sintonizadas en una frecuencia invisible e inaccesible para los demás. El cuadro es, en realidad, un retrato camuflado de su propia amistad: una corriente eléctrica y esotérica mediante la cual dos mentes exiliadas se comunicaban sin necesidad de hablar, y construían un universo místico propio para protegerse del desarraigo y las cicatrices de la guerra.

La devoción también rescata en los acuerdos y alianzas de amistad, aunque un pueblo te decrete condenado. Los ermitaños de Egon Schiele (1912) lleva de inmediato a una pregunta personal y privada: ¿hasta dónde llega la lealtad cuando la sociedad entera decide destruir a quien se aprecia o ama? En 1912, el joven y provocador Egon Schiele fue enviado a prisión bajo acusaciones falsas de corrupción de menores. Al salir de la celda, descubrió que el mundo le había dado la espalda. Todos, menos uno: su mentor y amigo Gustav Klimt. En este cuadro fúnebre y oscuro, Schiele se pintó junto a Klimt, pero hay un detalle perturbador: ambos cuerpos están fusionados y envueltos por un único, inmenso y pesado manto negro. Es la traducción pictórica de un agradecimiento oculto. Mientras la opinión pública linchaba a Schiele, Klimt lo defendió en los periódicos y en entornos influyentes, y le compró obras en secreto para que tuviera algo que comer. Ese manto oscuro que los une representa el abrigo de la amistad: Klimt usó su propio prestigio como escudo para resguardar a su amigo del frío y de la condena social. Egon fue absuelto por falta de mérito; durante el proceso, Gustav Klimt fue leal, creyó en él e hizo propio su dolor.

PUBLICIDAD

En el escudo de la bohemia moderna también hay encuentros de amistad. Apollinaire y sus amigos de Marie Laurencin (1909) retrata el París de principios del siglo XX, convulsionado por una guerra abierta entre la academia tradicional y los jóvenes de la vanguardia, a quienes la prensa tildaba de “farsantes”. Marie Laurencin, una de las poquísimas mujeres que logró hacerse respetar en el círculo del cubismo primitivo, retrató a una cofradía intelectual en tonos pastel. Detrás de la aparente delicadeza de esa suavidad se esconde una estrategia de trinchera. Al pintar al poeta Guillaume Apollinaire rodeado de Pablo Picasso, Gertrude Stein y ella misma, Laurencin no estaba haciendo un retrato de recuerdo: estaba confirmando una decisión, un manifiesto político y cultural. La obra funciona como blindaje colectivo, un mensaje para el mundo del arte tradicional que quisiera destruirlos por separado: el grupo había decidido unirse bajo una máxima no escrita: un ataque a uno era un ataque a todos. Se defendían mutuamente en tertulias, saboteaban críticas destructivas y escribían manifiestos para legitimarse entre ellos. Laurencin pintó su propia acta de pertenencia, con la convicción de que en el frente de batalla de la innovación, el afecto grupal es el arma más invencible. El equipo no se toca.

'Apollinaire y sus amigos' - 1909 (Foto: Museo Picasso de París)

Al correr el velo de estas historias queda en evidencia que la amistad no necesita ADN, sangre ni adornos biográficos. Es, tal vez, la manifestación más pura de la libertad humana: una decisión voluntaria y consciente de cuidar a otro y dejarse cuidar, sin contratos legales ni lazos formales. Los amigos son esa familia que se elige para transitar el laberinto de la vida en este mundo alocado y con frecuencia irracional. Son los que empujan y animan cuando es difícil divisar la puerta de salida, los que agregan un plato sin preguntar, custodios de secretos celados que sostienen el dolor cuando no se puede más. Y se agrandan aún más cuando ven en el otro los destellos que hasta uno mismo escondió en la oscuridad; se alegran con las victorias y las salen a gritar.

PUBLICIDAD

Luego de desplegar este lienzo y abordar las formas, colores y silencios de la amistad, emerge evidente que la creación humana no es solo un ejercicio de línea de tiempo y estética formal, sino un intento casi desesperado por habitar el mundo junto a otros.

Entre las obras mencionadas late una verdad invisible pero fundacional: la urgencia de los vínculos reales, aquellos que se eligen y se sostienen a distancia y a contracorriente del tiempo. Despojada de obligaciones, la amistad se erige como el acto político y poético más puro. Es la arquitectura de un lugar seguro al que siempre es posible volver.

La lealtad no es aquí un pacto con fecha de vencimiento; es una complicidad creadora, base y piedra de este vínculo. Los amigos son, en última instancia, los verdaderos pilares sobre los que se esculpe la historia íntima. Son los curadores de la memoria, quienes custodian los fragmentos cuando el orden propio se quiebra, se dispersa y se confunde, y quienes celebran el trazo final de los aciertos gritándolos más fuerte que uno mismo. Son ellos quienes encuentran los destellos enterrados, incluso por las propias manos, cuando la oscuridad agobia e invade y uno se siente perdido.

En este recorrido, más allá de los marcos, los museos y las galerías, la vida se revela como una obra de arte única, maravillosa y definitiva. En su composición más elevada, son los amigos quienes sostienen el lienzo, recordándonos que la belleza solo es real cuando se comparte en el refugio de una lealtad incondicional: aquella que, sin rubricar ningún documento, lo firma todo con la mirada y sin hablar.