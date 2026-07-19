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La figura de Francia que rompió un histórico récord de Pelé en los Mundiales después de 56 años

Michael Olise alcanzó las siete asistencias en la derrota por 6-4 contra Inglaterra y superó al astro brasileño con más pases gol en una edición de la Copa del Mundo

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Michael Olise se convirtió en el máximo asistidor de una edición del Mundial con siete pases gol (REUTERS/Dylan Martinez)
Michael Olise se convirtió en el máximo asistidor de una edición del Mundial con siete pases gol (REUTERS/Dylan Martinez)

Francia e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos con más goles de la historia de los Mundiales: los británicos se impusieron por 6-4 y lograron su segundo mejor resultado en una Copa del Mundo al obtener el tercer puesto. El choque en Miami estuvo atravesado por otros récords. Además de que Kylian Mbappé pasó a liderar la tabla histórica de goleadores del torneo, Michael Olise rompió una marca que le pertenecía a Pelé como el jugador con más asistencias en una misma edición del certamen.

La marca de los jugadores franceses estuvo relacionada, ya que el volante ofensivo habilitó a Kiki en sus dos conversiones. Estas asistencias le permitieron alcanzar los siete pases gol en el Mundial 2026. Ningún futbolista había llegado a esa cifra en una misma Copa del Mundo desde que las estadísticas de este rubro comenzaron a registrarse en 1966. El único antecedente en ese nivel era el de Pelé, que había sumado seis asistencias en México 1970.

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La nueva marca de Michael Olise rompió un registro que llevaba 56 años vigente. No obstante, todavía resta disputarse la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. El único futbolista que está relativamente cerca es Lionel Messi, quien acumula cuatro asistencias en la edición de 2026. Más allá de que la distancia es considerable, la Pulga es el máximo asistidor de toda la historia del torneo con 12.

A lo largo del Mundial 2026, el mediapunta francés repartió asistencias contra Senegal, Irak y Suecia antes del duelo con Inglaterra. En esa secuencia, el desglose de habilitaciones deriva en cinco goles de Mbappé (Senegal, Suecia e Inglaterra), uno de Ousmane Dembélé (Irak) y Bradley Barcola (Suecia). Más allá de su brillante actuación en el certamen, la particularidad del jugador del Bayern Múnich pasó también por el hecho de que no logró marcar ningún gol. A diferencia del astro brasileño, Pelé alcanzó sus seis asistencias con dos partidos menos que Olise.

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Pelé alcanzó sus seis asistencias en México 1970 con dos partidos menos que Olise (AP Foto, archivo)

El otro gran dato del partido fue la producción de Kylian Mbappé, que anotó dos veces en la derrota francesa y terminó el Mundial 2026 con 10 goles. Esa cifra lo dejó como máximo artillero de esta edición. Con esos dos tantos, el delantero del Real Madrid llegó a 22 goles en 22 partidos de Copas del Mundo y desplazó a Messi del primer lugar histórico, ya que el capitán argentino suma 21 en 33 encuentros. La Pulga podría recuperar la cima en la final ante España.

Mbappé convirtió a los 48 y 66 minutos del segundo tiempo, después de un primer tiempo que Francia cerró con un 0-4. Entre ambos goles, además, dio una asistencia a Barcola a los 54 minutos, aunque su reacción no alcanzó para evitar que el equipo de Didier Deschamps quedara fuera del podio en el último partido del técnico al frente de la selección.

En la tabla de los máximos goleadores en una sola edición, Mbappé igualó con 10 tantos al alemán Gerd Müller, que había alcanzado esa cifra en México 1970. Quedó por detrás del francés Just Fontaine, autor de 13 en Suecia 1958, y del húngaro Sandor Kocsis, que hizo 11 en Suiza 1954; por delante dejó al brasileño Ademir y al portugués Eusebio, ambos con nueve.

La victoria inglesa se construyó con goles de Declan Rice, Marcus Rashford, Jude Bellingham y un triplete de Bukayo Saka. Del lado francés marcaron Ousmane Dembélé y Mbappé, ambos por duplicado. Ese resultado le dio a Inglaterra su primera clasificación en el tercer puesto de una Copa del Mundo. Hasta ahora, sus antecedentes en esa instancia habían terminado en derrota: 2-1 ante Italia en 1990 y 2-0 contra Bélgica en Rusia 2018.

Para Francia, la caída se sumó a otra derrota en partidos por el tercer lugar, la de 1982 frente a Polonia por 3-2. La selección francesa sí había conseguido antes el último escalón del podio en 1958, con el 6-3 sobre Alemania Federal, y en 1986, con el 4-2 sobre Bélgica.

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