Costa Rica: El MEP revisa los 1.428 programas de estudio vigentes para definir cuáles deben actualizarse

El MEP revisa 1.428 programas de estudio vigentes en Costa Rica para definir cuáles requieren actualización curricular. (Foto de archivo)

El Ministerio de Educación Pública (MEP) revisa los 1,428 programas de estudio vigentes en Costa Rica para determinar cuáles necesitan actualización, un proceso que ocurre mientras el sistema educativo arrastra problemas para aplicar el currículo completo y mantiene asignaturas con hasta 14 años de vigencia desde su aprobación.

La revisión coincide con un dato que expone el contexto del ajuste curricular: en 14 cantones ningún estudiante de primaria recibió durante 2025 la totalidad de las materias establecidas por el ministerio, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional 2025 del Consejo de Promoción de la Competitividad.

Esos cantones son Aserrí, Turrubares, Upala, Los Chiles, Guatuso, Carrillo, Nandayure, La Cruz, Hojancha, Esparza, Parrita, Garabito, Talamanca y Matina. En el otro extremo, Zarcero registró el mayor porcentaje de estudiantes de primaria que sí recibieron la malla completa, con 57%.

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La viceministra académica María Alexandra Ulate admitió que una parte del currículo requiere cambios por la antigüedad de varios programas. “Hay una parte de nuestro currículo que necesita una actualización, que son programas más antiguos. No le puedo decir que van a salir hoy o mañana, pero estamos trabajando en esa actualización”.

El programa de Matemáticas es el más antiguo entre los que siguen vigentes

Los 1,428 programas que analiza el Ministerio de Educación Pública fueron aprobados en distintos momentos entre 2012 y 2017 por el Consejo Superior de Educación. El más antiguo corresponde a Matemáticas, avalado en 2012 para primaria y secundaria.

a revisión curricular del MEP abarca Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación de Jóvenes y Adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primaria, el programa de Español de I Ciclo fue aprobado en 2013 y el de Español de II Ciclo en 2014. También en ese nivel, Ciencias, Inglés y Francés fueron aprobados en 2016.

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En secundaria, los programas de Español, Biología, Física y Química fueron aprobados en 2017. La revisión abarca Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación de Jóvenes y Adultos.

El ministerio todavía no define cuáles asignaturas tendrán prioridad ni en qué momento presentará eventuales modificaciones ante el Consejo Superior de Educación. La institución sostuvo que el proceso busca identificar oportunidades de actualización y fortalecimiento del currículo con criterios técnicos y pedagógicos.

La malla curricular de primaria incluye 11 asignaturas: Español, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias y Lenguas Extranjeras, además de Educación Musical, Educación Física, Educación Religiosa, Educación para el Hogar o Artes Industriales, Artes Plásticas y Laboratorio de Informática.

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El debate sobre los programas incluye formación docente, recursos e infraestructura

La revisión curricular no responde por sí sola si el origen de los problemas educativos está en los contenidos oficiales o en la capacidad del sistema para aplicarlos. Ese es el punto central que planteó el exministro de Educación Leonardo Garnier al advertir que cambiar programas no basta para corregir los rezagos.

El Ministerio de Educación Pública aún no define qué asignaturas tendrán prioridad ni cuándo presentará cambios ante el Consejo Superior de Educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que se necesita es una evaluación de los programas, ver cómo se están logrando —o no— los aprendizajes esperados e identificar las causas. El problema podría no estar en los programas sino en la formación y actualización docente, en los recursos de aprendizaje, en la infraestructura y equipamiento”, manifestó.

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Garnier agregó que, después de la pandemia por COVID-19, Costa Rica debió impulsar un plan para recuperar los aprendizajes afectados por la interrupción educativa, pero eso no ocurrió.

Los datos del Consejo de Promoción de la Competitividad muestran además que, después de Zarcero, los cantones con mayor proporción de estudiantes de primaria que recibieron todas las materias fueron Belén con 52,3%, Sarchí con 51,5% y Montes de Oca con 51,1%.