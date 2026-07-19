De Marley a Barby Franco: quiénes fueron los famosos presentes en el banderazo argentino de Times Square

Marley y Vicky Xipolitakis cubrieron el banderazo para Telefe dentro del ciclo Por el Mundo Mundial desde el corazón de Nueva York (Video: Por el Mundo, Telefe)

Más de 10.000 personas coparon Times Square la tarde del sábado para el banderazo previo a la final del Mundial entre Argentina y España, y entre la marea celeste y blanca que inundó uno de los cruces más transitados de Nueva York había caras conocidas del espectáculo, el periodismo y las redes sociales argentinas. La lluvia que cayó sobre Manhattan desde el mediodía no fue obstáculo: famosos y hinchas de a pie aguantaron juntos el aguacero para vivir la antesala de la definición mundialista.

Marley fue uno de los más visibles. El conductor estuvo en la zona junto a Vicky Xipolitakis para la cobertura de Telefe dentro del ciclo Por el Mundo Mundial, y el canal compartió el momento en sus redes con el mensaje: “Mañana Argentina va por la gran final y la ilusión de todos sigue más viva que nunca”.

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La Tora Villar y Grego Rossello cubrieron el banderazo para Telefe Streams y se metieron de lleno en el festejo junto a los hinchas

Rossello alzó a una niña que lo conquistó al hablar

También para Telefe Streams estuvieron Lucila “La Tora” Villar y Grego Rossello, quien se metió de lleno en la fiesta popular: en sus stories de Instagram apareció entre la multitud frente al local de Disney en Times Square, y en otra publicación sostenía a una niña en brazos en medio del festejo, con el texto: “Ay dios me enamoré en el banderazo”. Villar, por su parte, se sumó al ritmo del bombo y fue captada con micrófono en mano junto a los hinchas.

Lola Latorre llegó con un grupo de amigos y posó para la foto grupal

Lola Latorre también eligió Times Square para vivir la previa. La influencer llegó con un grupo de amigos y lo documentó en varias stories: panorámicas del banderazo con banderas argentinas ondeando entre los rascacielos, y fotos grupales, todos con camisetas de la selección. Maia Reficco, en tanto, compartió desde su cuenta un video del ambiente en la esquina más concurrida del mundo.

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Maia Reficco compartió desde sus stories el momento en que la imagen de Messi se proyectó en los pantallones gigantes de Times Square (Video: Instagram)

Cachete Sierra no se quedó atrás pese al temporal. El actor apareció en sus redes con una camiseta del 10 de Diego Maradona y paraguas en alto, en plena lluvia sobre Times Square, con el humor que lo caracteriza.

Cachete Sierra, con la camiseta del 10 de Maradona y paraguas en alto, desafió la lluvia en Times Square (Video: Instagram)

Barby Franco vivió el banderazo en familia: fue junto a su marido, el abogado Fernando Burlando, su hija Sarah Burlando y un grupo de amigos, y compartió imágenes de la multitud con banderas argentinas desde la zona.

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Barby Franco vivió el banderazo en familia junto a Fernando Burlando, su hija Sarah y un grupo de amigos

Juan Martín del Potro también estuvo en Nueva York y documentó el ambiente desde sus stories, con una toma de los edificios de la ciudad en la previa al banderazo. El tenista, que sigue de cerca el camino de la Selección en el torneo, se sumó a la lista de deportistas argentinos que eligieron estar presentes en este Mundial.

Juan Martín del Potro documentó el ambiente de Nueva York desde sus stories en la previa del banderazo

Marti Benza, conductora en OLGA y youtuber, encontró su propio modo de adaptarse al clima: montó una suerte de setup en una famosa cadena de comida rápida, donde la vieron editar un video con su equipo mientras afuera caía la lluvia.

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Marti Benza montó su redacción en un restaurante de Times Square y editó contenido

Luquitas Rodríguez, streamer y figura de las redes, también compartió imágenes del banderazo con el texto “El domingo cueste lo que cueste”, en referencia a la final del día siguiente.

Luquitas Rodríguez compartió imágenes del banderazo con un mensaje contundente: "El domingo cueste lo que cueste"

Entre los presentes estuvo Bernarda Cella, CEO de OLGA, quien publicó una toma aérea de la marea humana celeste y blanca que copó Times Square.

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La empresaria de medios estuvo entre los miles de argentinos que se reunieron en Nueva York para alentar a la Selección

La pareja de influencers Daniela Batlle Casas y su prometido, conocido popularmente como Gerson, también se sumó al festejo: ella compartió una foto desde el lugar con la leyenda “Viviendo un sueño más”.

Daniela Batlle Casas compartió una imagen del banderazo desde Times Square con la leyenda "Viviendo un sueño más"

Andrés Gil y Candela Vetrano llegaron con un grupo numeroso de amigos y posaron para la foto grupal con Times Square de fondo, banderas y humo celeste incluidos.

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Andrés Gil y Candela Vetrano posaron con su grupo de amigos en Times Square, con banderas y humo celeste de fondo

El banderazo arrancó con convocatoria para las 17 (hora de Nueva York), pero desde las 15 ya era difícil transitar por la zona. Los cánticos mezclaron el apoyo a Messi con referencias a Diego Maradona y a la victoria ante Inglaterra en semifinales. Este domingo, Argentina y España definen al campeón del mundo en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.