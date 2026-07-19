La indignación de Nati Jota por los precios de las entradas de la final del Mundial: “Realmente es para millonarios”

Nati Jota cuestionó los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y afirmó que son “para millonarios”

Nati Jota no se guardó nada. La influencer, que sigue el Mundial 2026 desde Estados Unidos, publicó este sábado en sus redes sociales un reclamo directo contra los precios de los tickets para la final entre Argentina y España: “La situación de las entradas es fatal. El precio realmente es para millonarios”, escribió, con una mezcla de indignación y empatía hacia los hinchas que quedaron afuera.

El mensaje de Nati no fue solo personal. La conductora compartió una publicación de La Percu Argentina, el grupo de músicos y animadores que pone el ritmo en las tribunas del seleccionado, en la que denunciaban no tener entradas para la final. “No nos dejen afuera. Somos los que siempre vamos a estar”, rezaba el texto de la agrupación, acompañado de una foto de la hinchada en plena tribuna.

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“No tenemos entradas. Son una locura los precios”, agregaban. La presentadora lo reposteó con su propio comentario: “Ojalá estos tipos y toda la banda que le puso el corazón y el audio a los partidos, logren también hacerlo en el partido más importante”.

La Percu Argentina denunció que no tiene entradas para la final del Mundial 2026 y pidió no quedar afuera del partido decisivo

La situación que describió tiene respaldo en los números. Según datos relevados por Infobae, la final del Mundial 2026 es el evento deportivo más caro de la historia de Estados Unidos, con un precio promedio de compra de USD 11.327 según la plataforma de reventa TickPick, por encima del récord anterior que ostentaba el Super Bowl LVIII de 2024, cuyo promedio había sido de USD 9.411. La plataforma SeatGeek eleva ese promedio aún más, hasta USD 12.751.

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Nati Jota reconoció en su publicación que ella misma apenas pudo conseguir su propia entrada. “Yo realmente no tengo más que la mía. Ni siquiera a mi hermana le he conseguido”, escribió. Recordó que en la semifinal contra Inglaterra sus hermanas se quedaron afuera del estadio, y que esta vez la situación es todavía más difícil: “Esta vez ni siquiera tengo para regalar como todos los partidos”.

El modelo de precios dinámicos aplicado por la FIFA, impulsado por su presidente Gianni Infantino, acumula críticas desde el inicio del proceso de venta. Cuando en abril se abrió la cuarta fase de comercialización, las entradas de Categoría 1 arrancaron en USD 10.990, más del 70% por encima del precio original de USD 6.370 fijado en octubre. Las categorías 2 y 3 también sufrieron incrementos que cuadruplicaron o sextuplicaron el costo medio de una entrada para la final del Mundial de Qatar 2022. Aun así, los estadios registraron una ocupación media superior al 99% a lo largo del torneo.

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Viajar desde Buenos Aires a Nueva York para la final del Mundial 2026 supera los $2.000.000 por persona sin incluir la entrada

Para los argentinos que viajan desde Buenos Aires, el desembolso total resulta aún más pronunciado. Según datos de Infobae, el pasaje aéreo más económico con escalas supera los $1.300.000 pesos argentinos, mientras que el vuelo directo alcanza los $1.800.000 pesos. El alojamiento en Nueva York por tres noches para dos personas ronda los $998.000 pesos en departamento y los $778.000 en hotel. Sin contar la entrada, solo el viaje y la estadía supera los $2.000.000 de pesos por persona.

En el extremo más alto del mercado, algunos listados en plataformas de reventa alcanzan cifras que rozan lo simbólico: USD 575.000 por una entrada de Categoría 1, USD 595.000 por Categoría Frontal 1 y hasta USD 2,3 millones por un asiento específico de Categoría 3. La compra más cara registrada hasta el miércoles en TickPick fueron dos entradas en la Sección 115A del MetLife a USD 28.479 cada una, USD 56.958 en total.

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El perfil del comprador que sí puede acceder al estadio difiere notablemente del hincha promedio. Según datos de StubHub, el 19,8% de las entradas para la final fueron adquiridas por compradores internacionales, frente al 4,5% que representaron en el Super Bowl de 2024, lo que da cuenta de una demanda global que presiona los precios muy por encima de lo que cualquier liga estadounidense genera. La final se disputará este domingo.