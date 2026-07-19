La primera imagen de María Becerra rumbo al Mundial: camiseta argentina, pelota y un guiño a la Selección

María Becerra será la encargada de cantar el himno argentino en la final ante España

Después de muchas especulaciones, este sábado se confirmó que María Becerra sería la artista encargada de cantar el himno en la final entre Argentina y España. La joven decidió realizar un cambio de último minuto en su agenda para volar desde Europa a Estados Unidos. Así las cosas, la cantante aprovechó el momento para compartir la primera imagen de su viaje.

“Yendo”, fue la palabra que Becerra eligió para describir su emoción por la situación que está a punto de vivir. En la imagen que la artista compartió ante sus 15 millones de seguidores se la veía a bordo de un vuelo privado recostada en una cama con sábanas y acolchado blanco. La joven, que lucía lentes oscuros, campera negra y un jogging color gris, posaba con la Trionda -la pelota del Mundial- en sus manos y la camiseta Argentina a un costado.

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Como si fuera poco, en un fuerte guiño a la Selección, María musicalizó el posteo con el tema “La Cuarta Estrella”, creado por el músico Palmito, basado en el tema “No me arrepiento de este amor” de Gilda.

El nombre de la cantante había cobrado fuerzas luego de una fuerte decisión: un cambio en su agenda que incrementó las especulaciones sobre su participación en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo. Todo sucedió luego de que la joven modificara el horario de su presentación en un festival en España, adelantando su presentación varias horas.

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María Becerra comparte su primera foto rumbo a la final entre Argentina y España (Instagram)

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, informaron los organizadores en las redes oficiales del evento, Festival Bigsound en Pontevedra.

En ese entonces, el ajuste de horario alimentó las versiones que ubicaban a “La nena de Argentina” como posible intérprete del himno en la final. Otros artistas mencionados como candidatos habían sido Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel, Diego Torres, Abel Pintos y Andrés Calamaro.

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Confirman que María Becerra será la artista encargada de cantar el himno en la final

A partir de entonces, la confirmación de la elección de la oriunda de Quilmes también llegó por parte de especialistas. “Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía, con todo lo que tiene que tener el himno en una final”, expresó un periodista de la Tv Pública desde el estadio.

Cabe recordar que la artista es del agrado de Lionel Messi ya que en 2024, a días de que la Selección Argentina iniciara los entrenamientos para la Copa América de Estados Unidos, el Diez aprovechó su tiempo libre en Miami y, a fines de mayo, asistió junto a su esposa Antonela Roccuzzo a la fiesta Bresh en esa ciudad, donde actuó María Becerra. La artista compartió detalles de ese encuentro.

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Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026

“Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’. La fue a buscar, nos saludamos, fue todo muy lindo”, relató Becerra en una entrevista con América. En esa ocasión también estuvieron presentes Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y sus parejas.

Además, Becerra, nacida en Quilmes y aficionada de Gimnasia y Esgrima La Plata, destacó un gesto de Messi: “Cuando terminó todo, los dos nos saludan a todos con un beso y se van. A los pocos minutos, vuelve a entrar y saluda a la moza que nos atendió durante la noche, porque se había olvidado de hacerlo. Un genio, un tipazo”, contó.

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