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Sube a $21.2 millones el costo para reconstruir el Colegio José A. Remón Cantera en Panamá

Doce empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión de homologación, cuyas consultas dieron origen a modificaciones en el pliego de cargos.

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El proyecto contempla la reconstrucción integral del Colegio José A. Remón Cantera mediante la construcción de nuevos pabellones académicos y la modernización de sus instalaciones. Tomada de internet
El proyecto contempla la reconstrucción integral del Colegio José A. Remón Cantera mediante la construcción de nuevos pabellones académicos y la modernización de sus instalaciones. Tomada de internet

El Ministerio de Educación (Meduca) incrementó en 490 mil dólares el presupuesto destinado a la reconstrucción integral del Colegio José A. Remón Cantera, luego de incorporar nuevos trabajos y realizar ajustes técnicos derivados del proceso de homologación de la licitación pública, en el que participaron 12 empresas interesadas en ejecutar una de las mayores inversiones recientes en infraestructura educativa de la capital.

Con las modificaciones introducidas mediante una adenda, el precio de referencia pasó de 20.7 millones de dólares a $21.19 millones, un aumento cercano al 2.4 %. Al mismo tiempo, el Meduca extendió el plazo para la presentación de propuestas hasta el 17 de agosto, con el objetivo de brindar más tiempo a los posibles proponentes para preparar sus ofertas.

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El proyecto contempla la demolición de parte de las actuales instalaciones del colegio ubicado en San Francisco y la construcción de un nuevo complejo académico con aulas, laboratorios, áreas administrativas, espacios deportivos y servicios complementarios.

El incremento del presupuesto responde a una serie de modificaciones técnicas incorporadas al pliego de cargos luego de las consultas formuladas por las empresas durante la reunión previa y homologación.

Entre los principales cambios figura la incorporación de un muro de contención cuya ubicación y características no estaban completamente definidas en la versión original del proyecto. La adenda establece ahora las especificaciones técnicas y constructivas de esta estructura.

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El plantel, fundado en 1971 y ubicado en San Francisco, permanecerá en su ubicación histórica tras la decisión del Meduca de invertir más de USD 21 millones en su transformación. Tomada de internet
El plantel, fundado en 1971 y ubicado en San Francisco, permanecerá en su ubicación histórica tras la decisión del Meduca de invertir más de USD 21 millones en su transformación. Tomada de internet

También se añadieron trabajos no contemplados inicialmente para la remodelación del gimnasio. Durante la visita de campo, varios participantes señalaron el deterioro de una sección del techo del pasillo de circulación exterior, por lo que el Meduca decidió incluir la demolición parcial y reconstrucción de esa estructura dentro del contrato.

Otro ajuste importante corresponde al sistema de climatización. El pliego fue modificado para reemplazar las previsiones de futuras instalaciones por la colocación de equipos de aire acondicionado tipo split inverter, además de adecuaciones en las instalaciones eléctricas necesarias para su funcionamiento.

Las modificaciones también alcanzaron aspectos relacionados con el sistema sanitario y otras especificaciones de construcción detectadas durante la revisión técnica del proyecto.

Doce empresas mostraron interés

El proyecto despertó el interés de empresas nacionales e internacionales dedicadas al diseño y construcción de infraestructura.

La adenda incorporó trabajos adicionales para la rehabilitación del gimnasio, incluyendo la reconstrucción parcial de una estructura del techo detectada durante la revisión técnica del proyecto. Tomada de internet
La adenda incorporó trabajos adicionales para la rehabilitación del gimnasio, incluyendo la reconstrucción parcial de una estructura del techo detectada durante la revisión técnica del proyecto. Tomada de internet

Durante la reunión de homologación participaron como posibles proponentes Empresa Constructora Cumo, Aprocosa, Construcciones y Mantenimiento General, Mallol Arquitectos, ASSA Compañía de Seguros, Destaca Engenharia, Constructora 33, Constructora Disconsa, Meyan, Power Construction Corporation of China (PowerChina), Gerencia Grube Casa y OVA Group.

Las consultas presentadas abarcaron temas administrativos, legales, financieros y técnicos, varios de los cuales dieron origen a las modificaciones incorporadas mediante la adenda.

Además del aumento en el presupuesto, el Meduca introdujo otros ajustes al proceso de contratación.

Uno de ellos fue la ampliación del plazo para entregar propuestas, solicitud planteada por varias empresas debido a la complejidad del proyecto. La entidad aceptó extender el cronograma hasta el 17 de agosto.

Doce empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión de homologación, cuyas consultas dieron origen a modificaciones en el pliego de cargos. Tomada de internet
Doce empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión de homologación, cuyas consultas dieron origen a modificaciones en el pliego de cargos. Tomada de internet

Igualmente, flexibilizó el requisito relacionado con las cartas de intención de financiamiento. A partir de la adenda, estas podrán ser emitidas no solo por bancos locales, sino también por entidades financieras internacionales reconocidas por organismos supervisores equivalentes a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

También se realizaron aclaraciones sobre la presentación del cronograma de ejecución y desembolsos, además de ajustes a diferentes especificaciones técnicas incluidas en el pliego.

La licitación busca reemplazar buena parte de la infraestructura del emblemático plantel fundado en 1971.

El nuevo diseño contempla la construcción de 44 aulas, laboratorios de química, biología, música y artística, biblioteca, talleres de formación técnica, oficinas administrativas, clínica escolar, gabinetes psicopedagógicos, áreas para docentes y una remodelación integral del gimnasio.

El proyecto también incluye nuevas redes eléctricas, sanitarias y pluviales, pasillos techados, áreas de convivencia estudiantil y espacios de apoyo para estudiantes y personal docente.

Con la publicación de la adenda, el proceso entra ahora en su fase decisiva para seleccionar al contratista que ejecutará una de las mayores inversiones recientes del Meduca en infraestructura educativa, manteniendo la apuesta del Gobierno por conservar al José A. Remón Cantera en su histórica sede de San Francisco y modernizar completamente sus instalaciones.

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