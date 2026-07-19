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La versión especial del Himno Nacional con el que arrancó el día de la final del Mundial entre Argentina y España

Los canales de TV se unieron para emitir a las 0 hora de este domingo una interpretación con el plantel argentino, como anticipo emotivo del choque decisivo en Nueva Jersey. Infobae se sumó a esa movida.

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Los canales de TV e Infobae se unieron para emitir a las 0 hora de este domingo una interpretación con el plantel argentino, como anticipo emotivo del choque decisivo en Nueva Jersey

El camino de la selección argentina en el Mundial 2026 encendió la esperanza y la emoción de millones. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán una nueva consagración, después de conquistar el título máximo en Qatar. Ahora, el equipo nacional se prepara para disputar la final ante España, este domingo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con horario programado para las 16:00 (hora argentina).

A medida que se acerca la definición, la televisión nacional se suma a la fiebre mundialista con una propuesta singular. En el primer segundo de este domingo, las pantallas de aire del país presentaron una versión especial del himno nacional, interpretada por los propios jugadores de la Selección. Esta edición, registrada durante la Copa del Mundo 2026, reemplazó por una noche la tradicional que se emite a diario a las 00:00. Infobae se sumó a esa movida.

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La televisión argentina emitirá el himno cantado por la Selección a horas de la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)
La televisión argentina emitirá el himno cantado por la Selección a horas de la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

La iniciativa, impulsada por Torneos en conjunto con las principales señales de televisión abierta de Argentina, busca generar un clima de unidad y emoción colectiva. Así, Telefe, El Trece, América, Canal 9 y la Televisión Pública, junto a los canales deportivos DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, transmitirán al unísono el himno entonado por Lionel Messi y el plantel completo. El objetivo es claro: motivar a los hinchas y poner en marcha la cuenta regresiva hasta el inicio del partido más esperado, a 16 horas de que la pelota comience a rodar en Nueva Jersey.

La propuesta apunta a transformar el comienzo de la jornada en un momento colectivo, donde la emoción y el aliento al combinado nacional sean protagonistas. Este día tan especial comenzó con un mensaje de aliento único para quienes nos representan en la máxima cita del fútbol. La medida recuerda lo ocurrido antes de la final de Qatar 2022, cuando la Scaloneta fue ovacionada y terminó conquistando la Copa del Mundo.

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La propuesta saldrá al aire este domingo a las 00:00 y unirá a las principales señales abiertas (REUTERS/Carlos Barria)
La propuesta saldrá al aire este domingo a las 00:00 y unirá a las principales señales abiertas (REUTERS/Carlos Barria)

La vigilia previa se vive con un entusiasmo creciente en calles, casas y bares. Las familias organizan reuniones, las banderas celestes y blancas tiñen los balcones y los debates sobre la alineación final ocupan buena parte de las conversaciones cotidianas. El clima futbolero se respira en cada rincón y los medios suman transmisiones especiales, análisis y móviles en vivo desde Nueva Jersey, donde se ultiman detalles para el gran evento.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó a la final tras un trayecto repleto de desafíos. En el camino, debió enfrentarse a la selección inglesa en territorio estadounidense. La selección argentina avanzó hasta la definición tras superar dos prórrogas exigentes contra Cabo Verde y Suiza. Además, protagonizó una remontada memorable frente a Egipto, que puso a prueba el temple del grupo.

En la semifinal, el equipo volvió a mostrar su capacidad de reacción. A pesar de un resultado adverso, los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron revertir el marcador y sellar el pase a la final. Así la Selección, vigente campeona del mundo, se aseguró disputar su séptima final mundialista, igualando a Brasil en la segunda posición histórica y quedando a una sola definición del récord absoluto que ostenta Alemania.

La versión especial del himno acompañará la vigilia rumbo a la final ante España (REUTERS/Amanda Perobelli)
La versión especial del himno acompañará la vigilia rumbo a la final ante España (REUTERS/Amanda Perobelli)

Mientras tanto, el cuerpo técnico argentino intensifica los entrenamientos en las instalaciones de Nueva Jersey. Las alertas por tormentas han obligado a modificar los planes originales, adaptando los horarios y la organización de las sesiones para preservar a los futbolistas en óptimas condiciones. Cada detalle cuenta en la previa de un partido de esta magnitud.

La concentración del equipo es total. Los referentes experimentados, entre ellos Lionel Messi, transmiten su enfoque ante el compromiso cercano, mientras el entrenador ajusta la estrategia de cara al rival europeo. La logística también representa un desafío: el estadio MetLife, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, será el epicentro de un duelo que acaparará la atención global este domingo.

Este domingo Argentina jugará su séptima final en una Copa del Mundo (REUTERS/Agustin Marcarian)
Este domingo Argentina jugará su séptima final en una Copa del Mundo (REUTERS/Agustin Marcarian)

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