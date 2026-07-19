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Mirtha Legrand deslumbró con un vestido azul intenso y envió un mensaje de apoyo a la Selección: “Mañana mas que nunca”

La histórica conductora habló en su programa sobre el partido de la Scaloneta ante España. La fuerte frase que utilizó para demostrar su emoción

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La histórica conductora se pronunció antes del emocionante partido

Entre ansiedad, nervios y mucha emoción, este sábado, Mirtha Legrand envió su mensaje de apoyo para la Selección Argentina antes de la final con España. En los primeros minutos de programa, la Chiqui se robó todas las miradas con un brillante vestido y aprovechó los instantes previos a su cena para abrir su corazón y mostrar su deseo por la cuarta estrella.

Luego de que sonara su conocida cortina musical, Legrand brilló en medio del estudio con un vestido largo cubierto de lentejuelas azul intenso, con detalles de flores plateadas dispuestas en línea vertical sobre la parte frontal. El diseño tenía mangas largas y un escote en V, acompañado de un cuello y puños en tela satinada azul.

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La Chiqui lucía el pelo peinado con ondas suaves y llevaba pendientes grandes a juego con el vestido, además de un anillo voluminoso en la mano derecha. El maquillaje resaltaba los ojos y los labios en tonos suaves. El entorno contaba con luz artificial cálida y varios elementos decorativos, como flores y una bandera argentina sobre un escritorio.

Tras la ovación de los presentes en el estudio, Mirtha comenzó diciendo: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores soy una leyenda, y la leyenda continúa”. Acto seguido, la Chiqui contó los detalles de su vestido: “Miren qué divino el vestido que tengo hoy, es de color azul Francia. Tiene bolsillos además, precioso. Es de Claudio Cosano. Los anillos ya ros precisos también. ¿Quién silba ahí?”.

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El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
Mirtha combinó un vestido azul profundo con joyas llamativas en una nueva emisión desde su clásico escritorio (Gentileza: La noche de Mirtha)
El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
Mirtha deslumbra con un vestido azul de lentejuelas y detalles florales durante la grabación de su programa (Gentileza: La noche de Mirtha)

Acto seguido, tras acomodarse en su escritorio, la conductora subrayó: “Se cumplen 32 años del atentado a la AMIA, mi recuerdo a las víctimas y a sus familias. Seguimos pidiendo justicia”. Acto seguido, Mirtha se refirió a la final con España: “Después de tantos mundiales pensé que lo había vivido todo, pero no. Mañana más que nunca vamos a triunfar, vamos Argentina mie...car...”. Este sábado, La noche de Mirtha volvió a su horario habitual de las 21:30, con una mesa de invitados dominada por el espectáculo y la actualidad. Junto a ella estuvieron el director y coreógrafo Flavio Mendoza, quien presentó su nuevo espectáculo; la periodista María Belén Ludueña, flamante mamá de Vito con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el humorista Pichu Straneo y la modelo Ximena Capristo.

Días atrás, previo al encuentro entre la Scaloneta y Suiza, la Chiqui había pronunciado la misma frase. A través de sus redes sociales, la histórica conductora publicó una imagen en la que se la ve sentada en una mesa, vestida con una blusa celeste con detalles de volados y pedrería. En ese marco, Legrand sonreía ampliamente. Además llevaba el pelo peinado y unos pendientes grandes de color claro. Sobre la imagen, la Chiqui escribió su famosa frase: “¡Vamos Argentina! Caraj..., mier...”. En la parte inferior derecha, se observaba una ilustración de una figura femenina de pelo rubio, vestida con una camiseta celeste y blanca, y una falda negra con detalles dorados, que sostenía dos banderas de Argentina.

El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
Mirtha Legrand posó junto a sus invitados en una nueva emisión de sus clásicos programas (Gentileza: La noche de Mirtha)

Este no fue el único apoyo que la conductora envió a la Selección, sino que días atrás también reveló su charla con la mamá de Lionel Messi. Todo comenzó cuando Legrand recordó aquella charla tras el partido con Egipto. “¿Saben que en ese momento sonó mi teléfono y saben quién era? La mamá de Messi”, comenzó diciendo ante la atenta mirada de Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y Mario Maurice, sus invitados a cenar.

Acto seguido, Mirtha contó con lujo de detalles la charla que mantuvo con Celia María Cuccittini y la emoción que esta tenía: “Yo hablo mucho a veces, no muy seguido con ella. Y me decía: “Sos un amor, Mirtha”. Lloraba, yo lloraba también. Éramos dos lloronas llorando, ella con motivo muy distinto al mío, ¿no? Como madre de Lionel, pero estaba emocionadísima y cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo”.

Para cerrar, la histórica conductora destacó el valor que tuvo aquel breve diálogo en su vida: “Eso no se olvida jamás. Yo ese momento no lo olvidaré, no lo olvidaré mientras viva, porque fue algo increíble”.

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