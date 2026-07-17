Guatemala

El consorcio interoceánico de Guatemala presentó la ciudad portuaria San Jorge, que proyecta mover 7.5 millones de contenedores al año

La iniciativa abre el primer componente económico de un corredor privado de 372 kilómetros que pretende conectar el Atlántico y el Pacífico, con base en Puerto Barrios y un rediseño regional del transporte de carga

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Puerto con múltiples buques portacontenedores, grúas y pilas de contenedores en la noche. Carretera y vías férreas conectan el puerto. Texto sobre el proyecto San Jorge.
La Ciudad Portuaria San Jorge en Guatemala, que conectará el Atlántico y el Pacífico a través de un corredor multimodal, proyecta un movimiento anual de 7,5 millones de contenedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consorcio Interoceánico de Guatemala presentó este 17 de julio de 2025 la Ciudad Portuaria San Jorge, el primer componente económico de un corredor privado de 372 kilómetros que busca unir el Atlántico y el Pacífico a través del territorio guatemalteco y reordenar la logística de Centroamérica desde Puerto Barrios, en Izabal.

El plan portuario prevé 7.5 millones de TEUs al año, con posibilidad de crecer hasta 10 millones, y contempla 3,200 metros de muelle para atender hasta siete megabuques de forma simultánea.

La obra se desarrollará sobre una propiedad de 21 kilómetros cuadrados con casi cinco kilómetros de costa caribeña.

Durante la presentación en Ciudad de Guatemala, que reunió a empresarios, funcionarios, inversionistas, comunidades rurales y una delegación de El Salvador, Guillermo Catalán España, presidente de CIGSA, definió el lanzamiento como el principal avance de un proyecto promovido durante más de dos décadas.

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“Hoy presentaremos el principal hito que hemos alcanzado en veintiséis años”, dijo.

Mapa de Guatemala, corredor verde de 372 kilómetros, cinco logos circulares azules y verdes, con océanos a los lados.
Un mapa de Guatemala ilustra el trazado de un corredor interoceánico privado de 372 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puerto fue concebido como el punto de arranque de una red logística que cruza cuatro departamentos

Puerto San Jorge será construido en el municipio de Puerto Barrios, sobre un punto que la empresa a cargo, Consorcio Interoceánico de Guatemala S.A. (CIGSA) describe como el único de aguas profundas del litoral atlántico guatemalteco con capacidad para recibir buques Post-Panamax.

A la terminal marítima se sumarán una estación ferroviaria, un aeropuerto de carga, zonas francas, parques industriales, hoteles y una terminal de cruceros.

La respuesta central del proyecto es esta: el puerto no fue planteado como una obra aislada, sino como el kilómetro cero de un sistema multimodal que conectará el Caribe con Moyuta, en Jutiapa, sobre el Pacífico.

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Ese esquema incluye ferrocarril de doble vía, carreteras de múltiples carriles, ductos para hidrocarburos, agua potable y fibra óptica, además de áreas industriales distribuidas a lo largo del trazado.

El corredor abarca 372 kilómetros de longitud y 140 metros de ancho. Cruza los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa, e involucra a 46 municipios y nueve mancomunidades.

Según los promotores, más de 3,500 familias guatemaltecas integraron voluntariamente sus propiedades a la franja del proyecto durante 25 años de organización territorial. CIGSA sostiene que no hubo desplazamientos y que los propietarios pasaron a ser socios.

Rolando Melgar, CEO del consorcio, explicó que la certeza jurídica descansa en más de 350 acuerdos municipales emitidos a lo largo del trayecto y en la declaratoria de utilidad pública e interés nacional otorgada por el Estado de Guatemala mediante el Acuerdo Gubernativo No. 270-2013.

Los promotores también sostienen que la propiedad portuaria cuenta con titulación legalizada y derechos privados sobre el área marítima.

Vista aérea de una terminal portuaria con barcos portacontenedores, grúas, pilas de contenedores y vegetación arbórea en la tierra colindante.
La terminal portuaria en Izabal exhibe su infraestructura de 3.200 metros de atraque y filas de contenedores bajo el cielo del atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona franca y el esquema financiero buscan asegurar la ejecución por etapas durante 25 años

La Zona Franca Centro Logístico Internacional San Jorge tiene base legal desde 2001. Ana Lucrecia Chávez, representante del Ministerio de Economía de Guatemala, señaló que fue calificada mediante la resolución 1.115 del 7 de diciembre de ese año, lo que permite a sus usuarios acceder a exoneraciones arancelarias, del Impuesto al Valor Agregado y de timbres fiscales.

“Como Ministerio de Economía estamos en la mejor disposición de apoyar el proyecto para que lleve a cabo su ejecución y desarrollo en la siguiente fase de operación”, señaló Chávez. Guatemala tiene actualmente cinco zonas francas activas en Mixco, Villa Nueva y Amatitlán; San Jorge sería la sexta.

El costo total del corredor se proyecta en alrededor de USD 15,000 millones, con ejecución por etapas a lo largo de 25 años. En operación plena, los promotores calculan que podría generar más de 65,000 empleos directos y hasta 200,000 indirectos.

Para la compra de tierras, CIGSA y el Grupo ODEPAL de El Salvador recurrieron a la tokenización de activos reales. El proyecto lanzó COINGT, definido por sus impulsores como el primer token de infraestructura regulado bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, emitido sobre la cadena de bloques Polygon y autorizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales de ese país.

La primera emisión fue por USD 38.5 millones y, según la presentación, se realizó en octubre de 2025. Una segunda colocación completará el financiamiento territorial dentro de un presupuesto de USD 500 millones para la compra de tierras, del cual USD 175 millones provienen de fondos, bancos e inversores privados y USD 325 millones del esquema de tokenización.

José Ramiro Bolaños, CEO de InProgress, situó el corredor en clave regional. “Los países que han decidido colocarse en el mapa y construirse como un centro económico son los países que pueden seguir adelante construyendo riqueza”, sostuvo al comparar la apuesta con la transformación logística que emprendió Singapur desde los años cincuenta.

Vista aérea de una extensa costa con playa, océano azul, áreas verdes de bosques y praderas, montañas en el horizonte y un cielo con nubes.
La vista aérea muestra la franja territorial del Corredor Interoceánico de Guatemala, con el océano y una extensa área forestal que se extiende hasta las montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto sumó apoyo ambiental, municipal, legislativo y de socios salvadoreños

El componente ambiental fue incorporado desde el inicio, de acuerdo con los organizadores. Roberto Cáceres Estrada, director del Centro Mesoamericano de Tecnología Apropiada y representante de ASOEMA, una red de más de 26 organizaciones ambientales, explicó que la alianza surgió en 2001.

“Queremos hacer un corredor interoceánico ambientalmente correcto y socialmente correcto”, recordó Cáceres que les planteó Catalán.

Uno de los resultados de esa coordinación es la preservación de 35 hectáreas de humedal dentro del perímetro del Centro Logístico San Jorge, conectadas al mar por un túnel que pasa bajo el parque de contenedores.

Hugo René Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, afirmó que el municipio dispone de un Plan de Ordenamiento Territorial que delimita zonas industriales, residenciales y turísticas y que, a su juicio, da certeza jurídica a los permisos de construcción.

“Hace más de cuarenta años que no vemos un megaproyecto en Guatemala y hoy estamos a un paso de lograrlo”, dijo.

La dimensión regional quedó reflejada en la presencia de una delegación de El Salvador encabezada por Ibrahim Bukele Ortez, quien recibió un reconocimiento del municipio por liderar la participación de funcionarios, dirigentes gremiales y empresarios salvadoreños en el lanzamiento.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las empresas que podrían estar involucradas en la iniciativa, lo que mantiene en reserva el alcance empresarial del proyecto.

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