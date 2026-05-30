En una tensa conferencia de prensa, el fiscal confirmó que Agostina Vega fue asesinada y dio detalles del caso

Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente, el fiscal Raúl Garzón respondió preguntas y aportó algunos detalles de la investigación.

Tras el anunció extraoficial, durante la tarde, del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, de 14 años, el fiscal del caso Raúl Garzón confirmó esta noche el crimen y dio algunos detalles de los primeros avances de la investigación, durante la conferencia de prensa en la sede de Tribunales 2, en la ciudad de Córdoba.

El fiscal ratificó que los restos hallados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra corresponden, “en un noventa y ocho por ciento”, a la adolescente desaparecida el 23 de mayo. Aunque la identificación por ADN será la que otorgue la completa confirmación, Garzón aseguró que la causa sigue abierta, que existe un imputado, Claudio Barrelier, que se encuentra detenido, y que no se descarta la existencia de eventuales cómplices.

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La conferencia de prensa tuvo varios momentos de tensión, al comienzo cuando el fiscal formuló una introducción cuestionando el accionar de los periodistas y luego cuando la prensa formuló preguntas en torno de la supuesta falta de celeridad con qué habrían actuado la policía y la justicia en la búsqueda de la víctima. Si bien del encuentro con la prensa también formó parte el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, finalmente no habló en ningún momento de la reunión.

La confirmación del homicidio de Agostina se sustentó en pruebas forenses preliminares y el hallazgo de restos compatibles con la menor de edad. El fiscal precisó que la investigación continúa con un imputado principal, la búsqueda de posibles cómplices y la incorporación de evidencias, y advirtió que no se descartan nuevas imputaciones, ampliaciones procesales ni otras líneas de investigación.

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Garzón abrió la conferencia reclamando sensibilidad a la prensa y recalcó el impacto humano del caso. “Sepan que en cada pregunta de ustedes, en cada foto y en cada tarea, que hay una mamá, hay un papá, una familia sumergida en el dolor”, expresó. Insistió en que la familia fue informada antes que los medios sobre el hallazgo del cuerpo y pidió respeto en el tratamiento público.

El ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros también participó de la conferencia pero no formuló declaraciones (Mario Sar)

“Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que, les diría, en un noventa y ocho por ciento de posibilidad, sea Agostina”, afirmó. El fiscal subrayó que aún se espera una certeza absoluta de la ciencia forense respecto de la identidad.

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Garzón también indicó: “Hoy estamos frente a un homicidio. Estamos con una persona imputada”. Anticipó un cambio en la calificación legal y recalcó que restan “circunstancias que deben ser investigadas”, como los motivos y el contexto en que Agostina llegó al lugar del hecho. Añadió que “el entorno familiar y no familiar es absolutamente investigado desde el primer día”.

El fiscal Garzón rechazó hacer autocrítica sobre el accionar de la fiscalía o la policía en el caso Agostina. Ante la insistencia de los periodistas sobre posibles falencias en la investigación o si se podría haber evitado el crimen, respondió: “No hay ninguna, absolutamente ninguna autocrítica que hacer”. Sostuvo que el trabajo de la fiscalía se realizó conforme a las pruebas y las circunstancias del caso, y remarcó que todas las líneas investigativas se abordaron desde el comienzo.

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Estado de la investigación y detalles forenses

El fiscal describió el operativo que permitió el hallazgo, agradeciendo el esfuerzo de las fuerzas policiales y forenses. Explicó: “Toda la prueba condujo a este lugar. Esta búsqueda fue como encontrar un clavo en un pajar”.

La familia reclamó Justicia (Mario Sar)

En cuanto a la hora de la muerte, precisó que los elementos recolectados ubican el fallecimiento de Agostina en las primeras horas posteriores a su desaparición. “El episodio de homicidio se produjo entre las 23,30 del sábado y la una o dos de la mañana” del domingo, sostuvo el fiscal.

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El hallazgo de los restos se produjo en un descampado muy extenso de la zona de Ferreyra, en la capital provincial, tras un minucioso análisis de cámaras y datos de geolocalización de teléfonos. El fiscal remarcó que no existe por ahora un coautor imputado, aunque eso “no significa que no pueda haberlo” en el futuro.

Cuando fue consultado sobre el lugar donde se produjo el crimen dijo que fue “en el domicilio donde entro Agostina”, en referencia a la vivienda del único imputado, quien fue el único que posteriormente, según las cámaras, fue visto salir del lugar.

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Preguntas de la prensa y clima de tensión

Durante la conferencia, el intercambio con la prensa evidenció la tensión en torno a la investigación. El fiscal reiteró que “el móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer” y que “la investigación no está cerrada”. Señaló que todas las posibilidades seguirán en análisis.

Al ser consultado por la posible implicación de otros actores, incluso integrantes del entorno familiar del principal imputado, Garzón respondió: “Es motivo de investigación”. Subrayó que “no puede haber imputación sin una prueba previa”.

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Durante la noche de este sábado mientras se desarrollaba la conferencia del fiscal la familia y los vecinos reclamaban justicia (Mario Sar)

El clima se volvió tenso cuando una periodista cuestionó el extenso reconocimiento que hizo el fiscal a los canes utilizados en la búsqueda. Ante ese reproche Garzón defendió el profesionalismo de los equipos y afirmó que por su parte “absolutamente todos los aspectos que impliquen el debido respeto a la situación de vulnerabilidad de una mujer y de una niña son considerados”.

Sobre la denuncia y la activación del protocolo de búsqueda, Garzón explicó que se procedió de inmediato tras recibir la notificación a las 8:42 del domingo. Aclaró: “A partir de la denuncia se activa el protocolo de búsqueda, de visitas a entornos, amistades y hospitales, acorde a lo que marca la ley”.

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Ante los reclamos por supuestas demoras, fue enfático al sostener que no hay por su parte "absolutamente ninguna autocrítica”, y justificó el accionar judicial según la naturaleza de la denuncia y el desarrollo de la investigación.

Próximos pasos procesales y líneas de investigación

Garzón anticipó nuevas medidas procesales. “El detenido será llamado nuevamente a indagatoria porque el hecho se verá modificado por un episodio de homicidio”, adelantó, sugiriendo un probable cambio de calificación legal.

Afirmó que “todas las hipótesis siguen abiertas” respecto a cómplices o la intervención de otras personas. En relación a la posibilidad de incorporar figuras de violencia de género en la causa, aclaró: “Van a tener imputación, pero la investigación continúa”. Además, confirmó la existencia de antecedentes penales del imputado y que estos están incorporados a la pesquisa.

El fiscal describió el trabajo realizado como un proceso doloroso y complejo: “Esta investigación fue como buscar un clavo en un pajar”. Atribuyó el éxito del hallazgo a la coordinación entre diferentes equipos técnicos y el rastreo con perros adiestrados, preservando los detalles técnicos de la evidencia hallada en la vivienda.

El hallazgo de Agostina Vega marcó para su familia el inicio del duelo y la posibilidad de buscar justicia, cerrando una etapa de incertidumbre y desasosiego, según expresó el fiscal durante la conferencia.