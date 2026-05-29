Crimen y Justicia

Violento altercado en Córdoba: una mujer fue arrestada por agredir a su expareja y familiares

El hecho ocurrió en el barrio Maithe de la localidad de Mina Clavero. La intervención policial evitó que la situación escalara . La joven fue trasladada a la sede policial

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Una oficial de policía uniformada junto a una mujer detenida, con otras figuras borrosas y un patrullero blanco y azul en un camino de tierra
Una oficial de policía detiene a una mujer, acompañada por otras personas, junto a un patrullero en Mina Clavero, Córdoba, tras una presunta agresión a su expareja (El Doce.tv)

Una mujer de 26 años fue detenida ayer jueves por la mañana en Mina Clavero luego de verse involucrada en un episodio de violencia que alteró la tranquilidad del barrio Maithe. La intervención policial se produjo tras una serie de hechos que incluyeron agresiones físicas, amenazas y disturbios en la vía pública.

El caso movilizó a los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre una situación de violencia en desarrollo. Al llegar al lugar, el personal policial constató que la joven, oriunda de Mina Clavero, había atacado a su expareja y a varios miembros de la familia de este, en un contexto de conflicto familiar.

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La rápida actuación de los agentes permitió controlar la situación y evitar que el episodio escalara aún más. Según la información oficial difundida por la policía, la mujer fue detenida en el lugar de los hechos y trasladada de inmediato a la sede policial para su resguardo y para el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, los efectivos policiales fueron convocados ante la denuncia de disturbios en la vía pública, donde se reportaban agresiones físicas y amenazas.

La policía detalló que, al arribar al lugar, la situación estaba fuera de control, con presencia de varios testigos que presenciaron el ataque. En ese contexto, los uniformados procedieron a separar a las partes involucradas y a reducir a la agresora, quien fue aprehendida y puesta bajo custodia.

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La investigación inicial señala que el conflicto tiene origen en una disputa previa entre la joven y su expareja. Los hechos sucedieron en el marco de lo que las autoridades describieron como un episodio de violencia familiar, un fenómeno que ha generado preocupación en diferentes localidades de la región.

Testigos presenciales indicaron que la discusión escaló rápidamente, derivando en una agresión física y amenazas verbales hacia los presentes.

La policía tomó declaración a los involucrados y recolectó testimonios de vecinos que observaron el altercado, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia de los hechos. Las autoridades destacaron la importancia del llamado de alerta que realizaron los testigos, ya que la intervención temprana fue clave para evitar consecuencias mayores.

Las autoridades judiciales de Villa Cura Brochero tomaron intervención en el caso y, según se indicó, avanzarán con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Fuentes judiciales explicaron que la detenida quedó formalmente imputada y que se le notificaron los derechos y garantías previstos por la ley. La causa será tramitada por los tribunales con competencia en la materia, que decidirán los próximos pasos procesales.

En tanto, la familia de la víctima recibió asistencia y contención por parte de personal especializado en violencia familiar. El hecho reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención de este tipo de episodios en la región.

La rápida acción de la Policía fue clave para que la situación no sea aún más grave
La rápida acción de la Policía fue clave para que la situación no sea aún más grave

Un hombre apuñalado y una mujer detenida en Río Negro

Un hombre de 39 años sufrió una herida cortopunzante en la zona lumbar este martes por la tarde tras un presunto episodio de violencia familiar. El epiodio fue registrado en una vivienda de la calle Urquiza, ciudad de Roca, provincia de Río Negro, donde una mujer fue detenida. La situación motivó además la intervención de organismos especializados para resguardar a un menor que se encontraba en la vivienda al momento del incidente.

Por disposición de la Fiscalía, una mujer de 26 años fue imputada en una causa por lesiones con arma blanca, mientras un niño presente en el domicilio fue puesto bajo intervención de la Senaf. La detención de la mujer y la apertura de la investigación judicial se produjo luego de que un llamado al servicio de emergencias solicitara la presencia policial.

El protocolo de actuación incluyó la intervención inmediata de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que dispuso medidas de resguardo para el menor presente en el domicilio, con el objetivo de garantizar su integridad y contención ante la situación vivida.

El hecho fue investigado desde el arribo del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias en la vivienda. Al llegar los efectivos de la Subcomisaría 69.ª, constataron que la víctima presentaba la lesión antes de ser asistida en el lugar y trasladada por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) al hospital, donde recibió atención médica especializada y quedó en observación para evaluar la evolución de la herida.

La Jefatura de Policía de Río Negro anunció que junto al Área de Coordinación de las Comisarías de la Familia y de las Oficinas del Niño, Mujer y Familia, está desarrollando una nueva Guía Operativa destinada a optimizar la respuesta institucional ante situaciones de violencia y vulneración de derechos en la provincia. Todas las víctimas, independientemente de su género, pueden acceder a los mecanismos de contención, evaluación de riesgo y derivación previstos en la normativa, así como a la articulación con organismos de apoyo y protección.

El abordaje interdisciplinario se consolida con la participación de profesionales en psicología, trabajo social y abogacía, responsables de elaborar evaluaciones de riesgo que fundamenten medidas ante la Justicia de Familia. El servicio policial se estructura sobre tres pilares esenciales: la asistencia inmediata, la prevención a través de capacitaciones y detección temprana de situaciones de riesgo y la protección, orientada a la gestión urgente de medidas judiciales y al resguardo de la integridad física.

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