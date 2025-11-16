Crimen y Justicia

Qué es “764″, el enigmático y satánico número que apareció en amenazas a dos universidades

La UCA y la UNTreF recibieron mensajes similares con menciones a una inquietante red criminal asociada a la explotación sexual de menores en línea y al terrorismo. Las advertencias del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos

“Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764″. La frase aparece en una amenaza dirigida a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), realizada mediante un mail que llegó a diferentes casillas institucionales de la casa de estudios y alarmó a las autoridades que ya venían investigando intimidaciones similares realizadas a la Universidad Católica Argentina (UCA).

Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”, prometía el autor del último mensaje, un supuesto ex estudiante dolido por haber sido “acosado y humillado”, que utilizó como remitente un usuario que también hace referencia a la cifra y al sentido de la estructura: "asmodeus764″.

Amenaza en la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Según las religiones abrahamicas, Asmodeus es un demonio considerado el “príncipe de la lujuria”, un ángel que cayó al infierno y es asociado a la avaricia, la venganza y el deseo carnal. Tras el mensaje, la universidad reforzó la seguridad.

El viernes 7 de noviembre, un mail similar llegó a la UCA, en Puerto Madero, y obligó al establecimiento a evacuar sus sedes en Mendoza, tal como lo señalaron en un comunicado publicado en redes sociales. Se repitió el lunes 10, en esa provincia, en Rosario y en CABA.

La metodología siempre fue la misma: la intimidación fue enviada a correos oficiales. “MAÑANA CONOCERÁN A SU DIOS”, indicaba el correo. El autor se identificó como “militante de la red 764″.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las divisiones de antiterrorismo de la Bonaerense y de la Ciudad trabajan en el caso, con la colaboración del FBI e Interpol.

El comunicado de la UCA tras las amenazas

“No hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina, sí en Estados Unidos, donde se arrestó a algunos de sus miembros. Creemos que pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla”, indicó una fuente del caso a Infobae.

En tanto, hasta el viernes, las causas que buscan esclarecer los episodios de la UCA y la UNTreF no habían sido unificadas en la Justicia, aunque hay elementos comunes.

El mensaje enviado a la UNTreF lleva imágenes adjuntas. En una de ellas, se puede ver una escopeta sobre sábanas grises. Otra foto muestra a un hombre con una pistola en su mano, una campera con el símbolo nazi. Sostiene, al mismo tiempo, el libro El Corán del Diablo, un texto que contiene instrucciones de ritos satánicos y rezos al diablo.

La red 764

¿Qué es la red 764? Recientemente, el FBI expresó de forma pública su preocupación en torno al grupo integrado por “depredadores cibernéticos”.

El mail con amenazas que recibió la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Se trata de personas violentas que se hacen amigos de adolescentes a través de plataformas en línea populares —como Discord, Roblox, Telegram y 8chan— luego los coaccionan para que intensifiquen su comportamiento sexual y violento, empujando a las víctimas a crear pornografía explícita, dañar a las mascotas familiares, cortarse con objetos afilados o incluso suicidarse, según reflejó ABC News.

De acuerdo a las autoridades, algunos de los depredadores incluso organizan reuniones virtuales para que otros vean cómo atormentan a las víctimas en directo.

“Vemos muchas cosas malas, pero esta es una de las cosas más inquietantes que estamos viendo”, dijo el subdirector del FBI, David Scott, jefe de la División de Contraterrorismo del FBI, que dirige muchas de las investigaciones del gobierno estadounidense relacionadas con el caso 764. En mayo pasado, estaban en curso más de 250 investigaciones.

La red también es descrita como una “secta neonazi satánica”, de extrema derecha. Glorifican ataques con víctimas masivas, como el tiroteo en la escuela secundaria Columbine en 1999 o introducen a las víctimas a otras ideologías extremas como el neonazismo o el satanismo.

Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La advertencia llegó tras la acusación contra Baron Cain Martin, conocido en línea como “Convict”, uno de los líderes más notorios.

“Los presuntos crímenes de este hombre son de una depravación inimaginable y reflejan el terrible peligro que representa 764. De ser declarado culpable, enfrentará graves consecuencias mientras trabajamos para desmantelar esta red maligna”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “Insto a los padres a mantenerse alerta ante las amenazas que enfrentan sus hijos en línea”, agregó.

Su presunto fundador, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años de prisión en Texas luego de declararse culpable de varios cargos relacionados con pornografía infantil en 2023. Creen que bautizó la comunidad que lanzó en Discord con ese número porque, en ese momento, vivía en Stephenville, Texas, donde el código postal comienza con los números 764.

