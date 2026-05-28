Crimen y Justicia

Cayó una red de hackers que robaba y vendía datos de organismos nacionales: hay siete detenidos

Se realizaron once allanamientos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos. Entre los detenidos hay un adolescente de 15 años

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Cayó una organización que robaba datos de organismos nacionales

Una organización criminal dedicada al robo y la venta ilegal de datos de organismos públicos fue desarticulada en las últimas horas tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluyó once allanamientos en distintos puntos del país.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a Infobae, el caso comenzó en octubre del año pasado, cuando el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA inició tareas de campo para identificar la estructura y el funcionamiento de la red.

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La pesquisa, encabezada por el fiscal Ramiro González, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, permitió establecer que la organización operaba a través de Telegram, plataforma en la que ofrecía a la venta la información.

Entre los datos comprometidos había información sensible proveniente del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), registros de dominios vehiculares de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a las plataformas Mi Argentina y PAMI.

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detención hackers
Hay siete detenidos en total.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la información sustraída era comercializada en el mercado ilegal y luego utilizada para cometer estafas, extorsiones y amenazas.

Los agentes de la PFA descubrieron que la red contaba con un equipo de hackers. También detectaron el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para la estratificación y redistribución de los activos provenientes de estas maniobras ilícitas.

Inclusive, entre los miembros identificados, había algunos que actuaban como “mulas digitales”. “A través del análisis de trazabilidad financiera y la geolocalización de conexiones IP, se consolidaron los vínculos coordinados y sostenidos entre los encartados”, precisaron desde la investigación.

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Hubo once allanamientos.

Otro de los puntos que surgió fue que la red estaba estrechamente vinculada e incluso compartía integrantes con una organización transnacional conocida como “Dictadores”, desarticulada meses atrás. Esa banda se dedicaba al hackeo de cuentas digitales y al lavado de activos.

En octubre del año pasado, el operativo contra los “Dictadores” terminó con once detenciones y el secuestro de una gran cantidad de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación relacionada con las maniobras.

“Muchos de los investigados formaban parte de esa matriz criminal dedicada al desarrollo y usufructo de infraestructuras cibernéticas ilícitas”, indicaron las fuentes.

Con la investigación avanzada, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, ordenó once allanamientos simultáneos en Alejandro Korn, Bosques, Luis Guillón, José C. Paz, Moreno y la Ciudad de Buenos Aires, además de la localidad de Jovita, en Córdoba; Villa Berthet, en Chaco; la capital de La Rioja; la capital de San Juan; y Paraná, en Entre Ríos.

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La organización estaba vinculada a otra recientemente desarticulada.

Participaron del procedimiento agentes de la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales (GEOF), de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, de las Divisiones Unidades Operativas Federales de Río Cuarto, Presidencia Roque Sáenz Peña, La Rioja, San Juan y Paraná, de la Unidad de Intervención de Tecnologías Forenses, de la División Comunicaciones Cuyo, de la División Comunicaciones Rosario y NOA – Tucumán como así también un equipo V.A.N.T. con su operador de la División Automotores todos de la PFA, junto con los testigos de rigor. En total, trabajaron 20 móviles y 128 efectivos.

Los operativos terminaron con la detención de cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años. Además, los investigadores secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, cuadernos con anotaciones, un disco externo, un pendrive, una tablet, dos discos SSD, un dispositivo Point de Mercado Pago, un módem, un router y otros elementos relevantes para la investigación.

Tanto los detenidos como el material incautado quedaron a disposición del juez interviniente.

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