Chascomús: quién es el joven que manejaba la moto en la que viajaba Kevin Martínez y que declara hoy ante la Justicia

Asi fue el accidente en Chascomús

Hoy es un día clave en el expediente por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que falleció luego de un violento choque y que después fue golpeado brutalmente por un vecino. El motivo: declara como imputado el joven de 17 que manejaba la moto en la que viajaba la víctima al momento del accidente.

Se trata de un chico con domicilio en esa localidad bonaerense, acusado dentro de la causa por el delito de homicidio culposo agravado. El menor, que también había resultado herido luego del choque, fue citado a declaración indagatoria por la fiscal del caso, Daniela María Bertoletti Tramuja. Si lo decide, puede abstenerse de contestar las preguntas de la Justicia.

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De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Allí, una Honda XR 150, en la que circulaban Kevin y el adolescente de 17 años chocó contra un auto Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años. El impacto dejó a los dos menores heridos, quienes viajaban sin casco.

La moto en la que iban los menores, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, en un expediente que también se tramita en la fiscalía de Bertoletti Tramuja.

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Según la Justicia, el menor de 17 conducía la moto de manera imprudente y a gran velocidad. Sin embargo, la gravedad no solo reside en la velocidad y el descuido del chico, sino también en que la motocicleta utilizada había sido robada apenas días antes. Es por eso que el documento judicial en el que se lo imputa al menor y se eleva citación para brindar declaración indagatoria, resalta que la adquirió o recibió sabiendo su origen ilícito. Es por esto que también fue imputado del delito de encubrimiento en concurso real entre sí.

Kevin Martínez, el joven que murió en el accidente en Chascomús

Para la Justicia, el joven manejó de “manera imprudente y/o negligente y violando el deber de cuidado”. En ese sentido, sostienen que realizó “maniobras de alta velocidad, sin dar oportunidad para efectuar alguna acción tendiente a evitar el embestimiento".

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Las pruebas incluidas abarcan actas policiales, informes médicos, inspecciones oculares y materiales fotográficos reunidos entre el 12 y el 15 de mayo. La autopsia confirmó que Kevin Martínez murió el 13 de mayo como consecuencia directa del choque.

“Con su actuar antirreglamentario el sujeto activo transgredió la norma” de varios artículos de la ley, y detalla que el acusado se muestra como autor individual de ambos delitos.

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Tras el impacto, Martínez fue asistido en el hospital local y derivado a un centro de salud en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 13 de mayo a raíz de múltiples fracturas craneales.

No será la primera vez que el imputado enfrente un expediente judicial. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad.

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Concretamente, en el Juzgado de Garantías Nº1 de Dolores se le abrió un expediente por el delito de hurto, en el que fue declarado inimputable y sobreseído por su edad. El 4 de mayo fue acusado de robar una moto a una mujer, delito por el que fue allanado en su domicilio. Por el momento, se desconoce el estado del expediente.

Los otros imputados

Dentro del expediente también está imputada M.A.S., la joven que manejaba el auto Ford Ka que colisionó con la moto en la que iban los dos adolescentes. La imputación es por el delito de homicidio culposo.

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El otro es Leandro Edgardo Marzzellino (50), el hombre que fue detenido el fin de semana por golpear salvajemente Kevin Martínez mientras el adolescente era atendido por médicos minutos después de sufrir un violento choque.

El hombre fue indagado el mismo sábado, día de la detención, por la fiscal de la causa por el delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

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Así fue la golpiza de Marzzellino a Kevin

De acuerdo con lo que señalaron las fuentes a este medio, el hombre dijo que reconoció a Kevin como un chico que supuestamente lo quiso asaltar y por eso decidió cobrarse venganza. Aseguró que “se indignó” y “le comenzó a pegar”. Luego de escuchar su explicación, la Justicia resolvió mantenerlo detenido.

La Justicia también imputó por incuplimiento de los deberes de funcionario público a los cuatro policías que estaban al momento de la golpiza, a quienes acusó de no impedir que Marzzellino golpeara a Kevin y también por no detenerlo.

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Los policías imputados fueron identificados como María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, quienes deberán presentarse a prestar declaración la próxima semana. Las pericias también establecieron que Martínez se encontraba esposado al momento de la golpiza.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”.

Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.