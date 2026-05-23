Crimen y Justicia

Confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un río de Chaco: se trata de un hombre de 77 años que estaba desaparecido

El hombre había desaparecido el 5 de mayo y las pericias científicas permitieron identificarlo tras el hallazgo en la orilla del río Negro. La causa sigue caratulada como muerte dudosa

Guardar
Google icon
El Departamento de Antecedentes Personales confirmó la identidad a través de pericias papiloscópicas
El Departamento de Antecedentes Personales confirmó la identidad a través de pericias papiloscópicas

La Policía de Chaco confirmó que el cuerpo que se encontró flotando en la orilla del río Negro de Resistencia pertenece a Mario Carlos Ortíz de 77 años. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de mayo y el miércoles, albañiles en el barrio Santa Clara, hallaron el cadáver lo que motivó la intervención inmediata de la policía.

La confirmación sucedió tras los informes de los estudios de laboratorio realizados por el Departamento Antecedentes Personales. Estos procedimientos arrojaron un resultado positivo, estableciendo así la correspondencia entre el cadáver y los registros de Mario Carlos Ortiz. La identificación de Mario Carlos Ortiz se logró a través de un proceso técnico y científico conocido como cotejo papiloscópico. Este procedimiento consiste en comparar las huellas dactilares obtenidas del cuerpo con los registros existentes en las bases de datos policiales o civiles.

PUBLICIDAD

El uso de estas técnicas es fundamental en situaciones en las que el reconocimiento visual resulta imposible, ya sea por el tiempo transcurrido o por las condiciones en que se encuentra el cuerpo. A pesar del avanzado, las fichas necrodactilares permiten analizar las crestas y surcos de los dedos, que son únicos en cada persona. En este caso, además, se realizaron estudios de laboratorio complementarios para confirmar la correspondencia, garantizando así la certeza en la identificación.

En este marco, por el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, el cual no permitió identificar al hombre a simple vista, la fiscalía esperaba los resultados de las pericias. Por otro lado, la hija de Mario Carlos Ortiz, Sonia, declaró a Diario Chaco: “El cuerpo está muy irreconocible, muy hinchado, muy comido”. Lo que habría llamado la atención de los familiares fue la vestimenta, que mantenía similutes con lo que usaba la última vez que fue visto. “El pantalón negro si tenía, la remera negra. Coincidia si”, señaló la hija.

PUBLICIDAD

El cuerpo apareció en un sector ubicado detrás de una vivienda de la calle Concepción del Bermejo, en la ribera del río Negro. Sonia Ortiz expresó: “Yo lo miré y era él”, aludiendo al momento del reconocimiento, aunque en ese instante aún no se había emitido la confirmación oficial. Este testimonio se sumó a la expectativa y la conmoción generada en el entorno familiar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los resultados de los estudios fueron incorporados al expediente de la causa, que continúa bajo la calificación de "supuesta muerte dudosa". Las diligencias judiciales prosiguen para determinar en qué circunstancias se produjo el deceso de Mario Carlos Ortiz y esclarecer los hechos que rodearon su desaparición.

El hombre fue visto por última vez el pasado 4 de mayo
El hombre fue visto por última vez el pasado 4 de mayo

Mario Carlos Ortiz fue visto por última vez el 5 de mayo, cuando salió de su domicilio en Resistencia. Según el relato de sus familiares, Ortiz solía caminar por la zona y tenía rutinas habituales, lo que generó preocupación al no regresar. Tras varias horas sin tener noticias, la familia denunció su desaparición y aportó datos sobre la vestimenta y las características físicas del hombre.

Desde ese momento, la búsqueda se intensificó con rastrillajes en barrios cercanos, consultas en hospitales y la difusión de imágenes en redes sociales y medios locales para encontrar al hombre de 77. La desaparición de Mario Carlos Ortiz, motivó la apertura de actuaciones judiciales y el inicio de tareas investigativas por parte de la policía que se extendieron durante más de dos semanas.

Se utilizaron drones, la División de Canes y distintas comisarías de Resistencia, junto con la colaboración de vecinos y la distribución de folletos con la descripción física del hombre. El trabajo se concentró en áreas urbanas y rurales, así como en canales y lagunas cercanas al último lugar donde Ortiz había sido visto.

Temas Relacionados

ChacoMario Ortízdesaparecidoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

El episodio ocurrió en la mañana del jueves, pero las familias recibieron el aviso por la tarde. La institución aseguró que se activaron los protocolos y que no hubo riesgo para los estudiantes

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

Desmantelaron un búnker de drogas en Mar del Plata y rescataron a dos monos capuchinos en cautiverio

Junto con los monos, la Policía Federal encontró gallos criados para ser explotados en riñas. No obstante, confirmaron que siguen en búsqueda de la pareja acusada de vender estupefacientes

Desmantelaron un búnker de drogas en Mar del Plata y rescataron a dos monos capuchinos en cautiverio

Dictaron prisión domiciliaria para la policía detenida por el caso del joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a la única policía detenida por el caso. La investigación apunta a la eliminación de pruebas y burlas entre los efectivos sobre la detención del joven, mientras la familia insiste en que se trató de abuso policial

Dictaron prisión domiciliaria para la policía detenida por el caso del joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

Condenaron a una médica por la muerte de un estudiante que sufrió una falla multiorgánica tras su viaje de egresados

Thomas Octavo murió un día después de haber sido atendido por la acusada en una guardia de Valentín Alsina. La Justicia consideró que, con el tratamiento indicado, se hubiera evitado el desenlace

Condenaron a una médica por la muerte de un estudiante que sufrió una falla multiorgánica tras su viaje de egresados

Investigan el incendio de una casa en Villa Amelia: murió una mujer y su esposo fue internado en grave estado

Los servicios de emergencia lograron salvar al hombre de 70 años, pero la víctima fatal ya se encontraba sin vida. Analizan si se habría tratado de la explosión de una garrafa

Investigan el incendio de una casa en Villa Amelia: murió una mujer y su esposo fue internado en grave estado

DEPORTES

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

La Conmebol recibió un informe por “volumen anormal” de apuestas que involucra a un jugador de Independiente Rivadavia

TELESHOW

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

Carmen Barbieri recordó su juventud y confesó de qué se arrepiente en su vida: “Nunca hice de gato”

INFOBAE AMÉRICA

Irán y Omán deliberan sobre un sistema de pagos para el estrecho de Ormuz

Irán y Omán deliberan sobre un sistema de pagos para el estrecho de Ormuz

Cómo es el programa de drones militares de la dictadura cubana

El turismo a Cuba cayó más del 55% en 2026 y crece la presión contra el régimen por la crisis humanitaria en la isla

José Luis Lupo, ministro de la Presidencia de Bolivia: “Estamos en un punto de inflexión entre el pasado y el futuro”

Fracasaron las negociaciones por un acuerdo en la ONU sobre el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares