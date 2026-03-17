Crimen y Justicia

Ataque sicario en San Isidro: baleó una casa y mató a una mujer en un ajuste de cuentas por la venta de un BMW

El homicida llegó en moto y disparó siete veces contra la propiedad. El ataque estaba dirigido al hijo de la víctima. Fue arrestado el presunto instigador del crimen en un country de Escobar

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Asesinaron a una mujer en su casa de Béccar: la víctima fue atacada por un sicario tras un conflicto económico de su hijo con otro hombre

El crimen ocurrió a plena luz del día, unos minutos antes de las 18 de este lunes. Un video captado por una cámara de seguridad muestra cómo en ese momento una moto se detuvo frente a una casa de la localidad bonaerense de Béccar, en el partido de San Isidro, donde vivía una mujer de 53 años y su hijo de 27. El conductor, con casco puesto y sin bajarse, rápidamente sacó un arma y disparó siete veces contra el frente: cuatro balazos atravesaron la puerta y otros tres impactaron en una persiana. Adentro, la dueña cayó herida en el living y murió casi en el acto.

Las detonaciones alertaron a los vecinos. Tras los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar. Ingresaron al domicilio a través de una propiedad lindera. Allí encontraron a la víctima sin signos vitales. Fue identificada como Cecilia Andrea Iraola.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo apunta a un conflicto vinculado a la venta de un auto BMW. La información recabada por los investigadores indica que el hijo de la fallecida había vendido ese coche por unos 10.000 dólares, pero tras la operación, el comprador reclamó que el vehículo tenía fallas y exigió que le devolvieran el dinero.

Desde entonces, comenzaron las amenazas de muerte contra el joven. El vendedor, llamado Matías, decidió viajar a Costa Rica el pasado fin de semana y hasta este martes seguía allí. Por eso, al momento del ataque, solo su madre estaba en la vivienda ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200.

Asesinaron a una mujer en su casa de Béccar: el rastreo mediante cámaras de seguridad al sicario tras el ataque

De acuerdo a la reconstrucción de los detectives, el sicario, tras el ataque, se dio a la fuga por la avenida General Guido, para luego tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales registraron parte de su ruta de escape.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella. Los registros de cámaras de seguridad y el análisis de antenas de telefonía fueron claves para avanzar con celeridad. Las investigaciones desembocaron en dos allanamientos.

Uno fue en un country de Escobar, donde la Policía Bonaerense arrestó a Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del ataque. Se trataría de la persona con la que Matías tuvo el conflicto por la venta del coche. En su vivienda, los agentes secuestraron teléfonos y otros elementos que serán analizados.

Hay un dato que compromete a Arroyo: las fuentes indicaron que estuvo en las inmediaciones del domicilio poco antes del asesinato. Será indagado en las próximas horas.

Gustavo Ezequiel Arroyo, el presunto
Gustavo Ezequiel Arroyo, el presunto autor intelectual del crimen

En paralelo a ese operativo, siguió la búsqueda del autor material de los disparos.

Tras detectar la patente en las filmaciones, se supo que la moto que usó el tirador está registrada a nombre de un hombre llamado Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, con domicilio en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Entonces, fueron a allanarlo.

Cuando la Policía Bonaerense llegó a esa casa, advirtieron que el sospechoso tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, la cual se quitó de inmediato, para luego escapar por los fondos. En el lugar, se secuestraron más elementos de interés para la causa.

Un arma, teléfonos y otros
Un arma, teléfonos y otros elementos secuestrados en los allanamientos

Mientras se intenta determinar si se trata del autor material del homicidio o si solo facilitó el vehículo, Ragni continúa prófugo.

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