Crimen y Justicia

Investigan a un actor e influencer que fue filmado disparando al aire en el barrio 31 junto a un vecino

Fiscalías porteñas, de oficio, abrió una causa contra Santiago Motolo por abuso de armas tras la viralización del video

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Fiscalías porteñas lo investigan de oficio a Santiago Motolo por abuso de armas tras la viralización del video

El actor e influencer Santiago Motolo, conocido por sus participaciones en las series El Marginal, El Jardín de Bronce y en O11CE, es investigado por un fiscal porteño luego de que se viralizara un video suyo disparando al aire en el barrio 31.

La causa la investiga la Fiscalía N°11 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que abrió el expediente de oficio por el delito de abuso de armas.

“Se están realizando tareas investigativas”, detallaron a Infobae fuentes del caso sobre la incipiente causa.

En las imágenes que encabezan esta nota se ve a un hombre de gorra con un arma, parado junto a Motola, que estaba de recorrida por el barrio 31 junto a un equipo, filmando escenas del barrio y cómo se vive en ese lugar.

Santiago Motolo (Instagram)
Santiago Motolo (Instagram)

El sospechoso armado, como si le estuviera enseñando a disparar, toma la pistola con su mano y con la del actor que lo acompaña y hacen tres tiros al aire.

Todo habría sucedido a fines de febrero, al menos esa es la fecha de publicación que hizo en un video de YouTube que lleva el nombre: “Estuvimos en el barrio más peligroso”.

Allí, se lo ve junto a niños en una cancha de fútbol, en un video que hizo junto a un equipo. Después, se observa cómo camina las calles del barrio 31 y charla con los vecinos sobre la violencia en el lugar.

En la recorrida muestra los distintos lugares de la villa, como si estuviera en un paseo nocturno. Señala una barbería, una casa de comidas y le avisan de un gazebo en donde venden ropa original. “Qué buena pilcha”, lanza.

En un momento, cuando están frente a un lugar que hace pollo a la parrilla en el que debaten si se quedan a comer, la cámara lo pierde a Motola y se queda con los otros jóvenes que fueron con él.

Una de las chicas le dice a su colega: “No me gusta esto”. “Nooo, a mí tampoco”, le responde el joven y se asusta al escuchar las detonaciones. Tres, como las que disparó Motola con el vecino de gorra de la 31. Y agrega: “La concha de tu madre, están tirando tiros”.

Luego, Motola se les suma y agrega: “Tiraron tres tiros, boludo”. Y se van del barrio en busca del coche de aplicación que los fue a buscar.

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