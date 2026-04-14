Monserrat: entraron a robar a un bar y amenazaron con armas a los clientes

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres, de 26 y 28 años, acusados de protagonizar un violento intento de robo en un bar del barrio porteño de Monserrat, donde amenazaron con armas de fuego a los clientes y luego quisieron escapar.
Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se desarrolló cerca del mediodía del sábado 4 de abril, luego de que la fuerza de seguridad porteña fuera alertada sobre la presencia de personas armadas en el establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Presidente Luis Sáenz Peña y México.
Con las descripciones de los sospechosos aportadas por los testigos y el sentido en el que ambos se fugaron, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos.
El primero cayó en la calle Chile al 1100, a quien, en presencia de peatones que circulaban por la zona, se le halló un bolso tipo morral con una pistola Bersa modelo Thunder calibre .40, cuya numeración estaba suprimida, además de varias municiones.
El segundo implicado no llegó muy lejos. Tras la rápida acción de los efectivos, fue capturado a pocas cuadras.
Los arrestos estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. Ambos quedaron detenidos a disposición de Flagrancia Sur, bajo la dirección del fiscal Carlos Caputo, quien ordenó el secuestro del arma y continuar con las medidas correspondientes.
En el caso del primer detenido, se constató que posee antecedentes por tres hechos entre 2019 y 2021, por robo, hurto e infracción a la Ley de Drogas.