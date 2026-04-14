Monserrat: entraron a robar a un bar y amenazaron con armas a los clientes

Así fue el operativo que permitió la detención de los sospechosos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres, de 26 y 28 años, acusados de protagonizar un violento intento de robo en un bar del barrio porteño de Monserrat, donde amenazaron con armas de fuego a los clientes y luego quisieron escapar.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se desarrolló cerca del mediodía del sábado 4 de abril, luego de que la fuerza de seguridad porteña fuera alertada sobre la presencia de personas armadas en el establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Presidente Luis Sáenz Peña y México.

Los delincuentes luego de la detención

Con las descripciones de los sospechosos aportadas por los testigos y el sentido en el que ambos se fugaron, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos.

El primero cayó en la calle Chile al 1100, a quien, en presencia de peatones que circulaban por la zona, se le halló un bolso tipo morral con una pistola Bersa modelo Thunder calibre .40, cuya numeración estaba suprimida, además de varias municiones.

Una pistola Bersa Thunder fue incautada por la Policía de la Ciudad tras la detención de dos hombres que amenazaban a clientes en un bar de Monserrat.

El segundo implicado no llegó muy lejos. Tras la rápida acción de los efectivos, fue capturado a pocas cuadras.

Los arrestos estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. Ambos quedaron detenidos a disposición de Flagrancia Sur, bajo la dirección del fiscal Carlos Caputo, quien ordenó el secuestro del arma y continuar con las medidas correspondientes.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que amenazaban con armas de fuego a clientes en un bar de Monserrat: incautaron un bolso con una pistola y municiones

En el caso del primer detenido, se constató que posee antecedentes por tres hechos entre 2019 y 2021, por robo, hurto e infracción a la Ley de Drogas.