Detuvieron a dos delincuentes por robos en Almagro y Balvanera: uno tiene 16 antecedentes y 3 condenas

La policía detuvo a dos sospechosos en Barracas

Dos delincuentes con un extenso prontuario fueron detenidos en las últimas horas en la Villa Zabaleta, en el barrio porteño de Barracas, acusados de cometer una serie de robos a mano armada en Almagro y Balvanera.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, ambos cuentan con numerosos antecedentes: uno de ellos acumula 16 registros y tres condenas previas.

Las detenciones ocurrieron luego de que efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) del Barrio 21-24 detectaran un Peugeot 2008 blanco, a partir de una alerta emitida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

A partir de ese momento se desplegó un operativo cerrojo que culminó en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y el Pasaje 70, en las inmediaciones del asentamiento.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad y se realizó un monitoreo en tiempo real del vehículo en el que circulaban los ladrones por parte de la fuerza de seguridad porteña. El video que acompaña esta nota retrata esa secuencia.

Los sospechosos circulaban en ese vehículo, que había sido utilizado en distintos hechos delictivos: el robo de la cartera de una mujer en Moreno y Maza, y el asalto a dos menores, a quienes les sustrajeron sus teléfonos celulares en Venezuela y 24 de Noviembre.

La policía secuestró una cartera y un morral.

Al momento de la detención, los efectivos encontraron dentro del auto un morral y una cartera de mujer, aunque sin pertenencias en su interior.

El detenido de 35 años, quien registra la mayor cantidad de antecedentes, cuenta con condenas por robo, robo agravado por el uso de arma y tentativa de robo. En cuanto a sus ingresos a comisarías, la mayoría de los registros corresponden a hurto, usurpación, lesiones leves, tenencia de arma no convencional e infracción a la Ley de Drogas 23.737.

Por su parte, el segundo sospechoso, de 41 años, presenta un antecedente por encubrimiento agravado.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de Verónica González, quien avaló las detenciones y dispuso el secuestro del vehículo, la cartera y el morral, destacaron las fuentes a este medio.

Los sospechosos tienen 35 y 41 años.