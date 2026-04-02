Moreno: le pegó con una pala a un ladrón para defender a una mujer de un robo dentro de una pizzería

Así fue el asalto en la pizzería de Moreno

El barrio Mariló, en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno, fue escenario de un violento episodio en el que una mujer, madre del dueño de una pizzería, fue asaltada por dos delincuentes que la amenazaron con apuñalarla con un destornillador para que les entregara dinero de la recaudación del local. Luego más de dos minutos agresiones y amenazas, un vecino intervino en el robo, golpeó a uno de los ladrones con una pala y los obligó a huir.

De acuerdo con medios locales, el violento intento de robo ocurrió el miércoles de la semana pasada a las 16:30 en el local gastronómico “Triángulo de sabores”, ubicado sobre calle Potosí entre Uhart y Belgrano.

La víctima, madre del dueño del comercio, fue sorprendida en la vereda cuando retiraba residuos, momento en el que un hombre armado con un destornillador la amenazó exigiendo dinero y objetos de valor.

Angustiada, la mujer intentó resistirse y forcejeó con el ladrón que tenía el destornillador en la mano. En ese instante, el segundo asaltante llegó al lugar y entre ambos lograron reducir a la mujer.

Según el medio Semanario Actualidad, llegaron a sacarle dinero en efectivo y un teléfono celular. Durante el asalto, la madre del dueño del local incluso ofreció comida para intentar que los delincuentes abandonaran la pizzería.

Pero la secuencia no terminó allí: cuando los ladrones intentaban escapar por la parte delantera del comercio, un vecino armado con una pala intervino tras escuchar los gritos de auxilio. El vecino enfrentó a los asaltantes y le propinó varios golpes a uno de ellos, obligándolos a huir rápidamente.

Testigos indicaron que los sospechosos serían habitantes de la zona y que al menos uno residiría a unas cinco o seis cuadras del comercio.

La empleada sufrió moretones y raspones como consecuencia del ataque, aunque se recupera fuera de peligro. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Los delincuentes permanecen prófugos y aún buscados por la Policía.