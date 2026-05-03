Crimen y Justicia

El crimen en un cotillón de La Plata podría ser investigado como femicidio tras la aparición de nuevas pruebas

Mientras el principal acusado permanece detenido, los investigadores descartaron el móvil económico

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La Fiscalía evaluaría modificar la carátula del caso
La Fiscalía evaluaría modificar la carátula del caso

A tres días del asesinato que conmocionó a La Plata, la investigación por el crimen de Paula Lastiris (47) en un cotillón de la calle 37 entre 9 y 10 avanza con nuevos elementos que complejizan el caso y abren interrogantes sobre el móvil del ataque. Luego de que se descartara el móvil económico, las autoridades evaluarían si se habría tratado de un femicidio.

Mientras la Fiscalía N° 17, encabezada por María Eugenia Di Lorenzo, intensifica las medidas para esclarecer los hechos, el principal acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, permanece detenido sin haber declarado ante la justicia. No obstante, en las últimas horas surgió una línea investigativa producto de la relación que habrían mantenido la víctima y el sospechoso.

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A partir de las declaraciones recabadas en el expediente, los investigadores indicaron que estos refirieron a una relación tensa por el alquiler del local donde funcionaba el cotillón. Sin embargo, la aparición de una serie de episodios de malos tratos hacia Lastiris estaría bajo análisis.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, no se revelaron elementos que expliquen de manera concluyente el motivo del ataque, lo que mantiene el caso en una etapa clave para la definición de la acusación.

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Hospital San Martín de La Plata
La víctima fue atendida, pero murió a las horas (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

En paralelo, las autoridades judiciales confirmaron que la hipótesis de un conflicto económico fue descartada tras corroborar que la víctima y su pareja mantenían el alquiler al día. Incluso, verificaron que el propietario del inmueble no se había presentado a cobrar el pago correspondiente a abril.

Como parte de los nuevos elementos que se sumaron al expediente, indicaron que la familia de Lastiris aportó documentación que certificó la regularidad de los pagos, eliminando así de forma definitiva este posible móvil, que había sido señalado en las primeras horas de la investigación.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio, pero la fiscal no descartaría avanzar con el cambio de calificación a femicidio. Este cambio de figura penal implicaría una agravante significativa y la pena de prisión perpetua en caso de condena. Sin embargo, esto dependerá de la valoración que pudiera realizar el Juzgado de Garantías.

De igual forma, aún estarían pendientes los resultados del informe final de la autopsia, que precisará la mecánica de las heridas sufridas por la víctima, y diversas pericias psicológicas y psiquiátricas que fueron practicadas al acusado.

Los detalles del caso

La mujer fue socorrida por las autoridades, luego de que los vecinos dieran aviso al 911
La mujer fue socorrida por las autoridades, luego de que los vecinos dieran aviso al 911

Lastiris fue asesinada de un disparo la tarde del miércoles. Pese a que llegó a ser trasladada hacia el Hospital San Martín, su estado era crítico y murió horas después debido a la herida sufrida. El presunto autor del disparo fue localizado y detenido a pocas cuadras del lugar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y disparó contra la mujer que atendía el local. Tras el llamado al 911, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al sitio y, con datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo.

La policía, asistida por motos del Escuadrón Motorizado, los efectivos de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU), localizó al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del lugar del crimen.

Al momento de la aprehensión, se le secuestró un revólver, presuntamente utilizado en el ataque. El detenido fue identificado y quedó alojado en una dependencia policial. En el lugar del hecho se presentó Walter, quien se identificó como esposo de la víctima.

Finalmente, el juez de Garantías Pablo Nicolás Raele avaló el pedido de la fiscal y convirtió la aprehensión en detención formal. Al momento de la indagatoria, L.O.A. se abstuvo de declarar por consejo de su defensor.

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