Crimen y Justicia

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido en una comisaría

Tomás Orihuela había sido encontrado ahorcado en una celda de la capital provincial. La familia apunta a un posible abuso policial, mientras la Justicia busca esclarecer el hecho

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Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón (Córdoba)
Se registraron incidentes en el Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón.

La Justicia de Córdoba abrió una investigación por la muerte de un joven de 19 años que permaneció varios días en estado crítico tras ser hallado ahorcado en una celda. La familia denuncia un presunto caso de abuso policial.

Tomás Elías Orihuela falleció este lunes por la noche luego de agonizar en el Hospital Provincial del Suroeste “Eva Perón”. Había sido encontrado con un buzo en el cuello el pasado sábado en una comisaría del barrio General Paz de la capital provincial.

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Según el relato de la familia, el joven había sido detenido en dos ocasiones consecutivas antes de su muerte. La primera ocurrió el jueves por la noche, tras lo cual fue liberado; la segunda, el mismo sábado.

La Voz de Córdoba precisó que, si bien el joven registraba dos pedidos de captura (uno por estafas vinculadas a la venta de celulares y otro por hurto y violación de domicilio), ambos ya habían sido dejados sin efecto. Sin embargo, el sábado volvió a ser detenido en virtud de esas mismas órdenes.

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“¿Por qué se iba a ahorcar si iba a recuperar la libertad a las pocas horas”, cuestionó la hermana de la víctima, en declaraciones a ese medio, en referencia a la versión de que se habría tratado de un suicidio.

Primer plano de Tomás Orihuela, un joven con cabello oscuro y corto, camiseta negra con logo de cocodrilo verde y cadenas doradas, frente a bloques de hormigón
Tomás Orihuela, cuya muerte está siendo investigada.

“La Policía dice que se quiso ahorcar con un buzo en la comisaría. Creemos que no es verdad, porque él ya estuvo detenido cuatro meses y nunca tuvo ese tipo de conductas”, agregaron desde el entorno. También remarcaron que el joven no consumía drogas ni alcohol, ni padecía depresión.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Silvana Fernández. En paralelo, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad secuestró cinco teléfonos celulares a los efectivos que estaban de guardia cuando el joven fue hallado casi sin vida.

“No hay lugar para la mentira”

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia, aseguró que se entregarán todas las pruebas del caso a la Justicia: “No hay lugar para el ocultamiento, no hay lugar para la mentira, muchísimo menos para el encubrimiento”.

En declaraciones a Cadena 3, continuó: “Quiero decir que hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió, con lo cual el fiscal las va a tener en las próximas horas. Se secuestraron los celulares de los policías involucrados, que van a estar siendo abiertos, si es que no lo han sido ya”.

El domingo se registraron fuertes enfrentamientos entre la Policía y allegados a Orihuela en el acceso a Córdoba por la ruta 19. Los incidentes se repitieron anoche y dejaron un saldo de tres detenidos.

Juan Pablo Quinteros ministro de Seguridad de Córdoba
El ministro de Seguridad aseguró que se entregarán todas las pruebas a la Justicia.

El comisario mayor de la Policía de la provincia, Juan Pablo Esquivel, explicó que tanto los efectivos como los vehículos que circulaban por la zona fueron agredidos con piedras y palos.

Además de las detenciones, las autoridades secuestraron una “gomera” que habría sido utilizada para atacar al personal policial.

Los momentos previos al coma

Según el relato de la familia de Orihuela, la madre del joven se presentó esa noche en la Comisaría Sexta para llevarle un alfajor, una bebida y una campera. Sin embargo, no pudo verlo, ya que los efectivos le informaron que se encontraba dormido.

“Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 10 de la noche y ya sabía que lo tenían que largar”, contó Mariana, la hermana.

Horas más tarde, un patrullero se dirigió al domicilio de la familia para informarles que debían presentarse en el Hospital Córdoba, ya que Tomás había sufrido un accidente. El primer parte médico de la guardia indicó muerte cerebral.

Si bien al día siguiente se detectó actividad cerebral en el Hospital Eva Perón, su muerte fue confirmada este lunes en las últimas horas.

Los familiares de Orihuela sostienen que habría sido golpeado por efectivos policiales y que se les fue “la mano”, ya que presentaba un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón.

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