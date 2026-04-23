Sociedad

Incendio fatal en Belgrano: hallaron a una persona carbonizada en un departamento

El fuego se desató en el octavo piso de un edificio sobre la calle Moldes. Bomberos controlaron las llamas y encontraron el cuerpo sin vida, mientras se investigan las causas del siniestro

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Las imágenes documentan una intervención de emergencia en el barrio de Belgrano

Una persona murió esta mañana durante un incendio en los pisos superiores de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, en el barrio de Belgrano. Al controlar las llamas, equipos de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía Científica hallaron restos carbonizados en el lugar.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso de un inmueble residencial de Belgrano, una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad de Buenos Aires. Al recibir el llamado de emergencia, dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron rápidamente hacia la dirección señalada y accedieron a la zona afectada, donde se concentraba el fuego.

Incendio en Belgrano
Incendio en un edificio de Belgrano

Mientras el cuerpo de Bomberos combatía el foco de las llamas con una línea de 38 milímetros, hallaron los restos de una persona carbonizada. Se estableció que la víctima, un hombre de 77 años, era el residente y, de las primeras pericias visuales, se observó un orificio de bala en la sien. También se halló el arma.

El operativo contó con la colaboración de la Policía Científica, que trabaja en el lugar para iniciar las pericias y determinar las causas del incendio.

Vista nocturna de bomberos con equipo completo y mangueras en la entrada de un edificio, cuya fachada superior presenta manchas oscuras de humo
Bomberos ingresan al edificio de Belgrano, donde se desató un incendio y murió una persona

Las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.

Hace tres días, un incendio afectó un edificio de tres plantas en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo, en el barrio porteño de Villa Crespo. El fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación, destruyó el interior de un departamento ubicado en el último piso. En el lugar, un hombre de 75 años, propietario de la vivienda, murió como consecuencia de las llamas, mientras que otros 16 vecinos fueron evacuados y se encuentran fuera de peligro.

Oficial de policía con chaleco táctico de pie frente a la entrada de un edificio de ladrillos oscuros por la noche, con un coche patrulla visible
Un oficial de policía custodia la entrada de un edificio en Villa Crespo tras el trágico incendio donde un jubilado falleció carbonizado en su departamento.

Fuentes policiales indicaron que en el departamento afectado se halló una gran cantidad de residuos y objetos acumulados, lo que habría facilitado la propagación del incendio. Al ingresar, personal de Bomberos de la Ciudad encontró el cuerpo del jubilado, quien no logró salir del inmueble.

El fuego fue sofocado por Bomberos de la Ciudad y las pericias quedaron en manos de la División Siniestros, encargada de establecer las causas del siniestro. En el operativo intervinieron agentes de la Comisaría Vecinal 15 B y personal del SAME. La investigación está en curso bajo la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Juan Pedro Zoni, con la secretaría de Gastón Sagretti.

El incendio del Edificio Libertad
El incendio del Edificio Libertad

El sábado pasado, un incendio se desató en el Edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada Argentina, ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2000, en el barrio de Retiro. El siniestro activó un amplio operativo de emergencia y provocó la evacuación preventiva de al menos 75 personas, mientras que cinco individuos resultaron afectados por inhalación de humo, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

El foco ígneo comenzó alrededor de las 20 horas y afectó principalmente los pisos 12 y 13 del edificio. Según los primeros reportes, el fuego se habría propagado rápidamente debido a la presencia de material combustible almacenado en depósitos y en espacios improvisados como oficinas, lo que complicó las tareas iniciales de los bomberos.

El fuego destruyó los pisos 12, 13 y 14 del complejo de viviendas perteneciente a la Armada Argentina

Al llegar al lugar, efectivos de Bomberos de la Ciudad utilizaron líneas de agua de alta presión para contener la expansión de las llamas. Fuentes policiales detallaron a Infobae que el incendio dañó varios sectores en altura: en el piso 12, un foco en una escalera con material acopiado abarcó unos 14 metros cuadrados; en el piso 13, una oficina improvisada y una escalera sumaron daños en 27 metros cuadrados; y en el piso 14 se vieron comprometidos otros 26 metros cuadrados, incluyendo un archivo y áreas de depósito.

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