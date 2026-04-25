Crimen y Justicia

Madrugada trágica en Mendoza: un hombre se fugó tras chocar y matar a un ciclista

La víctima tenía 28 años y había impactado contra un vehículo. El conductor del auto es intensamente por las autoridades

Guardar
Vista nocturna de una calle oscura con una bicicleta tirada en el asfalto y manchas oscuras; árboles y una cinta amarilla en el fondo bajo la luz de un farol
El bicimotor de la víctima en la intersección del barrio

La madrugada del sábado en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza, quedó teñida por la tragedia y la desidia: un joven de 28 años que circulaba en bicimoto murió tras chocar con un auto, cuyo conductor escapó de la escena sin asistir a la víctima.

La investigación, que quedó en manos de la fiscalía local, intensifica por estas horas la búsqueda del vehículo involucrado y del responsable del siniestro. Para esto, revisan las cámaras de seguridad de la zona a fin de identificarlo.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en la intersección de la Avenida Julio Argentino Roca y la calle Perú. Lo que diferencia este caso es que, cuando la policía llegó al lugar, encontró la bicimoto celeste sin marca visible ni dominio y el conductor ya fallecido.

El llamado al 911 se realizó cerca de las 6.30, y pese a la rápida llegada del Servicio de Emergencias Coordinado, los médicos solo pudieron constatar la muerte del joven, identificado por sus iniciales como F. E. C. Z.

La intersección de Julio Argentino Roca y Perú, en la localidad de Las Heras, ciudad de Mendoza, en donde ocurrió el accidente esta madrugada
La intersección de Julio Argentino Roca y Perú, en la localidad de Las Heras, ciudad de Mendoza, en donde ocurrió el accidente esta madrugada

En el lugar, personal de Policía Científica inició los peritajes para establecer la mecánica del accidente e identificar con precisión el rodado que escapó.

Chocó contra un árbol y el test de alcoholemia le dio 2,63 g/l

En paralelo, a las 3:40 de la madrugada también se registró en la Ciudad de Mendoza un accidente de diferente índole, pero de igual gravedad: un hombre de 36 años, identificado por las iniciales M. D. M., perdió el control de su Renault Clio y chocó violentamente contra un árbol sobre calle Paso de los Andes, entre Newbery y Laprida.

El accidente, en donde afortunadamente no hubo otros vehículos involucrados, dejó visibles lesiones en la cara (traumatismo facial) en el conductor. Pero la sorpresa llegó a la hora de que las autoridades policiales le realizaron el test de alcoholemia al responsable.

Luego de soplar en la boquilla, el contador arrojó una llamativa cifra: 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite máximo permitido para circular, que es de 0,5 gramos para conductores particulares.

El conductor fue asistido en el lugar por personal médico y no fue trasladado a ningún centro hospitalario. Sin embargo, por su grave condición etílica fue demorado por las autoridades. Por ende, el vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones contravencionales, interviniendo la Oficina Fiscal de Capital.

Temas Relacionados

Las Heraschoquehuidabicimotoraccidente de tránsitoautomovilistaMendozaúltimas noticias

Últimas Noticias

Incendio en el cine del shopping Abasto: se prendió fuego una freidora e intervienen los bomberos

El siniestro se reportó en el mediodía de este sábado. El foco ya fue controlado

Incendio en el cine del shopping Abasto: se prendió fuego una freidora e intervienen los bomberos

Maniataron, golpearon y asesinaron a una jubilada de 82 años en Córdoba: hay tres detenidos

Ocurrió en la localidad de Quilino, ubicada al norte de la provincia. Dos de los sospechosos, un hombre y una mujer, serían sus vecinos. La principal hipótesis es que se trató de un robo

Maniataron, golpearon y asesinaron a una jubilada de 82 años en Córdoba: hay tres detenidos

Clínica del horror en Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés

El hallazgo se produjo en el marco de la averiguación del paradero de una niña de 12 años, que estaba embarazada producto de una violación. Los detalles del caso

Clínica del horror en Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés

Piden que vaya a juicio el programador acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas para viajar

Se trata de Juan Ignacio Veltri, quien está procesado y cumple con prisión domiciliaria por defraudar el sistema de la empresa estatal. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se enfrente a un debate oral

Piden que vaya a juicio el programador acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas para viajar

Realizaban un boquete para robar una agencia de lo lotería de Recoleta y la Policía los descubrió: fueron detenidos

La banda fue detectada infraganti en un local ubicado en la avenida Córdoba al 2600, donde también funciona un negocio de servicios transferencias internacionales. Los sospechosos son de nacionalidad argentina y peruana

Realizaban un boquete para robar una agencia de lo lotería de Recoleta y la Policía los descubrió: fueron detenidos
DEPORTES
“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

La escudería Alpine editó un video en el que Franco Colapinto nombraba a las Islas Malvinas

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

TELESHOW
Alejandra Maglietti contó el exorcismo que le hizo su abuela: "Había entrado el maligno a nuestra familia"

Alejandra Maglietti contó el exorcismo que le hizo su abuela: "Había entrado el maligno a nuestra familia"

Calu Rivero se sumó al movimiento “animal flow” junto a sus hijos: “Criar también es esto”

Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran 50.000 mancuernas ajustables para hacer ejercicio por riesgo de fracturas y lesiones

Retiran 50.000 mancuernas ajustables para hacer ejercicio por riesgo de fracturas y lesiones

Fiscalía de El Salvador allana negocios y viviendas en operativo contra el narcotráfico en San Salvador

Más del 50% de los homicidios en Panamá golpea a jóvenes entre 18 y 29 años

Donald Trump canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para los diálogos entre Estados Unidos e Irán

EEUU emite alerta de seguridad para ciudadanos que viajen a este país tras recientes ataques