Crimen y Justicia

Le robaron a unos médicos en Mar del Plata mientras atendían a un paciente en grave estado

Tanto las autoridades como los profesionales de la salud pidieron la colaboración de la comunidad para recuperar los elementos. Según explicaron, estos no tendrían valor de reventa

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SAME Mar del Plata
Todo ocurrió cuando los médicos asistían a un paciente bajo código rojo (Gentileza: 0223)

Los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Mar del Plata fueron víctimas de un robo durante una intervención en la que asistían a una persona, cuya vida estaba en peligro tras haber sufrido un accidente cardiovascular (ACV).

El episodio ocurrió en la noche del jueves, en la calle 224 entre Gaboto y Solís, cuando el equipo médico fue convocado por un código rojo. Mientras los profesionales brindaban atención de urgencia, unos desconocidos sustrajeron un bolso con instrumental médico esencial.

La urgencia del caso impidió solicitar la presencia de un patrullero, ya que, según indicaron los profesionales, “si tarda en venir, el paciente se muere”. Al regresar al móvil, los médicos advirtieron la ausencia de un importante insumo utilizado para emergencias cardiovasculares.

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, el elemento robado fue un bolso azul, denominado “de vía aérea” en la jerga médica. Este equipamiento suele ser empleado para la atención de situaciones como ACV e infartos con paro cardiorrespiratorio.

Así luciría el bolso que fue robado a los médicos del SAME (Gentileza: 0223)
Así luciría el bolso que fue robado a los médicos del SAME (Gentileza: 0223)

Además del bolso, los médicos denunciaron también el faltante de varios medicamentos e insumos de alto costo, entre ellos una cánula de mayo utilizada para entubar a pacientes inconscientes. Este material es uno de los más costosos de la unidad, pero indicaron que carece de valor de reventa.

Frente a esta situación, las autoridades y el personal afectado apelaron a la solidaridad de los vecinos para recuperar el bolso y los insumos robados. Por este motivo, solicitaron que, en caso de localizar un bolso azul con las características mencionadas, se comuniquen de inmediato al 911. A pesar de esto, todavía no se reportaron novedades sobre el paradero del material.

Detuvieron a una mujer que sufrió convulsiones durante un intento de robo

Un intento de robo en pleno centro de Mar del Plata derivó en una escena inesperada durante la madrugada de este viernes, cuando una de las imputadas sufrió una fuerte descompensación instantes después de ser detenida por la policía.

Todo comenzó cuando, de acuerdo con fuentes oficiales, una mujer de 45 años y un hombre de 32 rompieron el vidrio de una Chevrolet Spin estacionada en la intersección de Las Heras y Colón, propiedad de un hombre de 48 años, con aparentes fines de robo. Minutos después, se dio aviso a las autoridades policiales y se activó una alerta de búsqueda.

La zona en donde los sospechosos fueron arrestados
La zona en donde los sospechosos fueron arrestados

A pesar de que ambos sospechosos se dieron a la fuga tras el ataque, estos fueron localizados rápidamente por el personal de la Subcomisaría Casino, junto a los efectivos del Servicio de Policía Adicional y la Patrulla Municipal, en la zona de la calle Lamadrid entre Alberti y Rawson.

No obstante, mientras se desarrollaba el procedimiento policial, la mujer comenzó a padecer episodios convulsivos reiterados, lo que obligó a solicitar de urgencia la presencia de una ambulancia del SAME. El equipo médico que arribó al lugar asistió a la mujer en plena vía pública y constató que no presentaba riesgo vital inmediato a raíz de la crisis convulsiva.

Según informó La Capital de Mar del Plata, se indicó un tratamiento ambulatorio sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud. Fuentes del operativo señalaron que la mujer ya se encontraba reducida al momento de la descompensación, lo que generó momentos de tensión entre los efectivos y los transeúntes que presenciaron la escena.

A pesar de los problemas de salud que sufrió la detenida, la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por el fiscal Leandro Arévalo, dispuso la notificación de la formación de causa en contra de ambos aprehendidos. De esta manera, los acusados quedaron imputados por el delito de robo en grado de tentativa.

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