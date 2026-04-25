Alerta en una escuela de San Martín: un alumno llevó un arma cargada y la escondió en la mochila de una compañera

La policía detuvo a dos estudiantes en la Escuela Secundaria 53 de San Martín tras hallar un arma de fuego en el aula

Un alumno de sexto año de la Escuela Secundaria 53 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, llevó un arma de fuego al establecimiento y la ocultó en la mochila de una compañera. El hecho se registró cuando una mujer de 59 años denunció ante la policía que uno de los estudiantes poseía un arma en el aula.

Personal policial acudió al establecimiento, ubicado en Bartolomé Mitre al 5400 y Montevideo. Tras revisar las pertenencias de los estudiantes, secuestró una pistola calibre 22 marca G.M.C., con cinco municiones.

El arma, que tenía pedido de secuestro, fue hallada dentro de la mochila de N.A.A., una adolescente de 16 años. La intervención derivó en la aprehensión de E.G.R., de 18 años, quien fue señalado como el alumno que habría llevado el arma. Ambos estudiantes quedaron imputados y puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 07.

La investigación judicial apunta a determinar responsabilidades por tenencia y portación ilegal de arma de uso civil en el ámbito escolar

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 9na. de San Martín, que instruyó actuaciones por tenencia y portación ilegal de arma de uso civil. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente.

El caso se da en un contexto de tensión en las instituciones educativas del país por la gran cantidad de amenazas y mensajes intimidatorios por posibles tiroteos. Si bien varios casos fueron considerados como parte de un posible reto viral de TikTok, situación que se investiga, otros casos resultaron en el hallazgo de armas, como ocurrió este viernes en San Martín.

El inicio de estos casos se registró a finales de marzo, tras el ataque en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante de 15 años disparó y mató a su compañero Ian Cabrera, de 13 años. Desde ese suceso, las denuncias se expandieron por al menos diez provincias, incluyendo advertencias en grupos de WhatsApp, publicaciones en Instagram y pintadas en baños de escuelas.

En numerosos procedimientos realizados en el conurbano bonaerense, la policía incautó armas de aire comprimido, teléfonos y computadoras. En la mayoría de los casos, la acusación es por el delito de intimidación pública.

Días atrás, un alumno de un colegio de Ituzaingó publicó en su estado de WhatsApp una foto con un arma de fuego en la mano y un mensaje con una nueva amenaza de un tiroteo escolar: “Preparense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”.

Al alumno de Ituzaingó le encontraron un aire comprimido

Luego de la denuncia presentada por la directora del colegio, la Policía identificó al menor involucrado y realizó allanamientos en dos viviendas vinculadas a él.

El episodio se registró el martes 21 de abril, cuando, tras recibir la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Morón y de la Comisaría 2da. de Morón iniciaron una investigación que derivó en dos órdenes judiciales para allanar, registrar y secuestrar elementos en dos lugares diferentes.

El primer operativo tuvo lugar en una casa ubicada en Libertad al 500, dentro del mismo partido, donde no encontraron pruebas contra el acusado. Allí, los efectivos identificaron a Laura, la madrastra del menor.

En el segundo allanamiento, realizado en una vivienda de Pasaje A 42, en Ituzaingó, los policías incautaron una gorra negra con detalles dorados y la imagen de Tanzania, un anillo dorado, un teléfono iPhone, dos teléfonos Samsung, una notebook y un arma de aire comprimido negra tipo pistola. En el domicilio se identificó a Natalia (38), madre del menor, y al propio acusado.