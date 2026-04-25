Guatemala

Comisión de Postulación elige nueva nómina de candidatos a fiscal general en Guatemala

En cumplimiento AL fallo judicial, el organismo encargado modificó el grupo de aspirantes, dejando fuera a figura previamente considerada y situando al presidente Arévalo ante la decisión final

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Comisión de Postulación escoge 6 candidatos a Fiscal General, teniendo un cambio con respecto a la primera lista. (EFE/ Mariano Macz)
Comisión de Postulación escoge 6 candidatos a Fiscal General, teniendo un cambio con respecto a la primera lista. (EFE/ Mariano Macz)

La Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala cumplió este viernes con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y elaboró una nueva nómina de seis candidatos para el período 2026-2030. Esta decisión responde al amparo otorgado por la CC, que invalidó la lista original y ordenó reiniciar el proceso de evaluación de los postulantes.

El procedimiento se llevó a cabo durante más de 7 horas y, tras dos rondas de votación, la Comisión seleccionó a los seis aspirantes que integrarán la nómina definitiva que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la potestad de elegir al próximo titular del MP.

La nómina final quedó conformada de la siguiente manera:

  • Julio Rivera Clavería, quien recibió 10 votos a favor y 5 en contra
  • Nector Guilebaldo de León, con 10 votos a favor y 5 en contra
  • Beyla Adaly Estrada Barrientos, con 12 votos a favor y 3 en contra
  • Gabriel Estuardo García Luna, con 15 votos a favor y ninguno en contra
  • Carlos Alberto García Alvarado, con 11 votos a favor y 4 en contra
  • César Augusto Ávila Aparicio, quien obtuvo 11 votos a favor y 4 en contra, logrando su inclusión en la segunda ronda de votación
La Comisión de Postulación de Guatemala presentó una nueva nómina de seis finalistas para fiscal general y jefe del Ministerio Público en cumplimiento con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: TN23)
La Comisión de Postulación de Guatemala presentó una nueva nómina de seis finalistas para fiscal general y jefe del Ministerio Público en cumplimiento con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: TN23)

Un cambio en la nómina de aspirantes

En la nueva nómina de seis aspirantes, se registró un cambio con respecto al listado anterior para ser enviado al Ejecutivo. Se trata de Carlos García Alvarado, quien fue incluido en lugar de Zoila Tatiana Morales. Esa última no avanzó en el proceso tras obtener 9 votos a favor y seis en contra.

Además, durante el proceso, 12 aspirantes alcanzaron un puntaje alto que los hizo elegibles, pero solo seis fueron seleccionados para conformar la lista definitiva.

La Comisión decidió la integración de la nómina tras dos rondas de votación, en las que participaron representantes de diferentes sectores, incluyendo el ámbito académico y profesional, bajo la supervisión de la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez.

El proceso de selección del fiscal general se realizó bajo estricta vigilancia nacional e internacional, en medio de exigencias de transparencia e independencia. (EFE/ Mariano Macz)
El proceso de selección del fiscal general se realizó bajo estricta vigilancia nacional e internacional, en medio de exigencias de transparencia e independencia. (EFE/ Mariano Macz)

Durante las votaciones, la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, recibió únicamente 5 votos a favor frente a 10 en contra en ambas rondas, por lo que quedó fuera de un tercer mandato en el fiscalía guatemalteca.

Esta exclusión marca un cambio significativo respecto a los procesos anteriores y refleja el impacto de la intervención judicial en la dinámica de selección.

Corte de Constitucionalidad ordenó reiniciar el proceso

La CC había ordenado el jueves pasado dejar sin efecto la primera nómina de aspirantes, señalando que el procedimiento original acreditó de forma errónea la experiencia profesional de los candidatos con experiencia como jueces.

La Corte exigió retroceder el proceso hasta la fase de evaluación de los expedientes de los 48 candidatos originales y conformar una nueva lista en un plazo máximo de 48 horas.

El presidente Arévalo tendrá la responsabilidad de elegir al funcionario que liderará la institución y enfrentará los desafíos en materia de justicia y persecución penal durante el período 2026-2030.

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