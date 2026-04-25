Crimen y Justicia

A dos años de la muerte de una docente, su familia aún espera la autopsia y reclama justicia por presunta mala praxis

La familia de Celeste Maldonado reclama desde Río Gallegos por el informe forense y pide respuestas en la Justicia tras su fallecimiento luego de una cirugía ginecológica. Además, cuestiona que el médico señalado sigue atendiendo pacientes mientras la causa no avanza

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Celeste Maldonado mala praxis Río Gallegos
Celeste Maldonado, la docente que falleció tras una cirugía ginecológica en una clínica privada de Río Gallegos

Una familia de Río Gallegos reclama desde hace dos años el resultado de la autopsia de Celeste Maldonado, una docente que falleció tras una cirugía ginecológica en una clínica privada, y denuncia que el caso sigue sin avances judiciales mientras el médico señalado continúa ejerciendo.

Todo comenzó el 8 de marzo de 2024, cuando Celeste ingresó al Sanatorio Medisur para una operación de miomas uterinos que, según su entorno, debía ser ambulatoria y sencilla. Dos días después, el 10 de marzo, falleció en la misma clínica.

Su familia asegura que hasta la fecha no recibió el informe final de la autopsia, lo que impide avanzar en la causa judicial por presunta mala praxis.

“Nosotros estamos esperando todavía el papel de autopsia para avanzar sobre el caso de mi hermana, porque estamos esperando saber qué pasó, qué hicieron realmente con mi hermana”, expresó este viernes su hermano Gabriel Maldonado en una entrevista con el medio local Vill Vel Producciones.

Los Maldonado denuncian que Celeste, de 41 años y sin antecedentes de enfermedades, se sometió a la intervención bajo la responsabilidad del médico Sergio Daniel Sesnic.

“Era una operación ambulatoria, era fácil, era supuestamente sencillo”, relató Gabriel a La Opinión Austral. La familia sostiene que tras la cirugía, la paciente permaneció cerca de tres horas sin recibir atención médica adecuada, desangrándose en una habitación, hasta que otra médica, de casualidad, detectó la gravedad de su cuadro y pidió asistencia urgente.

Celeste fue ingresada de nuevo al quirófano, pero falleció tras permanecer dos días en terapia intensiva.

La madre de Celeste afirmó que la decisión de operarse se produjo luego de que el médico Sesnic le negara otras alternativas y le asignara fecha sin opciones.

No le dio opción de elegir otro médico. Cuando fue a ver a otro especialista, le dijeron que no podían intervenir porque no querían pasar por encima de su colega”, recordó la mujer durante la entrevista. También detalló que el profesional le informó tras la operación que había extraído “la mitad del útero”, aunque la paciente había autorizado la extracción completa si era necesario.

El polémico audio por el que el médico Sergio Sesnic quedó en el centro de la atención mediática en 2021

La familia denuncia además que el proceso judicial quedó estancado en el Juzgado Civil N°3 de Río Gallegos. Según Gabriel, la causa no avanza porque no entregan la pericia de autopsia, que se habría enviado a Buenos Aires.

“Siempre te van pateando para adelante, no somos los únicos, sabemos que hay otros casos igual. Nos dicen que en quince, veinte, treinta días, y siempre se demora”, manifestó. El cuerpo de Celeste, por lo pronto, permanece en un panteón prestado desde hace dos años, ya que la familia no puede cumplir el deseo de cremarla hasta que la justicia autorice la entrega.

Daniela, hermana de la docente, también reclamó por la falta de respuestas de las autoridades sanitarias: “Lo que queremos en un principio es que el Colegio de Médicos o el Ministerio de Salud de la provincia o alguien le ponga un freno a este médico”, dijo a Infobae. La familia apunta al hecho de que el profesional continúe atendiendo, pese a la denuncia en curso.

No es la primera vez que Sergio Sesnic aparece envuelto en polémica. En abril de 2021, el médico estuvo en el centro de la atención mediática tras viralizarse un audio de WhatsApp en el que se refería de manera despectiva al traslado de una paciente grave en ambulancia.

En ese entonces, el audio generó indignación dentro de la comunidad médica y entre los familiares de pacientes.

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